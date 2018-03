“A literatura não serve para te sossegar ou tranquilizar com o mundo”

Com os dois primeiros romances, impôs-se na nova literatura portuguesa com um reconhecimento amplo pouco habitual em primeiras obras. Depois de uma longa carreira no jornalismo, Ana Margarida de Carvalho, que marcou esta semana presença no Festival Literário de Macau, segue agora o caminho da ficção e avança para uma nova história que encurrala, uma vez mais, as personagens num lugar escuro.

Texto: Sílvia Gonçalves

Fotografia: Eduardo Martins

Cravada na memória de menina, a vontade de quebrar o vidro que a impedia de tocar o rosto do pai, encarcerado numa cela de Peniche, nos anos carregados a negro da ditadura Salazarista. A imagem dos bichos que avistava nos corredores do parlatório, reduto ilusório de esperança que não deixava adivinhar o enredo de tortura que se escondia na fortaleza. “Papá, parte o vidro”, repetia, olhos postos nos bichos, metáfora de um tempo que antecedeu o ano de exílio numa Suécia distante de onde guarda instantes de deslumbramento. Advogada, agente da polícia, tratadora de animais, artista. Ana Margarida de Carvalho quis ser quase tudo, antes de esbarrar sem convicção no jornalismo. E os dedos que descreviam a realidade tocavam também a ficção, na escrita para cinema e teatro, a potenciar a transição para a literatura. Com o primeiro romance, “Que Importa a Fúria do Mar”, estende-lhe a Associação Portuguesa de Escritores o Grande Prémio de Romance e Novela, feito que repete com o segundo título, “Não se pode morar nos olhos de um gato”, romance em que avança sem misericórdia pela condição de não-existência a que está reduzido o homem anulado pela escravatura. E a ousadia de colocar a narração inicial na voz de uma santa de pau, repositório de preces e heresias, que tudo observa da proa de um navio negreiro clandestino. Um romance que é exercício de alteridade, que inquieta o leitor e o desafia a sacudir o preconceito. Afastada do jornalismo, ofício a que devotou mais de duas décadas de vida, a escritora avança agora sobre um novo romance que implica, uma vez mais, o regresso a um lugar escuro. O de uma comunidade fechada e ambígua, que, em meados do século XX, no Alentejo profundo, facilita o salto para Espanha de presos políticos.

Há uma circunstância política que determina que vá para a Suécia em criança, onde o pai se encontrava num exílio forçado, depois de anos de resistência clandestina anti-fascista. Mário de Carvalho foi preso pela PIDE, sujeito à tortura de privação de sono. De que forma isto atravessa a sua infância? Há uma percepção clara do contexto que havia justificado o exílio?

Fui em 73, tinha 4 anos, era muito pequena. O meu pai esteve preso por duas vezes, da primeira prisão não me lembro nada, sei que era em Caxias, nós íamos lá visitá-lo. Da segunda prisão, que foi em Peniche, na fortaleza, aí já tenho de facto memórias. Mas para mim era uma coisa absolutamente normal, havia os maus, que eram os PIDES, que prendiam os bons. Do que eu me lembro mais é que havia os parlatórios, em que o preso conversava através de um vidro com a família. Depois passámos a viver em Peniche, passámos a ter essa rotina de irmos às horas estabelecidas fazer as visitas, e de eu encontrar uns bichinhos, como eu nunca vi na minha vida, nos corredores do parlatório. Os outros presos, voltei a encontrá-los como jornalista, entrevistei muita gente da resistência, e eles lembram-se de eu dizer: “Papá, parte o vidro”. Mas isto, obviamente, é uma lembrança que eu não posso ter. Lembro-me de uma vez encontrar um senhor já muito velhote e ele dizer: “Olha, a nossa menina”, porque não era tão frequente haver lá crianças, era preciso viver em Peniche, e a minha mãe e a minha avó alugaram uma casa de propósito para estarmos mais perto do meu pai. Lembro-me de eles muito comovidos dizerem: “Olha a nossa menina, era aquela que dizia ‘papá, parte o vidro, papá o que é que estás aqui a fazer, porque não vens cá para fora?’”. É horrível, mas de facto tenho mais memória dos bichinhos. Depois de o meu pai já ter ‘dado o salto’ clandestinamente, ter passado por França e ter chegado à Suécia, e ter conseguido o tal asilo político, lembro-me de me ter perdido no aeroporto e ter sido encontrada pelo meu pai. Perdi-me da minha mãe e da minha avó, e lembro-me de, de repente, o meu pai apanhar-me, e eu olhar para cima e pensar: ‘Bolas, o meu pai é mesmo enorme”, porque eu só o conhecia sentado.

