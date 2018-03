Murong Xuecun vende fruta online, porque já não consegue viver da escrita na China

Sob a liderança do Presidente Xi Jinping, o Governo da China tem vindo a desenvolver sistemas de vigilância e de censura sobre os conteúdos online, em particular das redes sociais, revela um relatório da PEN America. Escritores, artistas, activistas e jornalistas são os que estão mais expostos ao fecho das suas contas nas redes sociais na China. Em alternativa, resta-lhes a auto-censura, mudança de carreira ou, em alguns casos, o exílio.

Cláudia Aranda

O escritor Murong Xuecun, convidado em 2015 do Festival Literário de Macau – Rota das Letras, vende agora fruta online. O autor deixou de poder viver da escrita na China, depois de perder o acesso aos cerca de 8,5 milhões de seguidores no micro-blogue chinês Weibo, onde publicava os livros que ia escrevendo capítulo a capítulo, antes de uma edição censurada ser publicada em papel, e de todos os seus livros terem sido recolhidos das livrarias chinesas, há quatro anos. O caso foi dado a conhecer no mais recente relatório da PEN America, publicado a 13 de Março, intitulado “Forbidden Feeds: Government Controls on Social Media in China”. Murong permanece na China e está activo em redes sociais e ‘websites’ estrangeiros, incluindo o Twitter e o Facebook, embora saiba que as autoridades podem monitorizar facilmente o que o autor diz nessas contas.

“Sob a liderança de Xi Jinping, o Governo Central está a prosseguir na China uma estratégia de incremento da censura na comunicação online”, refere a PEN America. O Governo usa o poder legislativo, com o reforço de leis e regulamentações de controle da Internet, em concertação com novos avanços na tecnologia que permitem refinar os esquemas de censura, a fim de reprimir cada vez mais as vozes dissidentes e o diálogo online, acrescenta o relatório, “Sob Xi, o ‘Great Firewall’ está cada vez mais alto”, alerta a organização.

A PEN America, fundada em 1922, nos Estados Unidos, é a maior das mais de 100 representações da PEN International, uma organização de escritores de todo o mundo, criada em 1921 em Londres, que advoga a literatura e a liberdade de expressão.

Neste processo de controlo dos conteúdos online, “muitos escritores, artistas, activistas e, especialmente, jornalistas na China são desproporcionalmente afectados pela censura nas redes sociais”, devido ao seu papel enquanto críticos e comentadores e a sua “crescente dependência de redes sociais para construírem uma audiência” e poderem viver do seu trabalho. “Quando profissionais criativos escolhem ir além dos limites do que o Governo julga aceitáveis no espaço on-line, eles enfrentam consequências, que podem incluir a remoção dos conteúdos ou encerramento de contas”. Esta situação geralmente evolui para “um jogo do gato e do rato”, que termina com alguma forma de rendição dos profissionais da escrita, seja pela auto-censura, mudança de carreira ou, em alguns casos, pelo exílio. “Escritores ou artistas mais audazes arriscam o banimento total das redes sociais, arruinando a sua capacidade de atingir uma ampla audiência na China, o que, para alguns, implica o fim da carreira”, adianta o documento.

Entre os artistas que acabaram por optar pelo exílio, encontra-se o cartoonista Badiucao, a viver na Austrália. “Todos nós tínhamos contas de ‘backup’, mas eles descobriram como detectá-las e apagá-las. Eu finalmente deixei de ter tempo e energia para combater todo o sistema de ditadura”, disse Badiucao ao PEN America. “Foi quando desisti e mudei para o Twitter em 2012. A maioria dos meus seguidores são chineses que também contornam a firewall [através de VPNs (Virtual Private Networks]”, explicou.

Na semana passada o Hong Kong Free Press (HKFP) noticiou que a plataforma Weibo suspendeu no Dia Internacional da Mulher, 8 de Março, a conta “Feminist Voices”, com 180 mil seguidores, fundada por Lu Pin, que adiantou que a Weibo justificou a suspensão “porque distribuímos conteúdo sensível que violava os regulamentos”. A conta já havia sido suspensa o ano passado, tendo sido reactivada mais tarde. A activista feminista Ye Haiyan reagiu na sua conta Weibo à suspensão da “Feminist Voices” afirmando que “o Governo chinês não entende o feminismo, não entende o que as feministas estão a fazer e não entende o que elas defendem”, reporta o HKFP. Durante uns tempos também Ye Haiyan optou por refrear a sua actividade, depois de anos de perseguição pelas autoridades e de ver o seu passaporte confiscado, refere a PEN America.

No fim-de-semana passado uma jornalista, Liang Xiangyi, terá também visto a sua conta no Weibo ser encerrada e a sua acreditação ser-lhe retirada, depois de manifestar gestos de impaciência durante um encontro com a imprensa à margem de sessão anual da Assembleia Popular Nacional (APN).