“Amo a China que cresci a ouvir falar, cheia de cultura e sabedoria”

O poeta Li-Young Lee retém da passagem por Macau na infância memórias impregnadas de medo e incerteza transmitidas pelos pais em fuga para o exílio. Da Indonésia, país onde nasceu, descobriu que é o cenário que visita todas as noites em cada sonho que sonhou. Da China, ama o que cresceu a ouvir falar, a cultura, a sabedoria, a poesia. Vive nos Estados Unidos, cultura que assimilou.

Texto: Cláudia Aranda

Fotografia: Eduardo Martins

A poesia de Li-Young Lee funde-se nas suas memórias de um passado marcado pela fuga e o exílio da família, na riqueza da cultura chinesa, no amor. Em entrevista ao PONTO FINAL, o convidado do Festival Literário de Macau – Rota das Letras afirma ter sido desde muito jovem “raptado pela poesia”, que esta lhe surge como se estivesse “possuído” por uma entidade que lhe deu a responsabilidade de dar sentido a esta linguagem.

Da vida de exílio dos pais ficou-lhe a memória impregnada de medo e de incerteza. A mãe, Yuan Jia Ying, bisneta de Yuan Shih-k’ai, primeiro presidente da República da China, depois de Sun Yat-sen, e o pai, Lee Kuo Yuan, secretário pessoal de Mao Zedong, acabariam por ter de sair da China, com o estabelecimento do Partido Comunista na China, seguindo para a Indonésia.

Em Jakarta nasceu Li-Young Lee, em 1957. Dois anos depois, o pai de Lee, depois de passar um ano como prisioneiro político do Presidente Sukarno, fugiu da Indonésia com a família para escapar à violência e perseguição contra os chineses. Depois de alguns anos entre Macau, Hong Kong e Japão, a família exilou-se definitivamente nos Estados Unidos da América, a partir de 1964.

– Quanta identidade chinesa retém e quão americano se sente hoje? Sente-se em casa nos Estados Unidos?

Li-Young Lee – A minha mãe não fala inglês, só usamos chinês, poderia dizer que me sinto muito chinês. Em casa alimento-me, sobretudo, de comida chinesa. A minha irmã mais velha é muito chinesa e eu sou muito próxima dela. Tive um irmão mais velho que não falava inglês, apenas falava chinês e eu só falava chinês com ele. Muita da minha vida é muito chinesa. Mas, sou um americano assimilado, vejo filmes americanos, leio livros americanos, também vejo filmes estrangeiros, as traduções. Basicamente, vivo uma vida americana muito assimilada. É um pouco ‘ghettoized’, é uma espécie de gueto chinês, a maior parte das pessoas que conhecemos são chinesas, e todas elas falam chinês. Mas, por outro lado, não tenho certeza se me sinto em casa em algum lugar. Não sei onde é que isso fica. Sinto-me confortável o suficiente, temos uma vida confortável nos Estados Unidos, mas não sinto que saiba como dar sentido à vida na Terra. A vida na Terra é um mistério para mim, é adversidade, é linda, é aterradora e confusa. Não sei porquê, na minha idade, quando pensamos que teria isto controlado, mas não tenho. Talvez seja por isso que escrevo, não sei.

– É o passado familiar, a infância agitada, a fugir de um país para outro, que o compelem a escrever? Uma necessidade de se encontrar a si próprio?

Não sei. Sinto que fui raptado pela poesia. Comecei a ler e a escrever naturalmente, comecei a escrever poesia muito jovem e apenas não deixei de o fazer. Penso que toda a gente escreve poemas e desenha em criança, mas depois desistem. Eu simplesmente não desisti, continuei a fazê-lo, não sei a razão pela qual o faço.

– A poesia surgiu como uma necessidade?

