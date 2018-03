Serviços de Saúde alertam para aumento do número de casos de escarlatina

Os Serviços de Saúde alertaram ontem para uma “subida exponencial” dos casos de escarlatina. Até ontem, tinham sido registados 133 casos de escarlatina, um aumento face aos 83 casos detectados no período homólogo. Em 14 situações houve necessidade de internamento hospitalar e, do número total de casos de escarlatina registados em Macau, 86% referem-se a crianças. Em comunicado, o organismo explica que, em média, são registados sete casos por semana, sendo que, na última semana, o número médio de casos subiu para 16, valor semelhante ao registado no período homólogo.

Os Serviços de Saúde explicam que a escarlatina é uma doença respiratória aguda transmitida principalmente através do contacto com as secreções orais ou respiratórias ou salpicos de saliva de pacientes infectados. Quando infectado, o paciente fica numa situação de elevado contágio, quer antes, quer depois da manifestação da doença que tem um período de incubação de um a três dias. As pessoas podem contrair escarlatina em qualquer período do ano, sendo que o seu pico ocorre geralmente na Primavera e no Inverno, afectando principalmente crianças entre os dois e os oito anos.

Febre, dor de garganta, língua com aspecto semelhante a um morango e prurido são os principais sintomas da escarlatina. As erupções surgem principalmente no pescoço, tórax, axilas, fossas cubitais, virilhas e no lado interno das coxas, não aparecendo no rosto. Como medidas de prevenção os Serviços de Saúde recomendam que a população lave frequentemente as mãos, não partilhe toalhas com outras pessoas e proceda, no mínimo, à limpeza e desinfecção dos brinquedos, mobiliário, pavimento e locais frequentemente utilizados.