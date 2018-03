Cecilia Ho funda em Macau a primeira feira de artes dedicada à fotografia e arte digital

A PHOTO MACAU | Art Fair pretende tornar-se uma referência incontornável na região do Sudeste Asiático ao nível da arte digital e da fotografia, disse ao PONTO FINAL a directora executiva do evento e artista, Cecilia Ho. A primeira edição desta iniciativa realiza-se no fim-de-semana de 24 a 26 de Março, no centro de exposições do Venetian, no Cotai. A fotografia de Horst P. Horst e vídeos de Mike Steiner com ‘performances’ icónicas de Marina Abramovic e Ulay, filmados nos anos 70, são alguns dos destaques da programação, que inclui conferências lideradas por curadores, críticos e coleccionadores de arte.

Cláudia Aranda

O programa de três dias da PHOTO MACAU | Art Fair inclui a presença de galerias internacionais e de obras dos artistas com quem trabalham, exposições do fotógrafo de vanguarda e criador de ícones da moda desde os anos 30, Horst P. Horst, a colecção de vídeos de 1970 de Mike Steiner, pioneiro da vídeo-arte, retratando Marina Abramovic e o seu antigo colaborador e companheiro, Ulay, e uma instalação dedicada a Confúcio, de Jeffrey Shaw. Conferências lideradas por curadores e críticos especialistas em arte digital e fotografia completam a programação da primeira edição da Photo Macau.

“Estou a tentar animar a cena artística de Macau, através da criação de uma feira de arte de fotografia e vídeo”, disse ao PONTO FINAL a directora executiva da Photo Macau e mentora deste projecto, Cecilia Ho. Desde há três anos que a artista está a trabalhar para pôr o projecto de pé. Sem revelar o verdadeiro valor do orçamento do evento de fotografia e arte digital, Cecilia Ho afirma apenas que é “bastante elevado”, “um número com pelo menos oito dígitos em dólares de Hong Kong”. Além da qualidade e custo das obras em exposição, foi colocada grande ênfase na promoção, marketing e relações públicas, de outra forma “seria difícil realizar um evento de nível mundial como este”, frisou a organizadora, sublinhando ainda que “a Photo Macau não é um evento para fazer dinheiro”.

“Apesar de ser uma feira de arte e, por isso, parecer comercial, é um projecto que tenta promover Macau enquanto cidade de arte no sentido de diversificar a economia através da arte”, salientou. A Photo Macau conta com o patrocínio do Fundo das Indústrias Culturais e da concessionária de jogo Sands Macau, adiantou a organizadora.

‘Media Art’ e cultura digital em destaque

Em exposição vão estar cerca de 500 obras. Apenas alguns artistas marcam presença, nomeadamente o turco Tamas Waliczky, a própria Cecilia Ho e artistas de Taipé que representam Taiwan na Bienal de Veneza de 2018, através da “Cultogethery Gallery”. O artista Jeffrey Shaw apresenta a instalação de vídeo “Body of Confuncius” e uma palestra sobre “New media art and digital cultural heritage”, sábado, 24 de Março, a partir das 14h30.

Outras galerias de referência internacional presentes no evento são Anita Beckers e Galerie Volker Diehl, da Alemanha; Galerie Dix9, de França; DNA Macau; The Reference, da Coreia, e Osage Gallery, de Hong Kong. O programa inclui as exposições de fotografia de Horst P. Horst, mostra de vídeos de Mike Steiner e da instalação de vídeo de Jeffrey Shaw.

No domingo, 25 de Março realiza-se um simpósio sobre “Arte digital, passado, presente e futuro”, liderado por curadores, artistas e coleccionadores de arte, que vão abordar diferentes aspectos da fotografia e da imagem em movimento. O evento no domingo começa às 11h00, com Joerg Bader, director do Centro de Fotografia de Genebra, crítico de arte, professor e curador. Seguem-se Emerson Kun-Sheng Wang, curador e director executivo da Art Taipei 2016, e Charles Merewether, ex-director artístico e curador da Bienal de Sidney, historiador da arte, escritor e curador.

À tarde, a partir das 15h00, intervêm Gregory Lang, fundador da Solang Production Paris Brussels, curador e consultor de arte; Johann Nowak, director do Centro de Fotografia de Genebra, crítico de arte, professor e curador; Nathalie Shin, curadora chefe do Museu de Arte Contemporânea de Seu; e o artista turco Tamas Waliczky. Às 16h00, o coleccionador de arte Mario Von Kelterborn apresenta o seu espólio artístico.

Cecilia Ho: Artes digitais são as que vão evoluir mais

Cecilia Ho nasceu em Macau, frequentou o Colégio de Santa Rosa de Lima, mas esteve fora do território por mais de 30 anos a estudar e a estabelecer-se como artista em Hong Kong, Inglaterra, França e Singapura. “Agora regressei a Macau para criar algo relacionado com a arte”, disse. Em 1996, o trabalho de Cecilia Ho foi um dos primeiros de um artista chinês a ser exibido na exposição de Verão da Real Academia de Artes de Londres. Um dos trabalhos de Cecilia Ho mais recentes foi “Transporting Qi”, um trabalho de 2011, mostrado sob um novo formato o ano passado, dentro da programação do festival “Le French May” de 2017.