Era o que estava mais perto daquilo que eu queria expressar, as palavras vinham ter comigo, em grupos, eu escrevia-as, e aquilo parecia interessante. Não sabia o que estava a escrever. Depois comecei a ler poesia, a ler poemas em inglês, quando estava no liceu e apercebi-me: “Uau, esta linguagem é o tipo de linguagem que me ocorre”. Então comecei a ler poesia. Sim, é como comer e respirar, não é uma coisa em que eu pense. É mais como se estivesse possuído, sinto-me que estou possuído pela poesia.

– Escreve todos os dias?

Sinto que, desde o momento em que me levanto de manhã, alguma coisa me agarra pelo pescoço e diz-me “quero um poema!”. E eu tento escrever um poema. Sinto que alguma coisa se está a formar em mim e que quer sair na forma de linguagem, desde o minuto em que acordo e durante a noite toda quando estou a dormir. Sinto até quando estou a dormir que há qualquer coisa dentro de mim, como uma orelha gigante, um radar que tenta captar sinais, por isso, estou a fazer poemas o tempo todo. Por isso, também, estou um pouco distraído a maior parte do tempo. Sinto que há poemas em todo o lado. Tudo é poesia e alguma coisa quer que eu assuma a responsabilidade, alguma coisa quer que eu escreva, algo quer que eu dê sentido a isso.

– A sua mãe vive consigo nos Estados Unidos da América?

Sim ela vive nos Estados Unidos connosco, alguma família está na China, mas a minha família próxima está nos Estados Unidos. A minha mãe, a minha irmã, o meu irmão, e eu, todos vivemos juntos com as nossas mulheres em Chicago. Tive outros dois irmãos, que morreram, e costumavam viver em Nova Iorque.

– Que relação tem com a China hoje em dia, costuma viajar para lá?

Não, não muito. Por causa de quem foi o meu bisavô, Yuan Shih-K’ai, eles organizaram uma celebração em nome dele há uns dois ou três anos e convidaram a minha mãe a vir. Mas, ela não se sentia suficientemente forte, ela tem 96 anos agora, mas já há três anos ela já não se sentia com forças para voar e não foi. Não temos muita relação com a China. Não é porque não queiramos.

– Perderam o vínculo? Já não têm ninguém próximo lá?

A minha mãe tem uma irmã lá, mas a maior parte das irmãs saíram e foram para os Estados Unidos.

– O que é que sente em relação à China, qual é o sentimento que tem pela terra natal dos seus antepassados?

Agora? Estou um pouco preocupado com a China. Estou preocupado se o espiritual permanecerá. E eu conheço tão pouco do que se está a passar. Mas, visto de fora, há uma espécie de materialismo que está a tomar conta de tudo, o que acho perigoso. É perigoso nos Estados Unidos, é perigoso no mundo todo, esta ênfase excessiva, esta forma de privilegiar de forma excessiva o material, da aquisição, do desejo sem mediação. Penso que o desejo está no cerne do conflito entre pessoas, países, entre pessoas nos países, sinto que este materialismo que leva a este desejo sem fim é muito perigoso, não acho que seja saudável. Por isso, preocupa-me. Amo a China. Amo a China que cresci a ouvir falar, cheia de cultura, sabedoria, tanta cultura deixada para trás para o resto do mundo aproveitar e participar. Eu preocupo-me, mas também me preocupo com os Estados Unidos, com o mundo, com os meus filhos serem supra-materialistas, tento olhar para mim próprio e perceber se estou a supra-privilegiar o materialismo. Penso que este problema do desejo é um problema sério. Porque eu acho que podemos viver sem esta ambição. Toda a arte vem do desejo, as ciências, todo o esforço humano vem deste desejo, mas é um desejo transformado, tornado criatividade, o que é bom, mas o desejo que é como que sequestrado pela publicidade, isso já é consumo. Isso é mau para a alma, para o desenvolvimento da pessoa. E eu pergunto-me, a China, o que está a acontecer agora em relação a isso?

– Há quem chame desenvolvimento a esse processo que conduz ao consumismo.

