“O Governo deve assumir um papel mais activo na monitorização das condições das águas costeiras”

Joe Chan considera que o Governo tem demonstrado uma atitude “passiva” na monitorização da qualidade das águas que circundam o território. O ambientalista e presidente da Macau Green Student Union defende que a aposta deve ser feita em medidas a longo prazo, no investimento em equipamento e em patrulhas diárias.

Joana Figueira

É um problema que se arrasta, que pode ter “um grande impacto” no ecossistema marinho e nas pessoas e que denuncia o comportamento “passivo” do Executivo. As “substâncias pretas” que esta semana foram encontradas em áreas costeiras do território diminuíram durante o dia de ontem, garantiu o Governo, mas Joe Chan, vice-presidente da Green Future, considera que os organismos governamentais responsáveis pelas águas territoriais de Macau “não conseguem monitorizar efectivamente este tipo de poluição aquática”.

Joe Chan afirma que não é a primeira vez que algo semelhante acontece e que desde há três anos, quando começou a organizar uma campanha anual de limpeza das zonas costeiras de Macau, já encontrou “vários poluentes de cor negra”. Durante o mesmo período, a Green Future e a Macau Green Student Union (à qual preside), reportaram situações idênticas cerca de oito vezes à Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA).

O ambientalista sugere a descarga inadequada de resíduos “oleosos, pegajosos” de barcos nas águas, incluindo não só as empresas/pessoas de Macau “que podem nem perceber o impacto que tem na natureza”, mas também de qualquer outra parte da região do Delta do Rio das Pérolas. Por outro lado, “existem tantos projectos de construção perto da zona costeira de Macau que não conseguimos identificar a origem; é quase impossível conseguir fazê-lo”, disse ao PONTO FINAL.

“O Governo deve assumir um papel muito mais activo na monitorização das condições das águas costeiras. Desta vez foram os cidadãos a reportar que encontraram a substância na praia, e só depois disso é que o Governo teve seriamente em consideração e examinou o local. Mas devia tê-lo feito mais cedo: deve fazer um controlo regular às condições da água e reportar aos cidadãos; e não ao contrário”, defende Joe Chan.

“Hoje [ontem] ficou evidentemente reduzido o número de substâncias pretas no areal da praia de Hác Sá e a empresa concessionária de limpeza continuou a proceder à limpeza. Não foram essencialmente detectadas substâncias pretas no areal da praia de Cheoc Van”, informou ontem a DSAMA e a DSPA em comunicado. Os dois organismos são responsáveis pela monitorização da qualidade da água.

AO PONTO FINAL, a DSPA explicou que “incumbe o seu pessoal de proceder ao acompanhamento e à inspecção periódica do estado do ambiente nas zonas costeiras de Macau. Todos os serviços competentes continuarão a manter uma estreita comunicação para o respectivo acompanhamento”. O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) garantiu também a este jornal que vai responder à notificação da DSAMA para recolha de amostras e análise.

Ainda que a consequência não tenha sido “fatal” ou não tenha causado danos graves em cidadãos, “devemos prestar mais atenção e adoptar mais medidas preventivas”, entende Joe Chan. O ambientalista defende que o Governo tem de apostar em medidas a longo prazo e investir em equipamento (a sua escassez denuncia “quão atrasada está a cidade”) e em patrulhas diárias. O presidente da Macau Green Student Union salientou ainda que a substância não afecta apenas os cidadãos e o corpo humano, também tem “um grande impacto no sistema ecológico no geral”.

85 quilómetros de responsabilidade

“O Governo foi muito passivo no passado. Não consegue fazer muitas coisas e tinha de esperar pelo Governo Central para lidar com ou solucionar este tipo de problemas. Mas agora temos o nosso próprio território: 85 quilómetros quadrados é uma área bastante grande, até maior do que o território terrestre. É necessário prevenir que estas situações aconteçam novamente”, frisou Joe Chan. O ambientalista considera que, até agora, as funções dos organismos não são claras. “Talvez isto seja uma nova questão para o Governo, mas precisa de entender a mudança e despertar para este assunto”.

A DSAMA e a DSPA informaram ontem que ainda é possível que as “substâncias sejam levadas pelas águas até às praias”. Foram afixados avisos nas praias de Cheoc Van e Hác Sa apelando aos cidadãos e turistas que prestem atenção a esta situação e não entrem nos areais das praias.