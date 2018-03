Benfica regressa à “realidade” para o ‘dérbi’ com o Monte Carlo

Benfica e Monte Carlo defrontam-se no domingo naquele que será o jogo grande desta jornada. Os comandados de Bernardo Tavares estão motivados, depois da vitória histórica em Pyongyang, mas não terão muitos dias para recuperar, antevendo-se algumas dificuldades para os campeões do território.

Pedro André Santos

O Benfica de Macau chegou ontem da Coreia do Norte, onde conquistou uma vitória sem precedentes a contar para a Taça AFC. Em declarações ao PONTO FINAL, o treinador dos encarnados fala em realidades “completamente diferentes”, tecendo rasgados elogios às condições encontradas em Pyongyang em termos de infra-estruturas desportivas. “Nunca pensei que a Coreia do Norte tivesse tanto para oferecer. Os jogadores fazem vida daquilo, se calhar em dez jogos conseguimos fazer um como aquele que fizemos. Tivemos três oportunidades e fizemos três golos, depois conseguimos aguentar a pressão na segunda parte”, disse Bernardo Tavares.

Apesar de contar com duas vitórias em outras tantas partidas na fase de grupos da Taça AFC, o treinador do Benfica de Macau não quer entrar em euforias, lembrando que o outro líder do grupo, o 25 de Abril, “acabou de ganhar 5-1 à equipa de Taiwan de uma forma muito fácil”. No entanto, o treinador das “águias” garante que o Benfica irá fazer pela vida na competição. “Vamos jogar praticamente contra a selecção da Coreia do Norte, têm os melhores jogadores e são campeões há muito tempo. É difícil repetir mas vamos tentar, já que ganhámos duas vezes porque não tentar ganhar a terceira ou sacar um ponto?”, salientou.

Regresso à realidade

Após a vitória na Coreia do Norte, e já de volta ao território, o Benfica de Macau começou já a preparação para o jogo de domingo, frente ao Monte Carlo. Apesar de estar longe do fulgor de outras épocas, os “canarinhos” são sempre uma equipa difícil de defrontar, como o técnico dos encarnados lembrou. “Eu pude assistir ao último jogo deles contra o CPK, perderam 4-2 mas podiam ter empatado, tiveram bastantes oportunidades. Vai ser uma equipa aguerrida, bem organizada. O antigo treinador saiu, mas pareceu-me que a equipa manteve a mesma estrutura combativa. Apesar de não ter jogadores estrangeiros tem bons jogadores locais, e vão querer ganhar”, sublinhou.

Para além disso, os actuais campeões do território terão que lidar com o cansaço “notório” derivado do jogo de quarta-feira e da própria viagem de regresso. “Vamos realizar agora [ontem] um treino com os jogadores que ficaram cá, portanto vai ser com poucas pessoas, os outros têm que descanar porque o jogo foi muito intenso, e a viagem também. Vamos tentar fazer o nosso melhor sabendo que domingo é outra competição, se calhar a motivação não é tão grande para os nossos jogadores como foi na quarta-feira, mas temos que ir para a nossa realidade rapidamente e deixar de deslumbramentos porque o Monte Carlo vai fazer de tudo para nos ganhar”, concluiu.

Um dos atletas que não esteve presente em Pyongyang por motivos de trabalho foi Jerry Chan. O lateral direito dos encarnados não tem dúvidas que os jogadores “estão preparados para cada jogo”, mas nem por isso espera facilidades no domingo. “Sabemos que o Monte Carlo é uma boa equipa, com uma boa defesa e contra-ataque perigoso, por isso teremos que ter uma certa cautela. Não será um jogo fácil”, considerou o jovem internacional pela selecção de Macau ao PONTO FINAL.

A jornada arranca hoje com o Ching Fung a defrontar a formação da Alfândega, enquanto que amanhã o CPK e o Ka I vão medir forças contra a Polícia e o Hang Sai, respectivamente. No domingo, antes do ‘dérbi’, joga o Sporting, frente ao Lai Chi. Em declarações ao PONTO FINAL, Nuno Capela, treinador dos “leões”, referiu que espera “dar continuidade ao bom trabalho que a equipa tem vindo a fazer nos últimos jogos”, esperando assim somar mais três pontos.

Clássico de matriz portuguesa na segunda divisão

As formações da Casa de Portugal e do Consulado vão defrontar-se hoje no campeonato da segunda divisão de futebol. As duas equipas estão empatadas na classificação, com duas vitórias e duas derrotas cada, e encontram-se agora depois de resultados muito distintos na ronda passada. A formação capitaneada por Vítor Sereno goleou o Hong Ngai, por 6-1, enquanto que a equipa orientada por Pelé sofreu uma pesada derrota, por 5-0, ante o Tim Iec. A partida está agendada para as 21 horas no estádio do Canídromo.