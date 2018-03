Promovidas novas medidas destinadas a quadros qualificados internacionais

O governo municipal de Pequim anunciou a publicação de um documento no qual estão estipuladas 20 medidas reformistas, abrangendo quatro áreas distintas, promovendo os serviços prestados aos talentos internacionais a exercerem funções em Zhongguancun.

O projecto visa tornar o ‘Silllicon Valley’ chinês, situado no distrito de Zhongguancun, na capital do país, mais atractivo no plano internacional. Além de possibilitar a atribuição de vistos de residência a conjugues e filhos, as novas políticas, destinadas a quadros estrangeiros que participem em programas científicos de nível estatal, passarão a garantir a permissão de permanência no país a longo prazo e a liderança de instituições científicas.

Segundo o Diário do Povo Online, o director do comité de gestão do Parque Científico de Zhongguancun, Zhai Lixin, referiu que as novas medidas são benéficas para responder a problemáticas como “entrada”, “permanência”, “qualidade de trabalho” e “inserção” de estrangeiros no país.

Pequim, Hangzhou e Shijiazhuang são algumas das cidades chinesas que recentemente adoptaram medidas de atracção de talentos estrangeiros, acrescenta a publicação.

Desde o programa de recrutamento de especialistas internacionais de ‘green cards’ que a China tem vindo a inaugurar novos canais e meios para atrair talentos para o país.

Actualmente, o contributo dos recursos humanos para a economia chinesa tem vindo a registar um aumento, totalizando já 35%, enquanto que o contributo dos quadros qualificados ascende a 32,5%.

Nos últimos cinco anos, o número de recursos humanos qualificados estrangeiros a rumar à China foi de 3,346 milhões de pessoas, sendo que os efeitos da sua presença têm vindo a criar um impacto de forma progressiva.

A Forbes China lançou recentemente um relatório no qual indica que a atractividade da China alterou o fluxo migratório de quadros qualificados internacionais. Além da tendência de empregar os cidadãos do país que estudaram no estrangeiro, a China, por intermédio das suas cidades de primeiro escalão, como Pequim, Xangai, Guangzhou ou Shenzhen, e de novos focos como Wuhan, Chongqing, entre outras cidades emergentes, é cada vez mais um destino profissional para talentos de todo o mundo.