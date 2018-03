Reprodução medicamente assistida em debate na Fundação Rui Cunha

A Fundação Rui Cunha acolhe, às 18h30 de quinta-feira, a conferência “Os filhos da ciência – Sobre o projecto de lei de reprodução medicamente assistida”. Vera Lúcia Raposo, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Macau (UM), e Wong Keong, médico e vice-presidente da Associação de Obstetrícia e Ginecologia de Macau, vão conversar sobre a proposta do Governo actualmente em discussão.

Joana Figueira

O projecto de lei de reprodução medicamente assistida apresentado será debatido na próxima quinta-feira por Vera Lúcia Raposo, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Macau (UM), e Wong Keong, médico e vice-presidente da Associação de Obstetrícia e Ginecologia de Macau, na Fundação Rui Cunha. “Os filhos da ciência” intitula a conferência que pretende mostrar duas abordagens diferentes sobre o mesmo tema: por um lado, o domínio jurídico; por outro, as questões mais práticas da reprodução assistida, o negócio que lhe está adjacente, o processo e riscos envolvidos e os limites da ciência.

“Numa matéria que é tão importante, que toca direitos fundamentais das pessoas, direitos reprodutivos, direitos a formar família, tendo em conta que a infertilidade hoje em dia está a crescer imensamente – só um terço das relações sexuais não protegidas dão lugar a uma gravidez com sucesso nos dias de hoje – por força da alimentação, hábitos de vida, medicamentos, eventualmente a poluição, nós estamos todos a ficar mais inférteis e, portanto, corremos o risco, daqui a pouco, de a ciência ser de facto a nossa grande muleta para ter filhos”, disse ao PONTO FINAL Vera Lúcia Raposo.

A docente da UM considera a reprodução medicamente assistida “uma matéria complexa, fechada e, por vezes, confunde-se fantástico com a vida real, e é por isso que precisamos de discutir estas questões”.

O projecto de lei de Macau foi elaborado à semelhança da lei já em vigor em Portugal. “Não é uma lei perfeita, nem a de Macau é”, disse Vera Lúcio Raposo, destacando como preocupante, no caso de Macau, o facto de não saber se o legislador responsável pela redacção do projecto legislativo “se apercebeu de toda a extensão das soluções que estava a transpor porque há normas que não são imediatamente claras”.

Da lei portuguesa, a coordenadora do curso de Direito da UM, que escolheu como tema para o seu doutoramento a reprodução medicamente assistida, destaca que “é uma lei que, pelo menos comparando no plano europeu, é relativamente liberal e avançada e muito congruente com o estado da técnica e, portanto, permite muitas coisas que eventualmente noutras jurisdições não são permitidas. E permite e bem, diria eu”. São os casos, por exemplo, do bebé-medicamento ou da transferência citoplasmática.

Já a Fundação Rui Cunha, que acolhe a sessão, justifica a necessidade de se promover o debate sobre o assunto “dados os valores, direitos e interesses em jogo”: “Esta matéria exige uma regulamentação legal adequada que equilibre a protecção devida à vida humana e à pessoa que irá nascer, por um lado; com os direitos reprodutivos dos futuros pais, por outro lado. Esta regulamentação deve ter em mente os avanços da medicina reprodutiva e da genética e não se deixar subjugar por considerações moralistas ou religiosas, que não devem ter lugar no domínio jurídico”.

Neste âmbito, Vera Lúcia Raposo louva a lei portuguesa e, por conseguinte, o projecto de lei apresentado pelo Governo e que está em discussão. “Na lei portuguesa, outro dos grandes louvores que eu faço à lei é como o legislador conseguiu resistir à tentação de não se manter alheio a considerações moralistas. Na lei de Macau, também me parece que isso é muito visível, não há propriamente normas, pelo menos aquelas que me foram dadas a ler, ou soluções, onde eu diga que existem intromissões religiosas ou moralistas”, explicou ao PONTO FINAL.

Numa altura em que Macau se prepara para aprovar a sua primeira lei sobre esta questão, a Fundação Rui Cunha pretende que juristas, médicos e a sociedade geral se juntem para “discutir que soluções legais se pretendem para Macau”. A conferência será realizada em língua portuguesa e chinesa, com tradução simultânea para ambas as línguas.