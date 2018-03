Tribunal: Wynn violou protecção de dados pessoais

O Tribunal Judicial de Base (TJB) não deu como provado que um ex-funcionário da entidade reguladora do jogo nas Filipinas tenha sido prejudicado por um relatório divulgado em 2011 pela Wynn. Mas a juíza confirmou que a operadora de jogo violou a privacidade dos dados pessoais.

Vítor Quintã

A operadora de jogo Wynn Macau violou a Lei de Protecção de Dados Pessoais ao transferir para os Estados Unidos da América informações sobre hóspedes do seu hotel, confirmou ontem o TJB. Mas a juíza considerou não provado que esta transferência de dados, e a sua inclusão num relatório tornado público em 2011, tenha resultado no despedimento de Rogelio Yusi Bangsil Jr, ex-funcionário da entidade reguladora do jogo nas Filipinas.

O antigo dirigente do Departamento do Jogo da Philippines Amusement and Gaming Corporation (Pagcor, na sigla inglesa) exige uma compensação por ele e a esposa terem sido incluídos numa lista de 17 pessoas, a maioria dos quais membros do Governo das Filipinas que terão recebido mais de 110 mil dólares norte-americanos (mais de 888 mil patacas) de Kazuo Okada, incluindo estadia grátis no Wynn Macau. A lista fez parte de um relatório divulgado em 2011 e que serviu de base para o afastamento de Okada como accionista da Wynn Resorts, empresa-mãe da Wynn Macau.

O TJB divulgou ontem às duas partes quais os factos que tinha considerado provados e, segundo o que o PONTO FINAL conseguiu apurar, confirmou que a Wynn Macau violou a Lei de Protecção de Dados Pessoais. Também o advogado que representou Bangsil Jr, José Leitão, disse à Macau News Agency que a transferência de dados pessoais do ex-funcionário da Pagcor sem autorização “foi cometido em violação da Lei de Protecção de Dados Pessoais”. Aliás, o Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais já tinha em 2013 multado a empresa em 20 mil patacas devido à transferência de dados que constam no relatório.

A conclusão do TJB divulgada teria potencialmente um impacto num outro caso conexo, também a decorrer em Macau, em que Okada pedia uma compensação extra de mil milhões de dólares norte-americanos por ter sido forçado a vender as suas acções na Wynn Resorts por 1,94 mil milhões, um valor que o empresário japonês considerava demasiado baixo. No entanto, já após a saída de Steve Wynn da liderança da empresa – devido a alegações de assédio sexual que o magnata nega –, a Wynn chegou a acordo com a empresa fundada por Okada, a Universal Entertainment Corporation, a troco de um pagamento extra de 464 milhões de dólares. A empresa retirou entretanto a queixa apresentada junto dos tribunais de Macau.

Sentença ainda a caminho

O relatório divulgado em 2011 refere, por exemplo, que as despesas de Bangsil Jr atingiram o meio milhão de patacas em apenas quatro dias passados no Wynn Macau. O ex-funcionário alega que a divulgação desta informação levou a que tivesse de sair da Pagcor e pede uma compensação no valor de 10 milhões de patacas.

Mas, ao que o PONTO FINAL conseguiu apurar, a juíza não concordou com o ex-funcionário, tendo sublinhado que o relatório tinha como alvo principal Cristino Naguiat, presidente da Pagcor, que acabaria por atribuir a Okada uma licença para operar casinos nas Filipinas. Apesar da divulgação do relatório, Naguiat não foi despedido e saiu apenas em 2016. Segundo o Hoje Macau, a defesa da Wynn Macau tinha, durante o julgamento, recordado que Bangsil Jr já tinha tido outros problemas e investigações internas por ligações suspeitas a uma operadora coreana.

“Não estou insatisfeito com a decisão”, disse ao PONTO FINAL o advogado que representou a Wynn Macau, Rui Simões, que se recusou no entanto a fazer comentários, sublinhando que o processo ainda não terminou. A juíza decidiu apenas que factos ficaram provados, sendo que, antes da sentença final, os dois advogados podem ainda apresentar alegações adicionais, no prazo de 10 dias. José Leitão deu a entender, durante a sessão de ontem, que irá utilizar este prazo.