O desenvolvimento é importante, mas não sei como percebê-lo. Todos os grupos humanos ao longo de anos, independentemente da raça, género, preferência sexual, cor da pele, todos os grupos têm se mantido por exclusão, sacrifício humano, assassínio, submissão de outros grupos, é assim que são os seres humanos. Não sei como é que isso encaixa sendo um artista, a tentar a ser poeta, porque uma pessoa depende da cultura para viver, mas essa cultura subscreve violência e morte. Não sei o que isso significa para o artista, somos supostos aceitar apenas e dizer é como é, não podemos sair daqui? Isso faz me pensar, que inferno. Para eu poder escrever poemas, que espero que comovam e elevem as pessoas, participo e aceito dinheiro de uma cultura que pratica guerra. Mas, também sinto que vivo num país realmente bom, tenho sorte, sou um privilegiado. Mas, interrogo-me se a relação do poeta é com o Estado e a cultura tudo junto? Qual é o paradigma? Existe alguma relação paradigmática entre o artista e a cultura que não seja tão trágica? Eu interrogo-me e elevo ao nível da linguagem, de maneira a podermos dar nomes às coisas temos que excluir e incluir coisas, e aqui temos de novo inclusão, exclusão. É isso que é cultura? Um processo de inclusão e exclusão? Alguma dessa exclusão é muito violenta, se esse é o fundamento, se é para onde nos dirigimos, posso não me preocupar, e continuar a escrever poemas. Mas, eu preocupo-me.

– Como define a sua poesia?

Eu acho que escrever poemas é uma forma de contabilizar, uma forma muito elevada de matemática, contas palavras, frases, silêncios, as pausas entre palavras, o ritmo. Mas, será também uma maneira de saber o que conta, de facto, no mundo? Essa forma radical de contar, há muita exclusão nessa forma de contar, nesse trabalho, é isso a natureza da cultura? Exclusão, inclusão? Parte de mim diz não, eu acredito no Reino de Deus, na cultura do amor, na cultura da inclusão, do amor, da aceitação, compaixão.

– Pratica essa cultura de inclusão no seu dia-a-dia?

Eu tento, educo os meus filhos dessa forma, e eles tentam. Mas é muito difícil, porque a nossa natureza não é totalmente boa, a minha natureza é violenta, cega, é motivada pelo desejo, tem medo da morte, é egoísta, auto-obcecada, auto-protectora. Tento porque sinto que isso anda tudo à volta do ego, e penso que o ego não é um bom amigo para fazer arte, tens que pôr o ego de parte para fazer arte, para que algo de grande aconteça. Somos todos melhores se não tivermos ego.

– Desde a sua infância até hoje, acha que o mundo evoluiu no sentido de haver mais humanidade?

Sim, acho que sim. Por exemplo, nos Estados Unidos, nos anos 50, depois do Japão bombardear Pearl Harbor, os americanos encarceraram todos os japoneses, puseram-nos todos em campos. Pensei que depois do 11 de Setembro o mesmo iria acontecer, que qualquer pessoa que lembrasse ainda que vagamente alguém do Médio Oriente, escuro, mulheres com cabeça coberta, homens de barba, qualquer pessoa seria posto num campo. Mas isso não aconteceu. Mas, nos anos 50 isso aconteceu, isso foi apenas há 70 anos, não foi há tanto tempo, eu estava espantado, pensei: “tenho amigos que são paquistaneses, árabes, será que vão ser presos?”. O meu filho tem uma namorada síria, que vem de uma família síria. Será que os vão prender? Mas não aconteceu. Houve focos de violência, mas estas pessoas são ignorantes, não sabem ver a diferença, odeiam pessoas indiscriminadamente, isso aconteceu. Mas o governo não os enclausurou. E eu pensei: em apenas 70 anos aprendemos que isso era inaceitável. Há sinais de que há coisas que estão a melhorar.

