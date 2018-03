Macau já administra ilha fronteiriça da Ponte do Delta, mas ainda não há data para entrada em funcionamento

O Chefe do Executivo, Chui Sai On, o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, e o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, foram alguns dos responsáveis governamentais que ontem visitaram a Zona de Administração de Macau na Ilha Fronteiriça Artificial da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, depois da entrega oficial que deixou parte do posto fronteiriço sob jurisdição da RAEM.

Joana Figueira

A Zona de Administração de Macau na ilha fronteiriça artificial da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau está sob jurisdição da RAEM. A entrega oficial aconteceu ontem e contou com a presença de autoridades de Guangdong e de Macau, tendo o evento sido responsabilidade de uma guarda de honra da Brigada Geral das Fronteiras da Província de Guangdong e de representantes dos Serviços de Alfândega de Macau. A entrega foi também tornada pública, ontem, em Boletim Oficial, através de um aviso do Chefe do Executivo, que não indica, porém, a data oficial de entrada em funcionamento da Ponte do Delta do Rio das Pérolas.

Após a cerimónia, funcionários dos Serviços de Alfândega, do Corpo de Polícia de Segurança Pública, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Judiciária, bem como dos Serviços de Saúde e da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego começaram a exercer de imediato as suas funções.

O tabuleiro principal da ponte começa na ilha artificial junto a Gongbei, Zhuhai, a Oeste, e vai dar ao túnel submarino perto da linha de separação entre Guangdong e Hong Kong, que, por sua vez, termina na ilha artificial, conexa a este, mais a Leste. O tabuleiro principal consiste num acesso viário de dois sentidos com três faixas de rodagem cada, com um comprimento total de 29,6 quilómetros. Este tabuleiro integra uma ponte e um túnel submarino, de aproximadamente 6,7 quilómetros, com duas ilhas artificiais.

A Zona de Administração do Posto Fronteiriço da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau começou a ser construída em Dezembro de 2016, tem a área de implantação de 71,61 hectares e uma área bruta total de construção superior a 600 mil metros quadrados, cujas obras tiveram a duração de cerca de um ano.

A empreitada consiste no edifício do posto fronteiriço, dois parques de estacionamento, respectivamente nas zonas Leste e Oeste, com mais de 6.800 lugares para automóveis particulares e 2.000 para motociclos, uma rede viária de cerca de 200 mil metros quadrados, túnel, viaduto e plataforma para a estação de metro ligeiro, bem como 53 construções unitárias de 40 mil metros quadrados de infra-estruturas municipais.

“A concretização da Ponte Hong Kong – Zhuhai – Macau contribui para a globalização económica do Delta do Rio das Pérolas”, indica um comunicado do Gabinete do Porta-voz do Governo. A nota refere ainda que o posto fronteiriço de Macau “é uma obra prioritária para o Governo da RAEM”.