Ele tinha partido antes e sozinho?

Sim, ele foi ‘a salto’. Eu fui uns meses depois, quando o meu pai conseguiu assentar e arranjar casa. A nossa ida acho que foi mais ou menos pacífica. Para o meu pai foi uma travessia muito complexa, com um passador, a ir por montes e vales, até chegar a Espanha, e depois era complicadíssimo chegar a Paris, e Paris era complicadíssimo porque podiam ser apanhados, tinham que estar em zonas não muito frequentadas por gente da oposição. Mas finalmente conseguiu chegar à Suécia, e depois aí nós conseguimos sair. Não foi assim tão pacífico, porque a minha mãe também tinha ficha na PIDE e também estava sempre em vias de ser presa, mas não chegou a ser.

Ficou quanto tempo na Suécia?

Fiquei esse pouco tempo, de 73 a 74, devo ter chegado em Maio, pois nem sequer apanhei o 1º de Maio.

Na Suécia tinha uma percepção clara das razões que vos levaram para lá?

Não, de todo. Eu na Suécia estava muito satisfeita porque era um sítio muito ‘friendly’ para crianças. Já havia os parques infantis com aquele pavimento, eram tudo construções de madeira, havia bibliotecas fabulosas. Lembro-me de o meu pai me deixar num espaço de crianças. Em Portugal não havia nada disto. Havia brinquedos espantosos, as crianças andavam sozinhas porque cada prédio tinha um parque infantil e um relvado. Os meus pais deviam ter as suas angústias, até porque a minha mãe deixou os pais dela em Portugal, eu sentia-me muito satisfeita, para mim foi um grande desgosto regressar (risos).

Enquanto advogado, Mário de Carvalho dedicou-se a uma advocacia de causas e ao sindicalismo. É também isso que a empurra para o Direito?

Não, a minha mãe é mais jurista e o meu pai foi advogado, mas nunca me interessou nada Direito, nunca gostei do curso, arrependi-me ao fim do primeiro semestre. Fiz muitas coisas ao longo do curso, inclusive ter um filho, ir para o jornalismo, foi tudo durante o curso. Acabei por fazê-lo à noite e demorei em vez de cinco, seis anos. Coloquei Direito na primeira opção porque havia aquela ideia: ‘quem para nada tem jeito, vai para Direito’. Acabei por ir para Direito e confirmei as minhas piores expectativas, apanhei os professores famosos, desde o Freitas do Amaral até ao Marcelo Rebelo de Sousa. Em termos de ambiente, não tinha nada a ver comigo. Levei até ao fim, fazendo imensas coisas pelo meio, inclusivamente teatro, um curso de polícia, a certa altura pensei ir para polícia, fiz um curso de História da Arte, ia compensando a minha insatisfação com outros ambientes e acabei por estar muito pouco ligada ao ambiente de Direito. E depois fui para jornalista.

A escrita precede o jornalismo? É o que justifica a mudança de rumo?