– Como estão as coisas hoje nos Estados Unidos, sente alguma diferença no dia-a-dia desde que Donald Trump subiu ao poder?

Tenho que ser honesto consigo, quando o Trump se tornou presidente as pessoas ficaram surpreendidas. Eu fiquei surpreendido com a surpresa das pessoas. Porque eu sempre achei que esta era a direcção em que o país estava a ir. Há 10, 15 anos comecei a ouvir comentários loucos, pessoas que diziam coisas como: “Estamos a viver nuns Estados Unidos pós-raciais”. E eu perguntava-lhes: “Estão loucos? Eu cruzo-me com pessoas racistas todos os dias da minha vida”. Quando começaram a falar num nação pós-racial, eu interrogava-me, acreditam nesse absurdo? Como é que aqui em Macau? Não sei como é o nível de racismo aqui, as pessoas dão-se bem umas com as outras? Sempre senti como se o racismo estivesse incorporado ao sistema, eu encontro racismo a toda a hora nos Estados Unidos, quando as pessoas diziam que viviam numa nação pós-racial, eu interrogava-me, pós-racial? Já tinha ouvido este termo, pós-racial? É insano, as pessoas dizerem ultrapassámos o racismo, estão loucos? E isto foi há uns 10 anos. Na altura questionei-me, onde esta gente pensa que está? Senti-me de fora nesta discussão. Mas, de repente, o Trump torna-se presidente e eu pensei, claro, esta é a direcção que o país tem vindo a seguir, não percebo o que as outras pessoas andavam a pensar. Eu acho que, de facto, Trump deu uma espécie de licença para as pessoas serem racistas, ignorantes, anti-intelectuais, para odiarem arte, odiarem quem pensa, o que for. Há uma espécie de licença para ser ignorante. Estive recentemente num churrasco, nos Estados Unidos, e perguntei se queriam que eu pusesse música e disse, gosto de ‘funk’ e alguém pediu põe antes ‘música americana’, e pensei, a sério? ‘Funk’ vem do ‘blues’, mais americano não há. Mas, o que eles estavam a pedir era: “põe música para brancos”. E eu pensei, bom, as pessoas agora dizem este tipo de coisas, porque o presidente diz este tipo de coisas. Mas, acho que isso é bom, de alguma maneira. Porque, antes, o racismo estava encoberto e agora veio à superfície e podemos vê-lo claramente. Eu estava sempre a discutir com amigos que me diziam que vivíamos num país pós-racial, e eu dizia, não existe tal coisa, foi um alerta para mim.

– Retornando às suas raízes, foi através da sua mãe e do seu pai que manteve a ligação à China, que influência teve a literatura ou a música. Os poetas foram importantes?

Sim, claro que sim, até hoje. Sinto que é assim que meu trabalho tem acontecido. Houve um desenvolvimento muito importante da poesia chinesa nas dinastias Tang e Sung, quando os poetas se tornaram fascinados pelos métodos de meditação do Taoismo e Budismo e realmente vemos o trabalho dos poetas a participar na evolução da consciência, houve um grande progresso da arte e poesia. E eu vejo isso como um paradigma de mim próprio. Os valores dos meus pais, que são valores chineses muito tradicionais, eles passaram-nos para nós, nós nem sempre os aceitámos, ainda contestamos alguns desses valores,

– Como por exemplo?

Um dos mais difíceis é aceitar que qualquer pessoa mais velha do que tu é mais sábia do que tu, e qualquer criança sabe, à medida que cresce, que nem todas as pessoas mais velhas são sábias. Algumas são mesmo estúpidas, limitadas, apenas se tornam mais velhas, mas nunca mais sábias. Portanto, aos meus filhos, tentei passar alguns desses valores, mas quero que eles questionem esses valores. Mas esta reverência pelo envelhecimento, penso que é bonito e necessário, mas não significa que sejamos cegos. Nem toda a gente é igual, alguns são realmente muito sábios, e amoroso e piedosos, mas outros são racistas, estúpidos, ignorantes. Mas eu continuo a valorizar muitos desses valores, valorizo os estudos do meu pai dos poetas chineses, de filosofia chinesa. Eu herdei a maior parte deste pensamento sobre Taoismo, Budismo. O meu pai adorava arte, sabia muito de arte chinesa, ensinou-nos muito sobre arte, as teorias, tudo isso foi herdado dos meus pais.

