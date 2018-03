Wynn pediu a pessoal para ignorar fumadores, diz FAOM

A Wynn Macau terá pedido aos seus trabalhadores para deixar os jogadores fumar de forma ilegal no empreendimento Wynn Palace, disse ontem a Federação das Associações dos Operários, que acusou ainda a operadora de criar salas não autorizadas para fumadores.

A Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) acusa a operadora de jogo Wynn Macau de dar instruções ao pessoal do Wynn Palace para não impedir que jogadores acendam um cigarro nas zonas sem fumo dos casinos. A organização lançou ontem e hoje uma campanha de recolha de assinaturas para pedir aos Serviços de Saúde de Macau (SSM) que intervenham para proteger a saúde do pessoal do empreendimento.

Até ao início da tarde de ontem, mais de 130 trabalhadores do Wynn Palace já tinham assinado a campanha. Leong Sun Iok, vice-presidente dos Operários, disse ao PONTO FINAL que, segundo queixas recebidas, a empresa tinha dado instruções aos funcionários para deixar os jogadores fumar de forma ilegal, mesmo em áreas para não fumadores. Aliás, o também deputado acusa a empresa de ter permitido fumo em três salas convencionais, que permanecem fechadas para evitar olhares indiscretos.

O activista acrescenta que, mais do que encorajar violações da lei de forma a poder ganhar mais dinheiro, a empresa está a colocar em risco a saúde dos funcionários. “Eles acabam por ter de trabalhar num ambiente cheio de fumo, em condições muito difíceis”, lamenta o deputado eleito pela via directa. Leong Sun Iok teme também que o equipamento de medição da qualidade do ar não esteja a funcionar de forma rigorosa. O PONTO FINAL tentou obter uma resposta da Wynn Macau, mas sem sucesso.

Leong Sun Iok diz que a única saída que sobra aos funcionários é fazer uma queixa junto dos SSM. “Mas enquanto os casinos estão abertos 24 horas por dia, o mesmo não acontece com a linha telefónica dos Serviços de Saúde”, lamenta o deputado. Em horário pós-laboral, um queixoso pode apenas deixar uma mensagem. “Quando os inspectores finalmente recebem a mensagem e chegam ao casino, se calhar o infractor já nem está em Macau”, diz o activista.

“Não têm medo nenhum”

Segundo dados dos SSM, apenas 20 por cento das queixas sobre fumo ilegal resultaram em multas. Para Leong Sun Iok, a solução passa por alargar para 24 horas por dia o funcionamento da linha telefónica para denúncias. Além disso, acrescenta, deveria haver ainda inspectores colocados nos casinos de forma permanente, de forma a responder rapidamente a qualquer queixa.

Não é a primeira vez que a operadora de jogo é apanhada a tentar contornar as restrições ao fumo nos casinos. Em Outubro passado, os Serviços de Saúde abriram uma investigação a uma alegada anexação não autorizada de uma parte de uma área para fumadores no rés-do-chão do empreendimento Wynn Macau à área de não fumadores. A penalização máxima pode chegar às 100 mil patacas. O PONTO FINAL perguntou aos SSM em que ponto se encontra a investigação, mas não recebeu qualquer resposta.

Mas o vice-presidente dos Operários admite que a Wynn Macau não será a única operadora de jogo a ordenar ou pressionar o seu pessoal a facilitar a vida aos jogadores que queiram fumar dentro dos casinos. Esta campanha foi lançada após a associação ter recebido queixas de um grupo de funcionários da empresa no ano passado. A associação começou por denunciar a situação aos SSM e à Polícia de Segurança Pública, mas a situação não melhorou, lamenta Leong Sun Iok. A nova lei de prevenção e controlo de tabagismo entrou em vigor a 1 de Janeiro, mas as operadoras de jogo “não têm medo nenhum” dos inspectores, acrescenta o deputado. “Esperamos que os trabalhadores das outras companhias também tenham a coragem de vir a público com este problema”, diz o activista.