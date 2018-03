“Joy in Misery”, a exposição que quer mostrar o quotidiano da cidade através da ilustração

Foi na companhia do café, em encontros que se repetiram, que Lin Ge, Fatty Ho e José Lázaro das Dores deram forma a “Joy in Misery”, uma exposição que reúne mais de cinco dezenas de ilustrações dos dois jovens artistas de Macau. Lázaro das Dores é responsável pela curadoria do projecto que pretende mostrar quotidianos de Macau partindo das perspectivas “tão diferentes” de Lin Ge e Fatty Ho.

“As pessoas de Macau são felizes mas a nossa cidade-natal está a mudar de forma muito rápida. Às vezes sorrimos com lágrimas. Os trabalhos artísticos de ambos os artistas falam sobre este tipo de lágrimas”, disse José Lázaro das Dores ao PONTO FINAL, que se prepara para inaugurar, amanhã, na galeria MMM Workshop, a primeira mostra deste ano organizada pela Find Art – Macau.

Lin Ge “é um génio da ilustração”. O artista, também poeta, é “novo e não é tão activo na cena artística local como outros, mas o seu trabalho, sempre que o apresente, conseguimos senti-lo – o seu coração está conectado à nossa Macau”, conta Lázaro das Dores. Fatty Ho, por outro lado, conta com quase 60.000 seguidores na sua página oficial de artista e as suas ilustrações revelam humor, “falam sempre de forma sorridente”.

Todos os trabalhos serão apresentados pela primeira vez nesta exposição; foram criados pelos dois depois de lhes ter sido lançado o desafio. “Eles não mudaram a sua forma de expressão mas juntaram-se e uma das obras foi criada pelos dois, em conjunto. No espaço da mostra, os trabalhos estão separados em duas partes, unidos por uma parede onde está exposta a obra feita por ambos chamada ‘Terra de Macau’”, explicou o curador.

“Vamos tentar observar e explorar a vida nesta cidade irrealista, e podemos questionar-nos: somos mesmo felizes? É difícil revelarmos o nosso Eu na nossa vida mas, felizmente, existe arte. Espero que esta exposição consiga inspirar mais pessoas a preocuparem-se com o mundo e aquilo que está ao seu redor”, revela José Lázaro das Dores no texto de apresentação de “Joy in Misery”. J.F.