– Quanto dessa herança chinesa transparece na sua poesia, no seu estilo, na sua linguagem?

Alguma vez viu as pinturas chinesas, os rolos? Todo aquele espaço negativo? Às vezes, um ramo com um pássaro, está ali para modelar todo o espaço negativo. A cultura chinesa é muito acerca disto. Há muita compressão, muito coisa não falada, muito espaço negativo, num poema, há muito silêncio, muita coisa que não é dita, mas que tens que ouvir, não se trata de ouvir apenas o que foi dito. Isso é realmente muito importante para mim ao escrever poesia, e aprendi isso com os poetas chineses, como modelar o cinzento ou o nada, desenhando apenas um ramo e um pássaro, ou a forma como na poesia eles falam do som de uma cascata, há muitos poemas sobre o som de uma cascata, mas eles estão todos a tentar ouvir algo além das palavras, o poema está a tentar chegar a algo que vai além de si mesmo, eu herdei isso deles. Os meus poemas eu quero-os a apontar para algo além deles mesmos. Eu aprendi isso dos poetas chineses.

– Que lembranças guarda de Macau, esteve aqui em criança, quando a sua família saiu da Indonésia e antes de irem para os Estados Unidos, nunca mais por cá esteve, que idade tinha, lembra-se de alguma coisa?

Tinha uns quatro, cinco anos, não me lembro de nada, apenas me lembro do medo e da incerteza que os meus pais sentiam. Foi o que herdei deles. Porque eu era muito próximo da minha mãe. É tudo o que me lembro. Chegámos aos Estados Unidos eu deveria ter uns seis anos.

– Os seus pais passaram-lhe algumas recordações dessa época, da Indonésia? Foram tempos muito difíceis.

Muito difíceis. Eu voltei à Indonésia, e assim que lá cheguei tudo me pareceu familiar, era como se a Indonésia fosse o pano de fundo de cada sonho que sonhei, de cada pensamento que vislumbrei enquanto criança, não havia nada que eu identificasse claramente, eram apenas lugares, cheiros, eu tinha uma ama, de quem eu gostava muito, e voltei para procurá-la, mas não consegui encontrá-la. Mas, antes do pensamento racional, está tudo no meu corpo, é memória somática, lugares, imagens, cheiros, texturas, sons, a luz. Assim que saí do avião senti logo, este era o mesmo tipo de luz como nos meus sonhos, nos meus pensamentos, esta era a luz, a luz na minha mente, a luz nos Estados Unidos não é aquela luz, mas nunca saberia se não tivesse ido à Indonésia. E havia os cheiros nas ruas, e pensei, isto é onde eu vou todas as noites no meu sonho. E eu não sabia isso.

– Esse medo e incerteza de que falava, é algo que ainda persiste?

Sabe, falei com um amigo sobre isto. Eu vivi consumido pelo medo, acho que, por quase toda a minha vida, e nunca me apercebi. Acho que muito disto é por causa dessa experiência inicial. É como pegar numa criança e mergulhá-la em medo, durante seis anos da sua vida, voltas a pôr essa criança no mundo, ela vai andar por aí e ela não vai saber que está impregnada e não sabe porque a sua pele está daquela cor, a cor do medo, mas tudo o que ela vê aterroriza-a, a sua reacção a tudo é medo. Não culpo os meus pais de forma alguma, mas penso que a minha mãe alimentou-me com o leite dela o medo deles, está nos meus ossos. Misturado com o leite dela veio a sua paranóia, o seu medo, a sua incerteza. Eu apenas digeri.