Não, não escrevia nada. Sei que numa festa qualquer encontrei-me com o José Carlos Vasconcelos, e ele disse: ‘aparece lá no JL [Jornal de Letras]’ e eu apareci lá e o Luís Almeida Martins, que era o editor, disse: ‘porque é que não vais entrevistar o Michel Giacometti?’, e foi a última grande entrevista que ele deu. Foi uma entrevista longa, e foi logo capa do JL, o meu primeiro trabalho. Estava no terceiro ou quarto ano da faculdade. Mas isso não teve consequência nenhuma, porque eu pensei: ‘Não, mas o que eu quero mesmo ser é tratadora de animais no Jardim Zoológico’. Pensei numa coisa mais artística, mas também não fui por aí. Depois vi um anúncio de jornal, um pedido de jornalistas para um novo projecto que era a [revista] Visão. E concorri. Acabei por ficar. Ia às aulas à noite, teria uns 21 anos. Eu engravidei no quarto ano da faculdade e antes já estava na Visão. Estive 25 anos na Visão, senti-me também parte integrante da fundação daquilo, apesar de ser estagiária. Comecei logo a fazer reportagens e comecei muito rapidamente a apanhar o jeito.

Quando é que a escrita de ficção se intromete no quotidiano tomado pela vida na redacção? Esteve 25 anos na Visão, era grande repórter. A escrita narrativa da reportagem toca a literatura. Sentiu como natural a transição para a grande prova que é o romance?

Sim, porque sempre tive um pé na ficção, tinha feito guiões cinematográficos, que foram subsidiados pelo ICA. Já tinha esse lado de contar histórias não reais. E, por outro lado, fiz crónica e fiz crítica cinematográfica. Estamos ali numa espécie de terreno híbrido, entre a objectividade que se tem que ter ao analisar um filme e a nossa subjectividade também entra, tanto na crónica, onde ela é mais óbvia, como na crítica. Já estava naquela fase intermédia, portanto a transição não a senti como uma coisa muito abrupta.

Sendo filha de um escritor como Mário de Carvalho, havia algum pudor em partilhar o texto literário? Condicionou ou de algum modo adiou a apresentação de um primeiro trabalho?

Talvez, nunca pensei nisso de uma forma muito metódica, mas a verdade é que se calhar pensava que a quota de escritores na família estaria preenchida. E como eu nunca tinha sentido o apelo interior – não sei se isto existe, é uma expressão um bocado pirosa -, o apelo interior da escrita, de escrever para mim, sempre utilizei a escrita de forma funcional, tanto em Direito como no jornalismo, pensava que era uma área pela qual nunca iria passar. Foi uma proposta que me fizeram, para o meu primeiro romance, e eu aceitei, porque sou muito irresponsável, e quando me fazem propostas eu penso sempre que posso conseguir. E depois fiz este romance que era uma história em que já tinha trabalhado em termos cinematográficos, e era uma história que eu gostaria de contar. Já estava com uns dedinhos a teclarem na ficção e outros dedos a teclarem na realidade.

Com a obra inaugural, “Que Importa a Fúria do Mar”, romance editado em 2013, afigura-se o reconhecimento, com o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores (APE). Que dimensão tem isto para quem arriscara a primeira obra?

Foi muito importante, eu relativizo muito isto dos prémios. Também tenho consciência que estamos a falar de um conjunto de jurados que naquele ano coincidiram no interesse que manifestaram pela minha obra. Noutro ano, poderiam ser outros jurados, outras obras a concurso. É evidente que os prémios falam a verdade dos prémios. Mas de facto fiquei muito lisonjeada por ter sido a APE, por ter sido uma instituição que é muito prestigiada e que tem uma história muito importante também em termos de resistência, intelectual e política. E também pelo facto de ter premiado alguns dos grandes vultos literários, quase que sinto que devo pedir desculpa por entrar nessa galeria. Sinto uma dose de satisfação, orgulho, mas também embaraço.

