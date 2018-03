Jovem agredido na EPM já teve alta

O aluno de 13 anos que foi agredido na Escola Portuguesa de Macau (EPM) já teve alta, mas só deverá regressar às aulas no próximo mês porque necessita de “repouso absoluto”, de acordo com a Rádio Macau.

Segundo publicaram ontem alguns órgãos de comunicação social locais, o caso ocorreu na quarta-feira, altura em que o jovem terá sido agredido por um colega dois anos mais velho, tendo necessitado de hospitalização por perda de consciência. Devido ao incidente, os pais do menor apresentaram queixa às autoridades.

Em comunicado divulgado ontem, a EPM referiu que a direcção e os órgãos de supervisão pedagógica “têm tomado diversas medidas no sentido de garantir a segurança dos alunos e de prevenir episódios de violência”, nomeadamente através do reforço da vigilância nos recreios e alargamento do apoio prestado pelos Serviços de Psicologia e Orientação Escolar.

A direcção da instituição acrescenta ainda a importância de “ser privilegiada a componente formativa do carácter dos alunos, no respeito pela reserva da vida privada e da integridade física e moral, com vista ao desenvolvimento integral e equilibrado”.