Fotografia de Yang Yankang em Lisboa

O fotógrafo chinês Yang Yankang expõe pela primeira vez em Portugal, na galeria Chiado8, em Lisboa, até ao dia 4 de Maio. Dedicada ao tema “O Espelho da Alma”, a mostra inclui 40 imagens a preto e branco recolhidas ao longo de 10 anos, que refletem a espiritualidade da vida religiosa do Tibete. O curador é o advogado e fotógrafo João Miguel Barros.

“Espelho da Alma” captura diferentes momentos da vida quotidiana no Tibete. O artista Yang Yankang passou 10 anos naquele território a recolher imagens, que deram origem ao livro “The Reflection of Soul” e que inspirou a exposição. Segundo o artista, as suas fotografias “focam-se mais na espiritualidade da vida religiosa; é uma forma de fotografia espiritual”.

Para a sua obra, o artista utilizou filmes tradicionais e uma máquina fotográfica Leica, misturando-se na vida das pessoas para registar e capturar os melhores momentos. O artista recorreu à fotografia a preto e branco para “expressar com precisão a relação da natureza com a fé religiosa, sem estar sujeito à interferência das cores”. A intenção foi captar imagens tradicionais e clássicas, que reflectem a realidade, explica uma nota de imprensa.

Yang Yankang nasceu na China, na Província de Guizhou. Trabalha como fotógrafo freelance e é fotógrafo contratado no Workshops VU, em França. Expôs a mostra de fotografia “Tibete” na sede da Leica, em Wetzlar, na Alemanha, em 2013 e esteve presente na Bienal de Fotografia em Pequim, no mesmo ano, e na Quatro Dimensões – Exposição Fotográfica Contemporânea da China Continental, Hong Kong, Macau e Taiwan, em Hong Kong, em 2010. Yang Yankang foi distinguido com diversos prémios, destacando-se a atribuição da Coleção de Prémios Xu Xiaobing, em 2012, o Prémio de Fotografia HENRI NANNEN PREIS 2009 para Budismo Tibetano, na Alemanha, em 2009, e o reconhecimento como o Fotógrafo Chinês Mais Influente pela revista chinesa Amigos da Fotografia, em 2002.