No segundo romance, lançado em 2016, “Não se pode morar nos olhos de um gato”, atira-se a um tempo que não lhe pertence, o final do século XIX, avança sem condescendência sobre as diferentes camadas de violência da escravatura, sobre a condição de não-existência a que está sujeito o homem subjugado. Que narrativa é esta, conduzida no arranque pela voz de uma santa de pau, que tudo observa da proa de um navio negreiro clandestino?

No fundo, é uma espécie de solilóquio, porque ela está a falar, é um discurso torrencial de oralidade, em que há uma santa de pau, os homens do mar são muito supersticiosos e costumavam levar santas. Essa foi inventada, chama-se Nossa Senhora de Todas as Angústias – por acaso existe em Espanha -, e que poderia ser uma forma quase de introduzir o romance. Ela via tudo, e não só via, sabia o que ia na cabeça de toda a gente, e portanto estava numa posição privilegiada para narrar tudo e para ir caracterizando as personagens e ir anunciando e prevendo aquilo que ia acontecer. É uma personagem muito pouco benigna, porque, apesar de ser santa, se calhar às vezes aproxima-se mais da mulher prostituta, está assim nesse limbo ambivalente. E está completamente farta dos homens e farta de os proteger e farta dos rogos que eles lhe estão sempre a dirigir, já não quer salvá-los, quer salvar-se a si própria. Às tantas ela pede ajuda à entidade que a patrocina, a Deus, que a salve. Já não quer saber dos homens para nada, está cansada de todo aquele horror que é aquele navio, dos escravos no porão, das invejas, dos maus sentimentos. Ela fala também de uma forma, porque é um desafio que tu te colocas enquanto autora, como é que vais pôr a santa a falar? Eu pensei nisso, como é que uma santa fala, então achei que as santas deviam falar de uma forma cheia de referências e ecos a português antigo, que eu fui buscar àquelas coisas que aprendemos na escola, de Gil Vicente. Às vezes saíam-lhe preces, mas também podiam sair aquelas interpelações mais heréticas e mais diabólicas. Aquela santa acaba por ser uma mescla de coisas, sendo uma santa ancestral, como se fosse um repositório de tudo o que há de mau e de bom.

Depois de naufragado o navio na costa brasileira, sobra um punhado de personagens à deriva. “Aquele instável equilíbrio de gente em comunhão improvável”. O romance desdobra-se em recuos temporais, à memória mais definidora de cada personagem, em quadros que traduzem invariavelmente cenários de violência e miséria. Como a ruralidade mais remota nas memórias de infância do capelão Marcolino, nas serranias de Mondim da Beira. Ou o tratamento sádico concedido pelos pais de Maria Teresa aos escravos numa fazenda do interior brasileiro, para devolver o aspecto de mercadoria a corpos vergastados pelo chicote e a inclemência. Quem são estes náufragos, confinados a uma praia intermitente que desaparece na maré cheia?

Na verdade são figuras-tipo do século XIX, há um padre e há um estudante, há uma senhora com aspirações a fidalguia, a sua filha, há um criado, um capataz e um escravo. São as figuras que figurariam num romance do século XIX, só que não é um romance histórico, apenas me sirvo da história para tentar acentuar mais os preconceitos que naquela altura existiam e a completa impossibilidade e incapacidade daquelas pessoas se relacionarem umas com as outras. Coisa que não é um exclusivo do passado nem daquele continente, é uma coisa de agora e portanto eu gosto que se encontre naquele passado bocados de presente. É gente toda ela antagónica, que não tem outro remédio senão colaborarem uns com os outros, até as relações se poderem inverter, se calhar não da maneira mais óbvia, aquela que os leitores, com o seu preconceito, que é testado no livro, julgariam. Mas as relações de poder vão ser invertidas consoante eu quero, porque eu sou uma espécie de Deus, eu é que decido. E acabam por ter de colaborar e acabam por se desumanizarem tanto que quase se humanizam. Eles acabam por ficar todos despidos das várias peles, não só a pele exterior mesmo, porque acabam por ficar pelados por estar sempre ali ao sol, como acabam por despir as outras peles que envergaram ao longo da vida, que são as peles sociais, até ficarem todos da mesma cor, o mesmo cheiro e nus naquela praia.

