DST realiza acções de formação para técnicos de países lusófonos

Cerca de 30 funcionários governamentais de turismo de países lusófonos vão participar, entre Março e Julho próximo, em três acções de formação na área, em Macau, foi ontem anunciado.

De acordo com a informação publicada no site do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum Macau), as três acções vão ter uma duração de duas semanas cada. Um segundo grupo deverá chegar em Maio e um terceiro em Julho.

O primeiro grupo, com participantes de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, começou já na segunda-feira e vai estagiar em vários departamentos da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), e dois dias de seminários no Instituto de Formação Turística (IFT) sobre eficácia na gestão de atracções turísticas, comportamento dos consumidores e criação da imagem de marca dos destinos.

O programa, organizado pela DST em cooperação com o Fórum Macau, inclui ainda visitas “a infra-estruturas turísticas, património histórico e cultural e outras atracções” do território, indicou.

Através do programa de formação, a DST pretende reforçar a aprendizagem mútua e o intercâmbio na área do turismo entre Macau e os países lusófonos, contribuindo para a formação e desenvolvimento de competências dos recursos humanos do sector dos países envolvidos, de acordo com o objectivo de transformar Macau num centro mundial de turismo e lazer e numa plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa.

Entre 2012 e 2017, a DST prestou formação a 130 funcionários governamentais de turismo de países de língua portuguesa.