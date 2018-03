A história também se escreve com doses de imaginação

A diferença entre ficção e não-ficção “está no tipo de contrato que tenho com o leitor”, afirmou ontem Rui Tavares, que admite ter que, por vezes, recorrer à imaginação para preencher as lacunas da história, deixando isso claro para o leitor. Já a política, na prática, “tem muito de ficção”, considerou o também comentador político. O historiador fez a sua estreia no Festival Literário de Macau – Rota das Letras na sessão “Ficção e não-ficção: Formas de ler a realidade”, partilhada com Ana Margarida de Carvalho.

Para o antigo deputado ao Parlamento Europeu, Rui Tavares, a diferença entre ficção e não-ficção “é uma diferença jurídica, está no tipo de contrato que tenho com o leitor. Sendo historiador o meu contrato com o leitor é: ‘Eu vou-vos contar coisas verdadeiras e quando for dizer alguma coisa que não for verdadeira eu vou-vos alertar”, explicou perante um sala cheia no Instituto Português do Oriente, atenta ao tema: “Ficção e não-ficção: Formas de ler a realidade”.

“Reparem que os historiadores falam só acerca de factos, mas os historiadores têm que preencher as falhas que existem nos documentos com uma grande medida de imaginação. Há muitas coisas para as quais não temos documentos, não sabemos exactamente como se passou. E o contrato que eu tenho com os leitores é: cada vez que eu vos for dizer alguma coisa da qual não tenho a certeza, o que vos vou dizer é, atenção, isto é o que imagino que aconteceu, é aquilo que eu julgo que sei”, disse o historiador.

Já o contrato do escritor de ficção, no entender de Rui Tavares, “é completamente ao contrário”, neste caso “toda esta história é inventada do princípio ao fim, mesmo que seja uma história baseada em factos reais, é uma história de ficção”.

“Trata-se de um registo de honestidade e de fidedignidade entre uma parte e a outra, é por isso que eu digo que é uma espécie de relação jurídica. O problema ocorre quando os historiadores tentam fazer ficção enganando o leitor ou quando os ficcionistas tentam criar uma imagem falsa sobre a história, também não alertando o leitor. Isso, sim, é problemático”, prosseguiu o historiador.

Ana Margarida de Carvalho rebateu, afirmando que “nós os ficcionistas, o nosso pacto com os leitores é o da verosimilhança, apenas temos que ser verosímeis e contar uma história que seja coerente dentro do universo que nós próprios criamos. O pacto da verdade é mais ali com o lado da história”. Acontece que, a história “também não é uma ciência exacta, há muitas lacunas que têm que ser colmatadas com recursos à imaginação, à ideologia. A história é uma coisa parcial, parcelar, é filtrada pela versão oficial, pela versão dos vencidos, dos vencedores, dos homens, a história é uma interpretação”, prosseguiu a autora.

Rui Tavares retorquiu: “a diferença entre verdade e verosimilhança é que a verdade remete para o que aconteceu de facto e a verosimilhança para algo que é plausível, que poderia ter acontecido”. “O que é curioso é que a verosimilhança nos parece mais verdadeiro do que aquilo que de facto aconteceu”, acrescentou.

Rui Tavares adiantou ainda que quando faz “comentário político”, tenta que este “não seja ficção”. Mas, ressaltou, “a política na prática tem muito de ficção”. “Há uma maneira fácil para os políticos de chegarem a um determinado atalho, é dizer à maioria das pessoas aquilo que a maioria das pessoas quer ouvir. Depois, em regimes em que há mais do que um partido, pode-se escolher um determinado segmento da sociedade e dizer a esse segmento aquilo que faz com que se sinta bem consigo mesmo”. Segundo frisou o escritor, “no comentário político e também na política prática tenho tentado não fazer isso, o que quero dizer com isso é que não tenho muito sucesso, não há sucesso eleitoral”, disse. Mas, prosseguiu, “acho que é importante, apesar de tudo, em todas as esferas da vida, não dizer à maioria das pessoas só aquilo que a maioria das pessoas quer ouvir. Isso faz avançar as coisas, e mesmo que não faça avançar as coisas, mesmo que se traduza em situações de algum isolamento, às vezes é importante passar por elas”. “É importante preservarmos, no meio da maioria, os nossos valores os valores da consciência humana”, concluiu.