Anula-se a diferenciação que traziam.

Exacto. Além disso levam para essa praia toda uma série de remorsos, tralha sentimental, de células mortas que também transportam com eles. Nenhuma personagem é boa, nenhuma personagem é benigna, nenhuma personagem está em paz com o seu passado. Aquilo é uma espécie de purgatório, eles se calhar estão mortos já. Mas eu penso que, ao se desumanizarem, ao voltarem ao estado quase de animalização, tornam-se mais humanos.

A sucessão de quadros leva o leitor a colocar-se na pele do outro, na violência exercida e vivenciada pelo outro. É esse exercício de alteridade que procura?

Sim, é uma das coisas que me inquieta. Uma das coisas que me inquieta é a existência desse tipo de afastamento social, racial, religioso, que é uma coisa perfeitamente inconcebível que ainda permaneça. O livro tem partes muito duras, mas é a nossa história, não me parece que eu tenha forçado a nota. Ou seja, até no romance anterior, as partes mais duras eram as partes reais, que eram as partes que descreviam a vivência no campo de concentração do Tarrafal, ou as condições de trabalho dos operários da Marinha Grande, nos anos trinta em Portugal. Essa ideia de que também falavas, dos engordadores de escravos, isso existia em Portugal, essa função, de pessoas que faziam uma espécie de cosmética aos escravos, compravam-nos baratos e depois recuperavam-nos, alimentavam-nos, quase como se faz aos gansos, para depois eles serem novamente rentáveis. É uma coisa extremamente pérfida, terrível.

É isso que lhe interessa, colocar-se e levar o leitor a colocar-se no lugar do outro?

Sim. Escrever é sempre um exercício de alteridade. Nós, ao criar as personagens, colocamo-nos na pele de um homem, em determinadas circunstâncias, é sempre um exercício de alteridade. Isso acontece sempre, a não ser que nós escrevamos sobre nós próprios e isso eu nunca faço, tento distanciar-me o mais possível de mim e do sítio onde estou. Tento absolutamente distanciar-me da minha realidade, do meu quotidiano e daquilo que eu conheço, prefiro escrever sobre outras coisas que não sei. Justamente porque no jornalismo nós temos que escrever sobre aquilo que sabemos, temos que investigar, estudar e escrever e ficar muito retidos, e isso é um compromisso deontológico, à verdade, na ficção não. Eu tenho esta ideia que a literatura não serve para folhear, serve para mastigar, não serve para te sossegar ou tranquilizar com o mundo, mas serve para te questionar e serve para te inquietar, para te desassossegar. A ideia também era fazer o leitor entrar neste jogo. Eu tentei arranjar um grupo de personagens em que os preconceitos estivessem de facto muito explícitos e muito presentes. Agora se calhar haveria a tentação de os ocultar, naquela época não havia, dava-me bastante jeito que se passasse naquele tempo histórico. E, por outro lado, o leitor à medida que vai lendo, pode-se ir confrontando com os seus próprios preconceitos. Se calhar pensa que um negrinho que é resgatado do barco que está a naufragar, esse menino vai sentir um sentimento de gratidão. Pode não sentir, isso é a maneira como nós idealizamos, é uma ideia preconcebida. Este menino deve-nos ser grato. Não acontece assim, eu fiz questão de também tentar confrontar o leitor com as suas expectativas.

E não permite qualquer conforto nesse embate, dada a crueza da narração. Foi também violento para si, detalhar toda aquela atrocidade? Não há qualquer condescendência para com as personagens.

