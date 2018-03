Tribunal volta a anular interdição “excessiva” a não-residente

O Tribunal de Segunda Instância (TSI) acusou novamente o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, de aplicar uma medida “excessiva” a um não-residente, condenado a pena de prisão suspensa por contratar trabalhadores ilegais, e depois interdito de entrar em Macau durante três anos.

Vítor Quintã

Pela segunda vez em menos de um mês, o TSI anulou uma decisão do secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, de interditar a entrada em Macau a um não-residente. Desta vez foi o proprietário de um restaurante na Taipa – casado com uma residente e com uma filha de dois anos – que, após ter sido condenado a pena de prisão suspensa por ter contratado dois trabalhadores ilegais, foi depois punido com uma interdição por três anos. Os juízes consideraram o prazo “manifestamente excessivo”.

Em Julho de 2016, o não-residente foi condenado no Tribunal Judicial de Base (TJB) a uma pena de sete meses de prisão, suspensa por um ano e meio, por dois crimes de emprego ilegal. O empresário viu então rejeitado o pedido de residência por reunião familiar com a mulher, residente permanente de Macau, e a filha então recém-nascida. Mas o pior ainda estava para vir. Em Dezembro do mesmo ano, Wong Sio Chak decretou uma interdição de três anos.

O não-residente recorreu da decisão de Wong Sio Chak, sublinhando que o próprio TJB “entendeu que bastaria a simples ameaça de prisão para que o recorrente pudesse levar uma vida digna e sem ser considerado um perigo para a sociedade”. O recurso descreve a interdição como “totalmente desproporcional e desajustada” face à situação concreta.

O TSI concordou e, num veredicto proferido a 8 de Fevereiro, mas só ontem tornado público, critica Wong Sio Chak por ter concluído que o empresário era um “perigo efectivo para a segurança e ordem públicas da RAEM” sem apontar “factos concretos e objectivos”. Não basta dizer que um não-residente foi condenado por um crime, defendem os juízes, que acusam o secretário para a Segurança de falta de fundamentação.

Tratamento duro

Por outro lado, a sentença sublinha que o crime cometido não é tão grave como, por exemplo, tráfico de droga. No entanto, o TSI recordou que o Tribunal de Última Instância em 2000 rejeitou uma interdição de entrada por três anos a um residente de Hong Kong multado por posse de pequenas quantidades de droga. A pena aplicada ao empresário é “manifestamente excessiva, o que viola o princípio da proporcionalidade”, defendem os juízes.

A decisão é ainda passível de recurso para a Última Instância. O PONTO FINAL perguntou ao gabinete do secretário para a Segurança se tenciona recorrer, mas não recebeu qualquer resposta. Entretanto, segundo o que PONTO FINAL conseguiu apurar, o empresário tem permanecido em Macau como turista, após, há cerca de um ano, o TSI ter aceite um pedido de suspensão da interdição de entrada.

Na verdade este foi o segundo veredicto no espaço de um mês a rejeitar decisões de Wong Sio Chak. No passado dia 1 de Março, três outros juízes do TSI anularam a interdição de entrada em Macau por três anos a um não-residente, apesar deste nem sequer ter sido acusado formalmente de roubar um telemóvel num casino. Mas não são só os trabalhadores não-residentes que têm sido tratados de forma mais dura.

Em Maio do ano passado, o Departamento de Imigração da Polícia de Segurança Pública deu a Simon Lam, um residente não permanente, apenas dois dias para deixar a cidade após ter sido acusado de agredir um taxista. A decisão aconteceu dois meses depois de Simon Lam, então dono da galeria de arte Iao Hin, ter denunciado pressões do Gabinete de Ligação do Governo Central, que terão impedido a vinda de um artista tibetano.