A artista afirma não ter a intenção de criar um evento que concorra com Hong Kong, cidade onde viveu e acompanhou a cena artística “muito impulsionada nos últimos 11 anos pela Art Basel Hong Kong”. Este evento “tem vindo a esculpir ao longo dos anos o futuro que está a acontecer agora e está a tornar Hong Kong num dos mais importantes ‘art hubs’ ou centros de arte contemporânea na Ásia”, afirmou.

A fundadora da Photo Macau deseja que o território “beneficie de um efeito semelhante através da criação de uma feira de arte, que é muito diferente das feiras que se organizam em Hong Kong. Em vez de um evento mais generalizado de arte contemporânea, que inclui pintura, escultura, instalação, vídeo e por aí fora, quis criar uma feira de arte orientada para um nicho de mercado, que é o que vai ter o maior desenvolvimento no futuro da arte, por causa das descobertas digitais”, prosseguiu. Neste campo “incluem-se os novos media digitais, a fotografia e a imagem em movimento, todas pertencem a esta parte digital e esta parte da arte há-de ir muito longe, muito rapidamente nos próximos 20 anos”, assegurou a artista e directora executiva do evento.

“Tendo esta visão em mente pensei que seria bom criar um mercado completamente diferente, à parte de Hong Kong, e ajudar Macau a criar a sua própria identidade na cena artística. Espero que, fundando esta feira de arte e mostrando boas galerias e arte de primeira linha mundial, seja possível tornar Macau numa referência neste mundo da arte internacional”, acrescentou.

Paris Photo é modelo de referência no Sudeste Asiático

Cecília Ho tem como referência a “Paris Photo”, a maior feira internacional de arte dedicada à fotografia e que se realiza desde 1997, assim como os “Les Rencontres d’Arles”, considerado o primeiro festival de fotografia de renome internacional, fundado em 1969. Na opinião de Ho, “a Ásia não tem nada de parecido”, excepto a Photo Shanghai, a primeira feira de arte da Ásia dedicada à fotografia, estabelecida em 2014, e que está a moldar o mercado de colecções de fotografia relativamente inexplorado na China.

Macau apresenta vantagens em relação a Xangai ou a qualquer outra cidade chinesa, em estabelecer-se como centro artístico, considera. Na opinião da mentora do evento, as vantagens são visíveis logo na sua situação geográfica estratégica. Macau “está exactamente no centro da região da Grande Baía, que é o actual foco de desenvolvimento do Governo de Macau e do Governo Central.

Além disso, sublinha Cecilia Ho, “Macau é um lugar livre de censura”. “Gere-se pelo princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ e beneficia de muitos aspectos, apesar de ser uma cidade na China, como, por exemplo, a desnecessidade de visto para entrar em Macau, para quem vem de fora, ao passo que, para entrar em Xangai, é preciso visto. “Este tipo de coisas ajuda à construção de uma certa identidade a partir daqui de Macau”.

Cecilia Ho salientou que no território não há exercício de qualquer tipo de censura em relação à arte. “Os expositores que vêm e querem mostrar arte não precisam de candidatar-se para mostrar o trabalho ao Governo antes de poderem mostrá-lo, isto é livre de censura, não há censura em arte, ao passo que se quiseres fazer alguma coisa na China têm que que passar pelo departamento de censura. Isto dá vantagem a Macau em relação a outras cidades na China”, frisou a organizadora.

Portugal de fora, mas com pavilhão na próxima edição

Cecilia Ho é a única artista de Macau representada no evento, através da galeria DNA Macau, uma extensão da galeria homónima, estabelecida em Berlim, que representa artistas como Gary Hill e Mariana Vassileva, cujos trabalhos deverão estar em exibição em Macau.

A directora executiva da Photo Macau explica que, em próximas edições, o evento vai incluir mais galerias e mais artistas, “desde que estes sejam aprovados pelo comité consultivo da Photo Macau”. “A galeria para entrar na Photo Macau tem de passar pelo nosso comité, para confirmar que estão em conformidade com os nossos ‘standards’. Senão, não podemos mostrar o trabalho deles”, afirmou.

Mostrar qualidade de nível mundial é a preocupação maior da mentora do projecto: “As galerias que participam são de altíssimo nível. Precisamos de definir ‘standards’, porque queremos ser uma referência no Sudeste Asiático na fotografia e na imagem em movimento, por isso não deixamos qualquer galeria entrar, só galerias de grande nível”, sublinhou.

A responsável espera que, numa próxima edição, galerias de Macau, que são muito poucas, possam vir a integrar o evento. “Esta é agora uma boa forma de ter uma montra e de convidar as galerias de Macau e artistas para virem ver os padrões de que estamos à espera e ver se gostariam de participar numa próxima edição”.

Portugal não está representado nesta primeira edição da Photo Macau, mas já foram iniciadas conversações com galerias e curadores no sentido de haver um pavilhão dedicado no próximo ano, adiantou a directora executiva do evento.

Entre os membros do conselho executivo da Photo Macau contam-se Joerg Bader, director do Centro de Fotografia Genebra, Nathalie Boseul Shin, curador-chefe do Museu de Arte Contemporânea de Seul, Gregory Lang, fundador da Solang Produção Paris Bruxelas, Liu Heung Shing, de Hong Kong, presidente do Conselho de Curadores e Fundador do SCôP, Charles Merewether, ex-director artístico e curador da Bienal de Sidney, Johann Nowak, director da DNA Gallery, curador independente e vice-director da Photo Macau, e Berta Sichel, co-fundadora da bureauphi.com, ex-curadora-chefe de ‘media arts’, no Museo Reina Sofía, em Madrid.