Exactamente, mas a grande dificuldade e um dos grandes riscos que este livro tem – é um livro arriscado – é o facto de ter construído um leque de personagens em que nenhuma é protagonista, é um conjunto. E nenhuma cria empatia com o leitor, e o leitor não sente empatia por nenhuma. Isso foi um risco que eu corri. Por outro lado, eu sou uma pessoa pouquíssimo sentimental. Às vezes até me preocupo comigo própria, penso que se calhar devia ficar comovida. Eu comovo-me com as coisas se calhar mais ínfimas. Há coisas que não suporto, as injustiças, as desigualdades todas, esta violação gritante dos direitos humanos, não suporto a segregação de alguém em função do sexo, a violência que é exercida sobre as mulheres, sobre alguém mais fraco, espancar um cão que está preso, as touradas, qualquer tipo de violência sobre uma pessoa ou um animal. Mas no dia-a-dia não sou uma pessoa muito sentimental. O que me comove realmente são pequenas coisas, às vezes choro pelas coisas mais estúpidas. Ver o meu filho dançar é uma coisa que eu fico quase a chorar, ver um espectáculo de bailado é uma coisa que me toca muito.

Houve um período de reclusão para a concretização deste romance?

A pessoa é um bocadinho sugada para outro mundo, durante aquela fase, que é um ano, a nossa energia é sugada para aquele ambiente, que é um ambiente muito duro, muito pesado, e se calhar ficamos também nós próprios transtornados. Na altura tive uma doença chata, e, como às vezes dramatizo um bocadinho as coisas, pensei: ‘agora vou morrer, que chatice’. Mas o que eu pensei foi: ‘agora vou morrer a meio do livro, ninguém sabe como vão acabar as personagens’. Então quase que me senti na obrigação de viver para acabar o livro, aqueles desgraçados estão ali no meio da praia, ninguém sabe o que vai ser deles. Que é um pensamento mágico já um pouco alucinante, mas às vezes os escritores entram assim nuns mundos paralelos. Aquele pensamento foi um pouco assustador, porque se eu estava doente eu devia pensar, quando muito, nesta lógica melodramática, em deixar recados para os meus filhos, em vez de estar a pensar em deixar indicações sobre esta personagem. Tenho algum medo, até, de voltar a entrar nesse buraco negro, que nos suga completamente para dentro de outra realidade, com essas pessoas horríveis com quem tivemos que conviver durante um ano, e em que acontecem situações muito dramáticas, a questão é que eu acho que também acontecem coisas bonitas no livro. Apercebo-me que as pessoas retêm muito o lado mau, da violência, e não retêm os pontos de luz.

Aquela praia, aquele lugar fictício, tão precário, que desaparece com a subida das marés, que lugar é este?

É um lugar intermitente e que, por sua vez, tem também a sua simbologia. Porque uma praia é areia, são sedimentos, são restos, e aquelas pessoas também são restos de humanidade que ali ficaram atirados pela maré. E, por outro lado, não é terra nem é mar, estamos ali numa ambivalência, é a tal hibridez, aquelas personagens estão penduradas num limbo entre o passado e o presente, entre o sonho e a vigília, e entre a vida e a morte. A praia representa também essa precariedade e representa também o acumular de sedimentos. A praia é um montão de pedrinhas, de restos de conchas, assim como nós somos seres compósitos cheios de acumulações várias, que são os nossos remorsos, os nossos passados, as nossas pequenas memórias, as coisas de que não nos conseguimos libertar a vida toda, tudo isso simboliza a praia. E, se quiseres, a praia também simboliza o nosso país, que o nosso país é um pouco improvável, com fronteiras estáveis desde 1200 e tal, mas é uma improbabilidade, aquela dentada dada à Espanha é uma coisa que aconteceu de uma forma um pouco atípica e um pouco improvável. Mas pode representar simbolicamente o nosso país e a nossa relação com o passado, a nossa relação com a nossa história e com o nosso passado esclavagista, grandes traficantes de escravos que fomos, penso que ainda não está resolvida. Temos de facto uma grande tendência para tentar branquear um bocadinho a história, e falamos sempre dos grandes feitos e da grande epopeia lusitana que foram os Descobrimentos, que de facto foram uma coisa perfeitamente impressionante, e esquecemo-nos do lado negro da nossa história.

