Edmund Ho reeleito vice-presidente do CCPPC

O antigo chefe do Executivo de Macau Edmund Ho foi ontem reeleito vice-presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC), o principal órgão de consulta do Partido Comunista Chinês e do Governo da China, informou a imprensa oficial. Edmund Ho, o primeiro Chefe do Executivo de Macau depois do território passar para a administração chinesa, foi reeleito com 100% dos votos.

Além de Edmund Ho, que foi eleito para aquele cargo pela primeira vez em 2010, a CCPPC elegeu ainda 23 outros vice-presidentes.

A sessão anual da CCPPC, iniciada no passado dia 3, decorre paralelamente à Assembleia Popular Nacional (APN), o órgão máximo legislativo do país, que até ao final da semana vai escolher os titulares dos principais órgãos do poder do Estado.

Este ano, a sessão da APN ficou marcada pela emenda constitucional que aboliu o limite de mandatos para o exercício do cargo de Presidente do país.

A CCPPC tem um mandato de cinco anos e é integrada pelo Partido Comunista da China, representantes das 56 etnias do país, membros de Macau, Hong Kong, Taiwan e personalidades convidadas.