– Qual foi a principal razão para os seus pais deixarem a China? Vária informação disponível online indica que o seu pai era o médico do Mao Zedong, é correcto?

Não, não, ele era o secretário pessoal de Mao Zedong. As pessoas estão sempre a cometer este erro, eu estou continuamente a corrigir as pessoas. O que aconteceu é que ele era o seu secretário pessoal, eles eram muito próximos, não sei sequer se posso dizer isto. Mas eles eram muito próximos e depois houve uma quebra. O meu pai acabou por desiludir-se e saiu do partido e levou a minha mãe com ele e deixaram a China.

– Ambos pertenciam ao Partido Comunista Chinês?

É aqui que a história se complica. A família da minha mãe não. Na verdade, quando o meu pai saiu para trabalhar com os comunistas, o pai da minha mãe disse: “se ele vai trabalhar com os comunistas tens que te divorciar dele, porque nós acreditamos no nacionalismo, no Kuomintang”. E eles estavam para se divorciar. Na verdade, acho que eles realmente se divorciaram. Portanto, o meu avô forçou a minha mãe a divorciar-se do meu pai, e o meu pai foi trabalhar com Mao. Mas, eu nunca cheguei a conhecer toda esta história, talvez ele tenha escolhido o amor, talvez ele se tenha desiludido com a política em geral, porque, por um tempo, ele esteve com os nacionalistas. Mas ele, na sua opinião, quanto mais os conhecia mais os achava gananciosos, egoístas com fome de poder e a mensagem comunista parecia tão esperançosa. Então mudou-se para o outro lado, mas depois ele perdeu a minha mãe e acabou por agarrar nela e sair. Mas nunca cheguei a saber a história a fundo, se ele se desiludiu com a política no geral, se achou que não havia solução política para isto. Porque foi só depois disto que ele se tornou muito interessado na aprendizagem e nos livros sobre espiritualidade, ele sabia inglês suficiente para ler livros de Taoismo, Budismo, textos sagrados. Eles foram para a Indonésia. Aqui, cada 10, 15 anos havia violência contra chineses. Eles acabaram por ser envolvidos nisso, o meu pai foi preso, os indonésios disseram que ele era um espião da CIA porque falava inglês. Ele não era espião, claro. Finalmente ele escapou, nós escapámos e, finalmente, chegámos aos Estados Unidos.

– Sente-se seguro hoje?

Tenho sido paranóico toda a minha vida, ainda há uns 10 anos a minha mãe dizia que, se calhar, tínhamos que fugir deste país, os Estados Unidos. Ela dizia, não é porque tudo parece estável, porque há um certo tipo de pessoa no poder, não é assim que as coisas funcionam, as coisas podem mudar de repente, perdes tudo e tens que fugir. Na vida dela isso acabou por mostrar ser verdade. Ela vinha de uma família muito estável na China, eles pensavam que iam durar para sempre, a família Yuan ia ficar ali para sempre. Mas não, em poucos anos, aquela família dispersou-se, toda a gente fugiu, alguns foram presos, foi terrível. Portanto ela viu isso, na Indonésia voltou a viver isso, o meu pai construiu uma universidade, eles reconstruiram as suas vidas, e muito rapidamente, tudo se alterou houve um movimento contra os chineses. Pode acontecer. Talvez por isso eu seja tão paranóico.

– Sente-se livre nos Estados Unidos em termos de liberdade de expressão? Alguma vez se auto-censurou e pensou “talvez não deva dizer isto”?

Sim, faço isso, um pouco.

– Por causa do seu passado?

Não sei, talvez seja apenas um cobarde.

– Talvez seja um perfeccionista?

Não lhe posso dizer, talvez tenha algumas ideias que acho que não posso dizer, assim, descaradamente, porque talvez fosse ofensivo, não creio que me prendessem, apenas não quero ofender ninguém.