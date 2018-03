Novo Macau quer novas restrições à altura de edifícios junto à Colina da Penha e Farol da Guia

A Associação Novo Macau defende que o Governo deve estabelecer novos limites de altura na construção de edifícios. O grupo pró-democrata preocupa-se com a protecção do património do território e considera propícia a alteração numa altura em que o Executivo tem em mãos a criação do Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico, cujo relatório tem de ser entregue à UNESCO até ao final deste ano.

Joana Figueira

A Associação Novo Macau (ANM) alertou ontem para a necessidade de o Governo estabelecer condições restritivas à construção de edifícios, principalmente no que respeita à altura. A ANM quer que sejam aceleradas a formulação e promulgação de regulamentos administrativos para que sejam estabelecidos “parâmetros concretos” para o desenvolvimento urbano do Centro Histórico e espaço circundante. A preocupação mais notória recai sobre o Farol da Guia e a Colina da Penha.

A posição da ANM foi apresentada na mesma altura em que está em consulta pública o esquisso do Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau. A Lei de Proteção do Património Cultural prevê que este plano, exigido pela UNESCO em 2013 e que devia ter sido entregue até 1 de Fevereiro de 2015, deve determinar condições de construção restritivas, nomeadamente no que diz respeito aos padrões de altura, volumetria e morfologia dos edifícios.

“Embora o Governo pretenda introduzir ‘corredores visuais’ como meio de proteger a paisagem, deve formular padrões específicos que, no futuro, possam vincular as medidas de planeamento e gestão das autoridades responsáveis pelo serviço público de forma mais vigorosa, incluindo mas não se limitando ao ângulo visual e largura, restrições de altura de edifícios de zonas designadas”, escreve a associação num comunicado enviado às redacções.

O grupo pró-democrata, presidido por Kam Sut Leng, defende que o Governo deve incluir no Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico um “corredor visual sujeito a protecção especial” na área entre a Colina da Penha e a Zona B dos Novos Aterros.

“O público está preocupado com o facto de se o Governo insistir em manter a sua posição actual ou actuar superficialmente, a vista de Colina da Penha para a Zona B dos Novos Territórios em breve estará completamente obstruída. Esta situação será contrária à decisão divulgada pelo Comité do Património Mundial da UNESCO em 2017”, escreve a Novo Macau.

Quanto ao Farol da Guia, os democratas recordam que o Governo revogou as restrições às construções na zona do NAPE, que se situa a Sul do farol. Como resultado, a zona do NAPE está “‘afogada’ em arranha-céus”. A associação insta o Executivo a “rever e alterar o Despacho do Chefe do Executivo nº 83/2008 para definir restrições ao limite de altura dos edifícios em redor do Farol da Guia”.

“É inegável que o corredor visual entre a Colina da Penha e a Zona B dos Novos Aterros é igualmente importante àquele que está entre a Colina da Penha e o Lago Sai Van, proposto pelo Governo. A conservação e a integridade visual dos primeiros desempenham um papel crucial na conservação e sustentabilidade do Centro Histórico de Macau. Se o Governo não o incluir na lista de corredores visuais protegidos, a Zona B dos Novos Aterros e as Zonas C e D do Lago Nam Van tornar-se-ão o próximo NAPE”, lê-se na nota de imprensa.