Raymond Tam marca presença na conferência geral do comité dos tufões

O director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) esteve presente na 50ª Conferência Geral do Comité dos Tufões que teve lugar em Hanoi, no Vietname. Tam Vai Man fez uma retrospectiva das cooperações entre Macau e o comité, cujas conferências já passaram por Macau nos anos 1994, 2000 e 2007.

Macau “continuará a valorizar as cooperações meteorológicas regionais, e será, como sempre, activo na participação nos trabalhos relacionados, e espera trabalhar, conjuntamente, com outros membros do Comité para aperfeiçoar os trabalhos de previsão e avisos de tempestades tropicais”, afirmou Raymond Tam Vai Man durante o encontro que contou com a presença de Petteri Taalas, secretário-geral da Organização Meteorológica Mundial.

Tam, que substituiu Fong Soi Kun como director dos SMG depois deste ter pedido a demissão a 24 de Agosto, dia seguinte ao tufão Hato ter deixado um rasto de destruição em Macau, estreou-se na conferência organizada pela Comissão Económica e Social para a Ásia e o Pacífico (ESCAP) e a Organização Meteorológica Mundial e cujo objectivo é diminuir danos causados pelo impacto de tempestades tropicais nas regiões Ásia-Pacífico. Actualmente conta com 14 membros.