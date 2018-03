Câmaras de vídeo nos uniformes da polícia não violam a lei, diz GPDP

O Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais (GPDP) concluiu que a colocação de câmaras de vídeo nos uniformes dos agentes do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), não viola as “condições de legimitidade e do princípio de proporcionalidade no âmbito da Lei da Protecção de Dados Pessoais”. No que diz respeito aos direitos do titular dos dados em questão, às medidas de segurança no seu tratamento e ao prazo para a sua conservação, “estes correspondem basicamente às respectivas regras da lei”, explica o GPDP em comunicado.

No parecer ontem divulgado, o GPDP recomenda que o uso das ditas câmaras só possa ser utilizado em “incidentes ocorridos ou previsíveis que destruam a ordem e tranquilidade públicas da sociedade”, em “situações em que a segurança das pessoas e dos bens públicos ou privados está ou vai ser violada” e em locais “onde se pratica o crime ou a sua preparação”. O GPDP aponta ainda que a utilização destes aparelhos tem por finalidade “fiscalizar e rever a situação da execução da lei dos agentes policiais”, só podendo ser utilizado com esta finalidade “nos casos de ameaça ou resistência enfrentados pelos agentes policiais no exercício das suas funções”.

O GPDP sublinha que estas finalidades têm que ver com a execução das atribuições e missão do CPSP, entidade responsável pelo tratamento dos dados recolhidos, ou estão “directamente relacionadas” com o exercício da sua actividade. “Em relação à colocação das câmaras de vídeo nos uniformes dos agentes da polícia da linha da frente, sem dúvida, com as respectivas imagens e sons recolhidos, os indivíduos envolvidos serão identificados e os seus actos serão igualmente filmados”, afirma o gabinete.