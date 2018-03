Philippe Graton e o regresso de Michel Vaillant a “Macao”

O argumentista da série “Michel Vaillant” apresentou ontem no Edifício do Antigo Tribunal a última aventura da personagem de banda-desenhada criada pelo seu pai. “Macao” será lançado em Novembro, durante o Grande Prémio, e nele será apresentada uma nova personagem, o filho do piloto.

Catarina Vila Nova

Michel Vaillant, a personagem de banda-desenhada criada pelo francês Jean Graton, vai regressar a Macau ao fim de mais de três décadas. As histórias do piloto de corridas foram continuadas pelo seu filho, Philippe Graton, há 25 anos, que ontem apresentou no Edifício do Antigo Tribunal a mais recente aventura do piloto de corridas. “Macao”, o sétimo volume da última temporada da série, será lançado no território no próximo mês de Novembro, durante a 65ª edição do Grande Prémio. Porém, desta vez, não será para correr no Circuito da Guia que Vaillant chega a Macau, mas sim para encontrar algo inestimável, escondido nas ruas mais recônditas da cidade, de que desesperadamente precisa para salvar a empresa da família.

“O primeiro problema que eu tive quando comecei a recolher informação sobre o Grande Prémio de Macau é que existe um limite máximo de idade para os pilotos, que não podem ter mais do que 26 anos”, explicou ontem Philippe Graton em conferência de imprensa. “Claro que o Michel Vaillant não mostra a sua idade verdadeira mas ele tem muito mais do que 26 anos, por isso, tivemos que encontrar uma história que permitisse ao Michel Vaillant permanecer como a personagem principal e o herói da história”. Contou o argumentista que a solução foi encontrar uma história que se desenrolasse quer na pista, quer na cidade, com algo que ele “absolutamente tem de encontrar para salvar a empresa da família”.

O retirar da personagem da pista serviu também outro propósito, o de “mostrar como é Macau”. Desde a primeira vez que Michel Vaillant esteve no território, na década de 80, “Macau mudou muito; é quase uma cidade diferente que estamos a mostrar”, disse Graton. “Algumas cenas vão acontecer em pequenas ruas de que eu gosto muito porque tu nunca sabes se estás em Portugal ou na China, e era esta a Macau que eu queria usar como pano de fundo para a história, porque este é o ambiente certo que eu queria para esta história”, descreveu.

Desta vez, Michel Vaillant não virá sozinho. Naquele que será o sétimo volume da nova temporada da série, Philippe Graton apresenta uma nova personagem aos leitores. É o Patrick, o filho de 17 anos do piloto, descrito pelo autor como um “geek” e um aficionado pela tecnologia que chega também à cidade. De costas voltadas para o mundo do pai, o jovem vem com um propósito distinto: o de colaborar numa pesquisa da Universidade de Macau.

A ABERTURA AO MERCADO CHINÊS

A ideia para esta nova história surgiu com um desafio de Ricardo Pinto, director do Festival Literário de Macau e director deste jornal, há exactamente um ano, quando Philippe Graton veio pela primeira vez até à cidade como convidado do Rota das Letras. Voltou em Novembro, durante o 64º Grande Prémio, com o seu co-argumentista, Denis Lapière, e o seu desenhador, Benjamin Bénéteau, para dar início ao processo de criação da nova história. “Nós chamamos [aos livros] ‘graphic novels’ porque não são divertidos como bandas desenhadas mas muito realistas. Por isso temos que descobrir os locais, falar com muitas pessoas, tirar muitas fotografias, documentar e perceber do que estamos a falar”, explicou Graton.

A acompanhar a equipa criativa de Michel Vaillant estiveram Ricardo Pinto e Susana Gomes, co-realizadores de um documentário sobre o processo de criação de “Macao”. “A ideia para este documentário é precisamente mostrar como é que os ‘graphic novels’ estão a ser feitos nos dias de hoje de forma muito diferente dos seus primórdios”, explicou Ricardo Pinto, que é também o produtor do filme.

“Nós tentamos acompanhar a equipa durante a sua visita a Macau durante o Grande Prémio e depois encontrámo-nos com eles em Bruxelas quando estava a acontecer o Salon de l’Auto e onde o Michel Vaillant tinha um enorme expositor. Foi importante para nós estar lá, não apenas para perceber como é que eles fazem o trabalho mas também para mostrar o quão importante estas aventuras são para as pessoas e isso também vai figurar no documentário”, explicou Ricardo Pinto.

“Macao” será lançado em Novembro, durante a próxima edição do Grande Prémio, em francês e, possivelmente, também nas traduções para português, inglês e chinês. Com o regresso do piloto à China, Graton espera que tal signifique uma oportunidade para contactar com editoras do continente e introduzir as histórias no mercado chinês. Na mesma altura, Ricardo Pinto espera ser igualmente possível apresentar o documentário, cuja fase de rodagem irá terminar nos próximos dias.