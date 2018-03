Renovação urbana motiva concurso, estudo e consulta pública

Raimundo do Rosário revelou que vai ser lançado um concurso público para um estudo cujo âmbito e objectivos não estão ainda definidos. A decisão saiu do Conselho para a Renovação Urbana, cujos conselheiros têm agora 10 dias para apresentar as suas sugestões para que, na próxima reunião do organismo, se chegue a uma conclusão quanto às orientações deste estudo.

Catarina Vila Nova

Naquela que foi a primeira reunião plenária do corrente ano, o Conselho para a Renovação Urbana (CRU) confirmou decisões anteriormente tomadas e voltou a discutir questões já acordadas. Porém, poucos passos foram dados no sentido de avançar com os trabalhos do órgão consultivo. Segundo revelou o secretário para os Transportes e Obras Públicas, foi decidido que seria encomendado um estudo sobre a renovação urbana. Por saber ficaram os objectivos e o âmbito deste estudo, que será sujeito a um concurso público e, possivelmente, a uma consulta pública. “Tencionamos fazer um estudo sobre as orientações para poder organizar os caminhos a seguir nesta questão da renovação urbana. O que ocupou bastante tempo [durante a reunião] é ver qual é o âmbito deste estudo e quais são os objectivos que pretendemos com esse estudo”, avançou Raimundo do Rosário.

Uma vez que houve “várias opiniões” lançadas no decorrer do encontro de ontem, os conselheiros têm agora 10 dias para apresentar as suas sugestões à secretaria para os Transportes e Obras Públicas. “Dentro de duas ou três semanas voltaremos a encontrar-nos aqui para ver se chegamos a um consenso sobre os objectivos desse estudo e sobre o âmbito desse trabalho para poder iniciar o processo de consulta e adjudicar o trabalho”, explicou o governante. Paul Tse, coordenador-adjunto do 1º grupo especializado do CRU, avançou que várias empresas internacionais serão convidadas a participar no concurso público do estudo, que deverá ser lançado após a próxima reunião.

Uma vez que a reunião de ontem foi a primeira do ano, “alguns assuntos que já tinham sido discutidos e nos quais houve consenso foram levantados de novo e reconfirmados”, disse Paul Tse. Entre eles está a questão da percentagem sobre os direitos de propriedade, cujos valores foram já sugeridos em Março de 2017 e novamente mencionados três meses depois. A criação da empresa de capitais públicos que ficará responsável pela renovação urbana voltou ontem a ser mencionada, mas sem ter sido tomada qualquer decisão. Segundo explicou Raimundo do Rosário, “a empresa de renovação urbana precisa de um regulamento administrativo e está a fazer o seu caminho”.

O CRU entrou em funcionamento há dois anos e, desde então, os seus membros chegaram a um consenso quanto às diferentes percentagens sobre os direitos de propriedade para se proceder à reconstrução de edifícios, algo que esteve em discussão desde Novembro de 2016 até Junho de 2017. A criação de uma empresa de renovação urbana foi sugerida em Novembro de 2016 e só em Outubro do ano passado é que foi apresentado o projecto referente aos seus estatutos.