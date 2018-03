2017 termina com aumento de trabalhadores na área da segurança

O número de trabalhadores na área da segurança registou uma subida de 2,4%, em termos anuais, no último trimestre de 2017. Existiam 10.862 trabalhadores ao serviço, sendo a remuneração média dos trabalhadores a tempo completo, em Dezembro de 2017, de 13.250 patacas, isto é, mais 1,7% também em termos anuais.

Os dados avançados ontem pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) mostram que também na formação profissional a área da segurança se destacou: as “actividades de segurança” tiveram o maior número de formandos (18.418), que assistiram a 126 cursos de formação profissional e um total de 61% dos estabelecimentos deste ramo de actividade económica forneceram formação aos seus trabalhadores.

No geral, nos ramos de actividade económica inquiridos no trimestre de referência, 28.812 participantes frequentaram 1.100 cursos de formação fornecidos pelos estabelecimentos (isto é, cursos organizados pelos estabelecimentos ou realizados em conjunto com outras instituições, ou subsidiados pelos estabelecimentos). Incluem-se o comércio por grosso e a retalho, dos transportes, armazenagem e comunicações” e das “actividades de tratamento de resíduos sólidos e líquidos públicos”.

O ano de 2017 terminou com um aumento de procura de mão-de-obra no comércio a retalho. Durante o quarto trimestre do ano passado, neste ramo de actividade económica, a taxa de vagas (8,5%) subiu 0,7 pontos percentuais em termos anuais, enquanto a taxa de rotatividade de trabalhadores (5,4%) desceu 0,8 pontos percentuais.

No mesmo período encontravam-se ao serviço 57.641 trabalhadores no comércio por grosso e a retalho, isto é, menos 0,4% em relação ao fim do trimestre homólogo de 2016, realçando-se que 37.050 trabalhavam no sector. Em Dezembro de 2017 a remuneração média (excluindo as participações nos lucros e os prémios) dos trabalhadores a tempo completo do comércio por grosso e a retalho cifrou-se em 13.480 patacas, o que traduziu um acréscimo de 5,3%, em termos anuais.