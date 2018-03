Fim das obras do MGM Cotai deixa mais de uma centena no desemprego

A Federação dos Operários quer que as grandes empresas de construção despeçam não-residentes para contratar 160 trabalhadores locais que estão no desemprego desde que as obras do MGM Cotai acabaram, antes do Ano Novo Chinês. A DSAL prometeu arranjar-lhes um emprego numa semana.

Vítor Quintã

Com a abertura do empreendimento de jogo MGM Cotai, mais de 160 trabalhadores da construção acabaram no desemprego desde o Ano Novo Chinês, disse ontem Ella Lei Cheng I ao PONTO FINAL. A deputada diz que a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) prometeu ajudar estes residentes no espaço de uma semana. Mas a vice-presidente da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) quer também que as grandes empresas despeçam alguns dos cerca de 31 mil não-residentes a trabalhar neste sector.

De acordo com a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, no período entre Novembro de 2017 e Janeiro passado o sector da construção perdeu 1.400 trabalhadores em comparação com o período anterior. Ella Lei diz que a culpa é do fim das obras de vários empreendimentos de jogo, nomeadamente o MGM Cotai, que abriu precisamente a 13 de Fevereiro. Tendo em conta que o período a seguir ao Ano Novo Lunar é normalmente uma época mais calma para a indústria da construção, a deputada teme que a situação possa ainda piorar.

Ella Lei falou à imprensa a seguir a uma reunião em que, diz, a DSAL prometeu ajudar os mais de 160 residentes que se registaram junto dos Operários. A Direcção “garantiu que vai resolver o problema no espaço de uma semana, marcando pelo menos uma entrevista de emprego” a estes trabalhadores, explicou a vice-presidente da associação. Segundo o canal chinês da Rádio Macau, a DSAL diz que já está a tratar de 60 destes casos, sendo que 54 já têm um emprego em vista.

Não aos não-residentes

Mas a deputada diz que, mais do que resolver os problemas deste grupo de trabalhadores, esta é uma boa oportunidade para garantir que esta situação não volta a acontecer. Os Operários fizeram quatro pedidos à DSAL, nomeadamente que melhore o sistema que tenta juntar os residentes que procuram emprego com as empresas que precisam de mais mão-de-obra.

A associação defende que o Governo deve dar o exemplo, garantindo que uma maioria de residentes são contratados para projectos públicos, mesmo aqueles atribuídos a empresas privadas, nomeadamente construção de habitação pública. “Não é que não haja trabalho em Macau”, defende Ella Lei. “Há vários grandes projectos governamentais a decorrer, nomeadamente as obras no terminal de autocarros das Portas do Cerco”, diz a activista laboral.

A associação quer ainda que as grandes empresas despeçam alguns dos não-residentes nos seus quadros para dar lugar a trabalhadores locais. Ella Lei sublinhou que, segundo dados oficiais, no final de Janeiro havia 30,930 não-residentes no sector da construção, cerca de 800 dos quais contratados directamente pelas operadoras de jogo. “É preciso um mecanismo que garanta que estes trabalhadores saiam de Macau assim que já não sejam necessários para, tal como diz a lei, complementar a mão-de-obra local”, defende a vice-presidente dos Operários.

Além disso, Ella Lei acredita que é preciso dar mais oportunidades aos residentes do sector da construção para se inscreverem em acções de formação, de forma a que seja mais fácil encontrarem um emprego mesmo quando a indústria passa por momentos de maior calmaria. “Aqueles que sabem fazer mais do que um trabalho podem sempre ganhar mais”, diz Ella Lei.