“Duetto”: O regresso da ópera italiana ao Teatro Dom Pedro V

A ópera italiana regressa ao Teatro Dom Pedro V no fim-de-semana da Páscoa com o espectáculo “Duetto: Uma história, duas óperas”. A produção leva à cena duas óperas cómicas italianas, parcialmente reescritas e enquadradas na sala de espectáculos e na cidade onde vão ser apresentadas.

Catarina Vila Nova

Tomaram o Teatro Dom Pedro V como ponto de partida para a criação do espectáculo “Duetto: Uma história, duas óperas”, que marca o regresso do género àquele que foi um dos primeiros teatros de estilo ocidental na China. Andrea Bettinelli e Peter Gordon, respectivamente, produtor e director de palco do espectáculo, apresentaram ontem, no Edifício do Antigo Tribunal, a ópera que vão trazer até Macau no fim-de-semana da Páscoa. A produção reúne em cena as óperas cómicas “La Serva Padrona”, de Giovanni Battista Pergolesi, e “Il Segretto di Susana”, de Ermanno Wolf-Ferrari, num ‘double bill’ com Macau como pano de fundo.

Duas óperas e uma mesma história, que circunda o mesmo casal do início ao fim. No primeiro acto, “La Serva Padrona”, considerada a mais antiga das óperas cómicas, vemos uma empregada a ludibriar o seu patrão, levando-o a casar-se com ela. O cenário é a Macau de meados do século XIX e o patrão “um conhecido pintor ocidental que aqui viveu”, desvendou Peter Gordon. Em “Il Segretto di Susana”, assistimos a uma cena de intriga e desconfiança entre o mesmo casal, agora situado no ano de 1965, configurando um “elemento de contemporaneidade” ao espectáculo, disse Andrea Bettinelli.

“Uma das coisas que procuramos fazer foi encurtar a distância entre o palco e a audiência e tornar as histórias universais”, explicou Peter Gordon. “O Dom Pedro é um espaço tão pequeno e intimista que sentimos que isto nos permitiria não fazer apenas ópera, que geralmente está muito distante, mas permitir que a audiência e os cantores e os músicos possam interagir”, disse o director de palco. “Nós estamos a encurtar o fosso que geralmente existe entre a audiência e as grandes óperas”, complementou Bettinelli.

A dar corpo ao espectáculo está um duplo elenco, composto pelas sopranos Julieth Lozano Rolong e Etta Fung, os barítonos Jacob Bettinelli e Stefan Gordon, o pianoforte Alessandro Ferretto e o quarteto The Mascoulisse Quartet. “Nós basicamente reinventamos o espectáculo, porque trabalhar um teatro tão pequeno tem as suas vantagens mas também os seus constrangimentos técnicos. Nós não conseguimos colocar uma orquestra inteira no fosso do Dom Pedro, por isso, pensamos em fazer algo completamente diferente que é um piano e quatro trombones”, explicou Bettinelli.

“Duetta: Uma história, duas óperas” estreia no dia 31 de Março com uma dupla sessão, pelas 15 horas e depois às 20 horas. No dia seguinte haverá uma nova sessão, pelas 15 horas. Segundo revelaram ontem Gordon e Bettinelli, este espectáculo será o primeiro de uma série de óperas que ambos esperam trazer até Macau.