Wynn Palace não tem autorização para salas de fumadores, garantem Serviços de Saúde

Em comunicado, os Serviços de Saúde indicaram ter conhecimento de uma recolha de assinaturas promovida por funcionários de um casino sobre acções de controlo do tabagismo nas áreas de jogo com salas VIP e nas zonas de apostas elevadas do Wynn Palace. A notícia de que a operadora Wynn Macau alegadamente teria dado indicações aos funcionários do seu empreendimento no Cotai para não impedirem jogadores de acenderem um cigarro nas zonas sem fumo do casino foi ontem avançada pelo PONTO FINAL. Os Serviços de Saúde esclareceram ontem que não tinha sido emitida nenhuma autorização para a criação de salas de fumadores nem de áreas para fumadores para aquele casino.

Até ao início da tarde de segunda-feira, mais de 130 trabalhadores do Wynn Palace tinham já assinado a campanha lançada pela Federação das Associações dos Operários de Macau. Em declarações a este jornal, no passado domingo, o deputado Leong Sun Iok, vice-presidente dos Operários, disse que recebeu queixas de funcionários que terão recebido instruções para deixar os jogadores fumar de formar ilegal, mesmo em áreas livres de fumo.

Ontem, os Serviços de Saúde referiram ainda estar a reforçar a comunicação e cooperação com a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, “de forma a executar a lei de forma rigorosa para reduzir a ocorrência de situações ilegais”. Segundo números ontem avançados pelo organismo, nos dois primeiros meses deste ano, foram realizadas 138 inspecções conjuntas em casinos, mais 46 face ao ano anterior.

Os Serviços de Saúde recordam ainda que, segundo a revisão da lei do controlo do tabaco, aprovada no ano passado pela Assembleia Legislativa, a partir de 1 de Janeiro de 2019, será totalmente proibido fumar nas áreas comuns e nas salas VIP dos casinos.