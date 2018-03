Governo “paranóico” lança revisão da lei da segurança nacional

O secretário para a Segurança diz que quer rever a lei de segurança nacional para garantir que Macau está preparado para punir este tipo de crimes. Mas comentadores políticos e um deputado pró-democrata avisam que a “paranóia” pode reduzir ainda mais a liberdade de expressão na cidade.

Vítor Quintã

As autoridades vão rever a lei da Defesa da Segurança do Estado, nomeadamente sobre quem vai investigar este tipo de crimes, anunciou ontem o gabinete do secretário para a Segurança. Dois comentadores políticos dizem que o Governo demonstra “paranóia” em torno de um eventual alastrar para Macau do movimento pela auto-determinação de Hong Kong. O pró-democrata Sulu Sou Ka Hou admite temer que esta revisão “desnecessária” seja usada para criminalizar a mera discussão dos acontecimentos políticos da cidade vizinha.

Um comunicado publicado na página do gabinete na Internet defende que a “natureza mais complexa” dos crimes contra a segurança nacional exige normas “exclusivas” e não apenas o recurso ao que já está no Código Penal. O gabinete de Wong Sio Chak acredita que “é urgentemente necessário aperfeiçoar os procedimentos de recolhimento de provas para a investigação criminal e as normas especiais para as medidas de coacção necessárias para o descobrimento da verdade de um crime”.

A lei da Defesa da Segurança do Estado entrou em vigor em 2009. Apesar dos avisos, nomeadamente da Amnistia Internacional, de que seria utilizada para reprimir o activismo político em Macau, não houve até ao momento qualquer acusação de violação da segurança nacional. Eilo Yu Wing Yat, professor da Universidade de Macau, disse ao PONTO FINAL que a razão é a mais simples possível: “ninguém violou a lei, que diz de forma clara o que não podemos fazer”.

‘Vírus’ de Hong Kong

“Não vejo qualquer razão para uma revisão após estes nove anos da lei estar em vigor”, disse ao PONTO FINAL o deputado pró-democrata Sulu Sou. Mas o Gabinete de Wong Sio Chak não tem dúvidas: devido à “incompleta formulação do mecanismo de execução da lei (…) é inevitável” que os residentes pensem que a lei “está ‘pronta mas não se usa’, mantendo apenas os seus efeitos dissuasores”.

Eilo Yu acredita que as autoridades estão a agir de forma preventiva porque “há pessoas que receiam que o discurso sobre a independência de Hong Kong possa migrar para Macau”. Outro comentador político, Larry So Man Yum vai mais longe e diz que o Governo está “paranóico”. “Não é realista pensar que a ideia de independência é algo que vai ganhar em Macau a mesma força que em Hong Kong, mas do ponto de vista da segurança eles querem ter algo a que se agarrar se isso acontecer, em vez de depois terem de aprovar uma lei à pressa” explica o académico.

Há uma semana, Chen Sixi, subdirector do Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEM, avisou que há “forças externas a tentar fazer com que esta ideia de independência de Hong Kong alastre a Macau”. “Isso é só uma alucinação deles”, respondeu na altura ao PONTO FINAL Sulu Sou. Mas Eilo Yu diz que o medo vem já desde o ano passado, quando, durante a campanha para as eleições legislativas, Sulu Sou foi apelidado pelo jornal estatal chinês Global Times de “radical” e “defensor da independência de Macau”.

“Sociedade mais fechada”

O professor da Universidade de Macau acredita que o Governo está “demasiado preocupado” por nada. “Ninguém fala de uma hipotética independência de Macau”, sublinha o docente do Departamento de Administração Pública e Governamental. Sulu Sou concorda que esta revisão é desnecessária e reitera que não vai ter qualquer impacto para o grupo pró-democrata do qual é vice-presidente. “O trabalho da Associação Novo Macau não tem qualquer relação com a segurança nacional, por isso não temos razão para estar preocupados”, diz o deputado.

Mas Eilo Yu admite que esta revisão da lei da Defesa da Segurança do Estado pode ir ao ponto de proibir até que os residentes falem sobre o movimento pela auto-determinação da região vizinha. Afinal, “em Hong Kong, o que começou por ser apenas conversa acabou por se tornar em mais do que isso”, lembra o académico. Também Sulu Sou teme que uma nova lei seja usada de forma “injustificada” para reprimir a liberdade de expressão. “Não haverá qualquer espaço para debate, eles aplicam a lei e acabou-se”, prevê Larry So. Quem poderá sair a perder é a imagem de Macau. “Não vejo como é que tornar a sociedade mais fechada nos vai ajudar a ser uma cidade mais internacional”, diz o comentador político.