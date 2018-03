Jornalista perde acreditação após revirar os olhos em conferência de imprensa

Os gestos de impaciência de uma jornalista chinesa tornaram-se virais nas redes sociais ao quebrarem com a ‘coreografia’ em que normalmente consistem as conferências de imprensa no legislativo chinês, onde as questões servem a propaganda do regime.

A situação ocorreu no sábado durante um encontro dos jornalistas com o chefe da comissão de activos estatais da China, Xiao Yaqing, transmitido em directo pela televisão estatal CCTV, à margem da sessão anual da Assembleia Popular Nacional (APN), o órgão máximo legislativo do país.

Liang Xiangyi, que trabalha para um portal chinês de informação económica, surge a revirar os olhos quando a jornalista atrás de si, Zhang Huijin, do canal de televisão sedeado nos Estados Unidos American Multimedia Television, que é transmitido em mandarim e tem ligações à CCTV, coloca uma questão.

À semelhança de quase todas as questões levantadas durante as conferências de imprensa na APN, a pergunta de Zhang, sobre os êxitos alcançados pela China desde que há 40 anos adoptou a política de Reforma e Abertura, obedece à propaganda do regime, que selecciona com antecedência as perguntas que podem ser feitas.

Segundo informa o jornal de Hong Kong South China Morning Post, Liang terá já sido punida pelo gesto, tendo-lhe sido retirada a acreditação para cobrir a sessão anual do legislativo. A sua conta no Weibo foi também apagada e uma pesquisa pelo seu nome não dá qualquer resultado, indicando que foi alvo da censura do regime.