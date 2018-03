IC anuncia vencedores do concurso do 10º aniversário da Feira de Artesanato do Tap Seac

Já estão escolhidos os vencedores do concurso do 10º aniversário da Feira de Artesanato do Tap Seac. Na categoria das instalações interactivas, que teve como tema a felicidade, foram recebidas oito propostas e o júri decidiu não atribuir o primeiro lugar a nenhum dos concorrentes. Em segundo lugar ficou Xu Weihong, com o trabalho “HAPPY10” e o grupo Pós-anos 1980 venceu o terceiro lugar com “Consola de Jogo Gigante”.

Na categoria das actuações em palco, direccionado a cantautores e grupos de músicos locais, o Instituto Cultural (IC) recebeu um total de 27 propostas que foram todas aprovadas por não ter sido ultrapassado o limite máximo de vagas. Os artistas seleccionados vão actuar durante a feira que se realiza no segundo e terceiro fins-de-semana de Abril.

Por fim, na categoria de workshops criativos, foram submetidas 40 propostas, tendo sido seleccionadas 15. Entre os vários workshops escolhidos encontram-se os acessórios temari para cabelo, árvore com flores coloridas, candeeiro com flores preservadas e plantas suculentas. Todos os vencedores serão notificados pelo IC e os resultados do concurso estarão disponíveis na página electrónica do instituto.