Benfica vence em Pyongyang e continua a fazer história na Taça AFC

O Benfica de Macau venceu ontem o Hwaebul, na Coreia do Norte, somando a segunda vitória entre outras tantas partidas na fase de grupos da Taça AFC.

Em Pyongyang, num estádio composto por cerca de 22 mil espectadores segundo dados oficiais da organização, os campeões de Macau entraram melhor e marcaram logo ao minuto sete por intermédio de Leonel Fernandes. Porém, a formação norte-coreana empatou apenas cinco minutos depois por intermédio de Jong Chol-hyok, na conversão de uma grande penalidade.

Quando se esperava que a igualdade se mantivesse até ao intervalo, David Tetteh voltou a adiantar o Benfica no marcador pouco antes do apito do árbitro. O Hwaebul entrou forte na segunda parte e voltou a igualar a partida, desta feita com um golo do avançado Pak Chol-song.

O Benfica não baixou os braços e Leonel Fernandes voltou a silenciar as bancadas, a 15 minutos do fim, estabelecendo o resultado final em 3-2 a favor dos encarnados. O avançado português, tal como no primeiro jogo, voltou a bisar na partida, somando já quatro golos na fase de grupos.

Na outra partida, o 25 de Abril foi a Taiwan golear o Hang Yuen por 5-1. Na próxima jornada, agendada para 11 de Abril, o Benfica de Macau regressa à Coreia do Norte para defrontar precisamente o 25 de Abril, que lidera, juntamente com os encarnados, o grupo I da Taça AFC. P.A.S.