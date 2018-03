“Substâncias pretas” encontradas nas praias de Macau deixam cidadãos alerta

A Direcção dos Serviços para os Assuntos Marítimos e da Água (DSAMA) alertou ontem os cidadãos e turistas para que “não entrem nas areias das praias” de Hác Sa e Cheoc Van devido às “substâncias pretas” que ali foram encontradas. De acordo com o organismo, “a empresa concessionária de limpeza procedeu à limpeza rapidamente” na praia de Hác Sa e os funcionários da DSAMA “viram substâncias pretas na praia de Cheoc Van e limparam-nas imediatamente”.

A DSAMA disse já ter notificado a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) e o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) para que seja efectuada uma inspecção ‘in situ’ e recolhidas amostras. “Esta Direcção vai continuar a acompanhar o respectivo assunto, caso seja verificada alguma anormalidade, esta será tratada imediatamente”, garante a DSAMA. O PONTO FINAL tentou obter esclarecimentos junto da DSPA, mas, até ao fecho desta edição, o organismo não respondeu a quaisquer questões.

Durante o dia de ontem, circulou nas redes sociais uma fotografia, tirada na praia de Hác Sa, que mostrava os pés de uma criança cobertos de negro pela substância ainda não identificada pelas autoridades competentes. Mas as praias do território não foram as únicas afectadas: circulou também um vídeo que mostrava um rasto negro nas águas que contornam o Porto Interior.

“Hoje [ontem] de manhã e à tarde, esta Direcção enviou o trem naval para fiscalização, não se verificando combustíveis no mar do Porto Interior. Relativamente ao vídeo sobre uma parte negra e longa no mar do Porto Interior publicado na rede social, foi a fuga das lamas de uma draga enquanto navegava no mar do Porto Interior esta manhã. Até agora, não se verificou poluente no mar do Porto Interior”, explicou a DSAMA ao PONTO FINAL.

O organismo indicou que “o trem naval da DSAMA procede diariamente à fiscalização no mar, sendo o mar do Porto Interior a zona com mais frequência de fiscalização”. J.F.