Benfica à procura de pontos no desconhecido da Coreia do Norte

O Benfica de Macau vai defrontar hoje a equipa do Hwaebul, na Coreia do Norte, naquele que será o segundo encontro da fase de grupos da Taça AFC. Os encarnados estão motivados, depois da vitória no jogo inaugural, mas será um “tiro no escuro”, segundo o treinador Bernardo Tavares, tal foi a (escassa) informação que conseguiu recolher sobre o adversário.

Pedro André Santos

Não poderia ter corrido da melhor forma a estreia do Benfica de Macau na fase de grupos da Taça AFC, conseguindo uma vitória frente ao Hang Yuen, por 3-2. O triunfo histórico alcançado pela formação de matriz portuguesa, por ser a primeira vez que uma equipa de Macau participa na fase de grupos da competição, aumentou as expectativas sobre até onde poderá ir o Benfica de Macau na Taça AFC, e a formação comandada por Bernardo Tavares terá agora uma prova de fogo ao defrontar o Hwaebul, em Pyongyang, na Coreia do Norte.

“Vai ser um bocadinho um ‘tiro no escuro’. A única informação que eu tenho desta equipa é o jogo que fizeram na Mongólia, para o ‘play-off’, onde ganharam 4-0. É uma equipa fisicamente agressiva, contra a equipa da Mongólia pressionaram sempre o portador da bola, quer fosse ao pé do guarda-redes, quer no meio-campo”, começou por dizer o treinador do Benfica de Macau ao PONTO FINAL.

No entanto, e apesar das contrariedades, Bernardo Tavares referiu que não quer regressar a Macau sem pontos na algibeira. “Nós não vamos para a Coreia para trazer uma derrota. Se pudermos ganhar, melhor, ou empatar também não é mau. O plano passa por tentar criar situações de perigo também, não é baixar as linhas e estar à espera a ver o que vai acontecer. Vamos tentar fazer o nosso melhor, neste momento não temos qualquer pressão. Depois de termos vencido o primeiro jogo, tudo o que vier por acréscimo é bem-vindo”, sublinhou.

As “águias”, porém, não vão à Coreia do Norte na máxima força, havendo algumas baixas, por lesão ou por motivos profissionais. Entre elas, destaque para o avançado Nicholas Torrão, que se lesionou no duelo com a formação de Taiwan e só perto do início do jogo é que se saberá se poderá dar o seu contributo. “Vamos tentar ver se ele recupera, mas acho muito difícil porque tem a zona do ombro toda dorida, é [uma lesão] muscular, e é sempre coisa para uma semana ou duas. Mas como nós não temos muitos atletas, e ele é um elemento forte no ambiente do grupo, é importante ele ir connosco”, disse Bernardo Tavares.

Apesar de ter a equipa “algo debelada”, o treinador português garante que não irá “pôr os dois autocarros à frente da baliza”, procurando realizar uma exibição para “dignificar ao máximo os pergaminhos do clube e também dar uma boa imagem do futebol em Macau”.

Fundado apenas em 2013, o Hwaebul cedo escalou no principal campeonato de futebol da Coreia do Norte, tendo terminado na segunda posição no ano passado, garantindo assim a possibilidade de disputar o ‘play-off’ de acesso à fase de grupos da Taça AFC. O sorteio ditou um duplo confronto frente ao Erchin FC, da Mongólia, que ultrapassou sem dificuldades, vencendo por 3-0, em casa, e 4-0, fora. “Penso que a equipa é profissional, ficaram em segundo lugar, acabaram de perder 1-0, mas com o campeão 25 de Abril, já nos últimos minutos. Vai ser um adversário difícil, ainda mais não tendo todas as informações, mas com as poucas de que dispomos aguarda-se um bom desafio para a nossa equipa”, considera Bernardo Tavares.

A poucas horas da partida para a Coreia do Norte, o técnico encarnado lamentou ao PONTO FINAL a falta de informação de que dispunha, não só sobre o adversário, mas também sobre o programa da viagem. “Não sabemos a que horas é que marcaram o nosso treino, não sabemos a demora do hotel para o treino, não sabemos nada. Já foram enviados faxes e e-mails a solicitar informação mas não obtivemos qualquer resposta. Acaba por ser caricato irmos jogar com uma equipa e ainda nem sequer temos a certeza de qual é o estádio”, concluiu.