Experimentou também a literatura infantil, os contos, a não-ficção. A espessura do romance é a sua dimensão, o seu lugar?

Eu julgo que sim. Essa não-ficção foi uma encomenda que me fizeram. Os contos também, alguns são inéditos, outros também me foram pedidos. Sinto que sim, que o romance é o meu lugar, sempre gostei de escrever, sempre tive uma guerra por escrever mais uma página, conseguir mais espaço, roubar espaço à imagem, porque achava que havia sempre coisas por dizer, havia personagens ou pessoas que eu podia ainda explorar mais, podia aprofundar mais as coisas, isto no jornalismo. E no romance também sinto que, quando estou a escrever, se vão abrindo outros caminhos e eu posso seguir por eles, portanto, quase que se torna uma coisa infinita para mim.

Em que romance trabalha agora?

Contratualmente, durante este ano, tenho que escrever um romance, entreguei um projecto para ganhar uma bolsa, e consegui ganhá-la, uma bolsa atribuída pelo Estado Português, pelo Ministério da Cultura. Concorreram centenas de pessoas, e eu tive a sorte de ter uma bolsa para um ano. A história passa-se no século XX, por volta dos anos 50, 60, numa comunidade muito fechada e muito ambígua, e com as suas regras próprias à margem do Estado actual. Esta comunidade vai fazendo um trabalho também ele ambíguo em relação à PIDE, porque vai ajudando a passar presos políticos para Espanha, mas, ao mesmo tempo, vai ocultando alguns, tem ali um papel pouco óbvio com a polícia política. Passa-se nessa comunidade de contrabandistas e pessoas que fazem trabalhos pouco claros. Isto é no Alentejo, numa zona de terra, e depois há o confronto com uma zona de mar, que é também num ambiente fechado de um arraial de pesca de atum. As mulheres conserveiras, que trabalhavam nas fábricas de conserva, os próprios pescadores e toda aquela comunidade que trabalhava ao redor daquela indústria, que era a indústria conserveira, se concentravam e viviam todos junto à praia.

É o regresso a um lugar escuro?

Eu acabei por descobrir que escrevo sempre sobre ambientes estranhos, há qualquer coisa aqui de estranho. Não é para descobrir nenhum crime, mas são sempre ambientes concentracionais. O campo de concentração do Tarrafal no primeiro, esta praia no segundo, estas comunidades extremamente fechadas neste terceiro que ainda não fiz. O livro de não-ficção que fiz é sobre julgamentos, pessoas presas, e até o livro infantil acaba por ser sobre a Arca de Noé, portanto.

O que é que justifica isso? É uma forma de reclusão?

Só fazendo psicanálise, agora como é que eu vou descobrir. O que eu sei é que tenho um sonho recorrente, que é uma perseguição, sou perseguida por alguém terrível, e eu vou fugindo mas vou entrando por sítios cada vez mais estreitos, até chegar a um corredor, até chegar a um buraco e não conseguir passar e acordar sufocada com falta de ar. Eu sei que tenho que atravessar e não consigo e estou ali encurralada, como muitas vezes faço às minhas personagens, coitadas estão sempre encurraladas.

Disse uma vez que o “escritor é o que transgride, que subverte, que baralha tudo”, que “tem que ser alguém que se deslumbre com vulgaridades”. Importa estar sob o efeito do assombro?

Sim, eu acho que o olhar do escritor é um bocado isso, é aquele que consegue ainda ter um olhar quase infantil sobre as coisas, conseguir deslumbrar-se com um bichinho no corredor do parlatório, nunca perder esse olhar de primeira vez.