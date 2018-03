Stephen Hawking, o homem que levou a física até ao cidadão comum, morreu aos 76 anos

Teria apenas dois anos de vida, disseram-lhe os médicos aos 21 anos de idade. Stephen Hawking não só viveu o tempo suficiente para concluir o seu doutoramento, como sobreviveu por mais de cinco décadas, tornando-se o físico mais mundialmente aclamado a seguir a Einstein. O astrofísico faleceu ontem aos 76 anos, na sua casa em Cambridge.

Stephen Hawking, o físico que desafiou as leis da natureza ao longo de mais de meio século, faleceu ontem aos 76 anos. Diagnosticado aos 21 anos com uma doença degenerativa que lhe permitiria viver por mais dois anos apenas, diziam os médicos na altura, Hawking acabaria por viver por mais de cinco décadas. Viveu, e não apenas sobreviveu, continuando a trabalhar até ao fim. A sua obra “Uma Breve História do Tempo”, publicada em 1988, pode ser lida em 40 idiomas, e a sua tese de doutoramento, “Propriedades de universos em expansão”, levou a uma quebra no servidor da Universidade de Cambridge quando o documento foi tornado público gratuitamente. Para trás, Stephen Hawking deixa um imenso legado e a imagem do seu corpo visivelmente marcado pela doença e para sempre associado à voz robótica que lhe roubou o sotaque britânico.

“Qualquer pessoa, em qualquer lado do mundo, deve ter acesso livre e desimpedido não apenas à minha investigação, mas à investigação de todas as grandes e inquisidoras mentes através do espectro do conhecimento humano”, disse Hawking, quando ao mundo foi dada a oportunidade de conhecer a sua tese de doutoramento, defendida em 1966 e apoiado já em muletas. O inevitável encontro com a cadeira-de-rodas, esse, procurou evitá-lo enquanto fosse possível. Quando finalmente cedeu, tornou-se conhecido nos corredores da universidade pela sua condução desenfreada e pelo ocasional atropelamento de certos alunos.

Em 2014, o filme “A Teoria de Tudo”, que mereceu a Eddie Redmayne o Óscar para Melhor Actor, trouxe o astrofísico de volta ao grande público. No grande ecrã, Stephen Hawking e a sua primeira mulher, Jane Wilde, são retratados por Redmayne e Felicity Jones, desde o seu primeiro encontro na faculdade, até ao casamento e à fase mais avançada da doença. Hawking e Wilde casaram em 1965 e tiveram o seu primeiro filho, Robert, dois anos depois. Em 1970 nasceu a sua segunda filha, Lucy e, em 1979, o terceiro filho, Timothy. Numa nota deixada após o falecimento do seu pai, os três filhos escreveram: “Ele era um grande cientista e um homem extraordinário cujo trabalho e legado irá sobreviver por muitos anos. A sua coragem e persistência com o seu brilhantismo e humor inspiraram pessoas em todo o mundo.”

Não fosse a doença – esclerose lateral amiotrófica – e talvez Hawking não se tivesse tornado na “mais brilhante estrela no firmamento da ciência”, como assim o descreveu o The Guardian. As palavras são do próprio: “Antes da minha condição ser diagnosticada, eu estava muito aborrecido com a vida. Não parecia existir nada que valesse a pena ser feito”. Durante os três anos em que estudou na Universidade de Oxford, o astrofísico estimava ter trabalhado apenas durante mil horas. O diagnóstico foi, para si, o momento de viragem ao aperceber-se que poderia não viver até concluir o seu doutoramento. “Apensar de existir uma nuvem a pairar sobre o meu futuro, eu descobri, para minha surpresa, que estava a aproveitar a vida no presente mais do que nunca”.