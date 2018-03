Sulu Su enfrenta nova investigação criminal por desobediência

Contam-se, pelo menos, mais três democratas da Associação Novo Macau que estão a ser investigados por desobediência. As alegadas violações à lei eleitoral foram ontem reveladas pela associação, que acusou as autoridades do território de abuso de poder. Sulu Sou, vice-presidente da organização, é um dos pelo menos três democratas sob investigação e foi notificado pelas autoridades policiais depois das eleições legislativas.

Joana Figueira

Sulu Sou é um dos pelo menos três democratas sob investigação e foi notificado pelo crime de desobediência pelas autoridades policiais “depois das eleições” de Setembro do ano passado. O deputado confirmou ao PONTO FINAL que o seu caso não é aquele que já seguiu para o Ministério Público (MP), mas não revelou por que motivo foi acusado de desobediência. A Associação Novo Macau avançou ontem que alguns dos seus membros “enfrentam acusações criminais irrazoáveis” por actividades relacionadas com a campanha eleitoral que garantiu a Sulu Sou, vice-presidente da associação, um lugar como deputado na Assembleia Legislativa (AL).

Para além dos dois processos criminais que já pendiam sobre Scott Chiang e das acusações criminais por desobediência que Sulu Sou enfrenta, um membro do grupo pró-democracia já viu o seu caso chegar ao MP; outro terá sido notificado pelas autoridades policiais também por violações à lei eleitoral. Andrew Cheung, presidente do conselho de fiscalização da Novo Macau, explicou que a acusação a um dos membros da associação foi levantada durante as eleições, sendo que já chegou ao MP. “Soubemos há cerca de um mês”, disse aos jornalistas.

O pró-democrata afirmou que a associação sente que “a polícia ou as autoridades abusam do seu poder para acusar os cidadãos que participam no movimento democrático ou outras acções sociais. Os dados apresentados por Wong Sio Chak, [secretário para a Segurança], mostram que o número de acusações por desobediência conheceram um sério aumento nos últimos anos. Membros da Novo Macau foram acusados de desobediência. É uma tendência preocupante para Macau e também é uma grande pressão para a Novo Macau como organização política”.

“Auto-censura e abuso de poder executivo mantêm-se frequentes, especialmente por parte da polícia. Neste momento, múltiplos membros da Associação Novo Macau enfrentam acusações criminais irrazoáveis. A luta pela democracia, liberdade e interesse público continua difícil”, afirmou Sulu Sou, numa conferência de imprensa para apresentação do balanço das actividades da Novo Macau.

Andrew Cheung preferiu não detalhar os casos porque estão sob investigação. “Agora podemos apenas dizer que estamos a enfrentar alguma pressão para além daquela que toda a gente sente”, declarou. A par da deterioração dos direitos humanos no território, a Associação Novo Macau aponta “a degradação do ambiente político em Macau”.

A pressão por parte das forças de segurança aos membros da Novo Macau não demove a associação. “Para mim, aquilo que o Governo consegue com isto é dar-nos força. Por um lado, dizem-nos para nos portarmos melhor; por outro, dizem-nos que alguma coisa estamos a fazer bem. Se assim não fosse, não precisavam de se preocupar connosco”, considerou Cheung.

Manifestações políticas: “Preocupamo-nos que seja como uma ditadura”

Há pouco mais de uma semana, a Polícia de Segurança Pública (PSP) divulgou que vai passar a receber os pedidos de realização de manifestações públicas, que até aqui tinham de ser enviados para o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM). O porta-voz do Conselho Executivo, Leong Heng Teng, disse, na apresentação da alteração à proposta de lei do Direito de Reunião e Manifestação, que o objectivo é garantir “um melhor desempenho” nas tarefas para garantir “a ordem e segurança públicas” durante reuniões e manifestações em lugares públicos.

“Podemos prever que será um problema mais difícil depois da mudança na legislação. A demonstração é uma questão civil e não de segurança”, disse Sulu Sou. Já Alexis Chan, membro do conselho da Associação Novo Macau, afirmou: “Do ponto de vista dos nossos cidadãos, este tipo de demonstração é um direito. Se queremos que uma demonstração aconteça em determinada área devemos informar o IACM. As forças de segurança servem apenas para manter e auxiliar todo o processo”. “Preocupamo-nos com o facto de a PSP, neste caso, poder vir a ter muita força e que seja como uma ditadura”, considerou Andrew Cheung.

Macau e o mundo

Quanto à sua suspensão enquanto deputado da AL e à proibição da entrada de jornalistas de Hong Kong em Macau que vinham fazer a cobertura da passagem do tufão Hato terem sido mencionadas no relatório sobre direitos humanos da Amnistia Internacional, Sulu Sou assumiu-se surpreendido apenas com o facto de “apenas dois casos terem sido incluídos no relatório”.

“Não achamos que tenham sido apenas dois casos relacionados com direitos humanos [em Macau] durante o ano passado. Outros casos não podem ser divulgados ou conhecidos porque os cidadãos têm medo de falar. O mundo está a observar Macau, mas nunca vimos o Governo a mudar a sua posição e a corrigir as suas acções antes; [o Governo] acredita que os assuntos internos não são da conta de organizações internacionais. A mente do Governo funciona assim, mas nós queremos que isto mude”, disse Sulu Sou.

Cem dias de suspensão

O caso judicial que envolve Sulu Sou mantém-se pendente. Suspenso das suas funções enquanto deputado da Assembleia Legislativa há 100 dias, o vice-presidente da Associação Novo Macau disse ontem que o Tribunal Judicial de Base ainda não marcou uma nova data para o arranque do seu julgamento pelo crime de desobediência, relacionado com a manifestação contra o donativo de mais de 100 milhões de patacas à Universidade de Jinan; a última organizada pela Novo Macau. De acordo com Sulu Sou, o Ministério Público sugeriu que a audiência comece depois de o Tribunal de Última Instância tomar uma decisão sobre o recurso que opõe o activista à Assembleia Legislativa.