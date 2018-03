“O romance é a autorização da esquizofrenia, de alguma maneira”

Agitou a audiência da sessão inaugural da 7ª edição do Festival Literário de Macau – Rota das Letras com a postura combativa que lhe é conhecida enquanto jornalista, escritora e activista. Aos 67 anos, a espanhola Rosa Montero continua a escrever para lutar contra a vertigem do tempo, como quem aspira à eternidade, que só a literatura pode conceder.

Texto: Sílvia Gonçalves

Fotografia: Eduardo Martins

Acercou-se da escrita ainda antes da doença se atravessar nos anos da infância. Foi aí, nesse período inicial e telúrico, cravado de assombro, que se instalou a obsessão com a passagem do tempo e com a morte, de que nunca se libertou. A sensação de caminhar próxima da loucura leva-a a estudar Psicologia, a par com o Jornalismo, que lhe permitiria prosseguir com a escrita e estender a aprendizagem contínua até ao fim do tempo. Aos 19 anos, inicia-se no ofício que Gabriel García Márquez disse ser o melhor do mundo. Desdobra-se em colaborações com a imprensa que germina no último estertor de Franco e é catapultada para um diário, o El País, ainda em formação, que enche páginas com as convulsões que chegam da rua, na lenta transição pós-ditadura. A escrita de romances impõe-se logo depois, escolha natural para quem trazia a narrativa ficcionada entranhada desde sempre e entende o jornalismo, também ele, como literatura. No último romance, “A Carne”, o regresso ao avançar inexorável do tempo, à indignidade contida na lenta degradação do corpo, que coloca ao centro uma mulher que carrega como nome e destino “Solidão”. Rosa Montero, escritora e jornalista de projecção mundial, é nome que não se dissocia de uma evidente intervenção cívica, apontada à desigualdade de género, ao escutar atento do “sussurro dos seres desamparados”. A autora e activista passou este fim-de-semana pelo Festival Literário de Macau, num périplo que contempla ainda Pequim, Xangai e Hong Kong. Um regresso, uma década depois, a uma China que diz ser hoje “preocupante”, a um império que vê caminhar numa “direcção restritiva” da liberdade.

A escrita entrou na sua vida depois de sobreviver à doença, à tuberculose que a atingiu entre os 5 e os 9 anos? Foi, logo aí, um acto de resistência? Um modo de comunicar com o mundo?

Comecei a escrever antes, foi antes de ficar doente. Eu comecei a escrever os primeiros contos, que a minha mãe guardou, arquivou, e que tenho em casa, escrevi-os aos cinco anos. Eram ratinhas que falavam, horríveis, com desenhinhos de ratas e contos. A J.K. Rowling, a autora de Harry Potter, li uma entrevista, dizia que o seu primeiro romance escreveu-o com seis anos e era com um coelho que falava. Parece que nos dá a todas para os roedores falantes, não sei porquê (risos). Desde que me conheço como pessoa, lembro-me de escrever.

Porque o fazia?

Aí está. Esse é um grande mistério, porque escrevemos, os que o fazemos. E porque escrevemos desde a infância, uns antes, outros depois, mas a imensa maioria desde a infância. Eu tenho bastantes teorias, conto-as no romance “A Louca da Casa”, sobre porque escrevemos, nós os que escrevemos. E são hipóteses que não são contraditórias mas que se somam. Uma, por exemplo, é: creio que talvez sejamos pessoas mais dissociadas ou mais conscientes da dissociação que a média, os romancistas e os actores e actrizes também. O romance é a autorização da esquizofrenia, de alguma maneira. Esta seria uma razão. Outra razão, creio que a maior parte dos romancistas, somos pessoas mais obcecadas pela passagem do tempo, pela morte, que a maioria. E eu, desde pequena que estou obcecada pela passagem do tempo. A terceira hipótese – tenho mais, digo-te as mais importantes – é a mais importante e a mais crucial, eu gosto muito de biografias, de artistas, de escritores, leio muitas e tenho uma biblioteca pessoal de várias centenas, e descobri nessas biografias e também a falar com amigos escritores, que a imensa maioria dos romancistas tivemos uma experiência precoce de decadência quando éramos crianças, antes da puberdade, antes dos 13, 14 anos, perdemos violentamente o mundo da infância. Essa violência às vezes é muito óbvia, como por exemplo Joseph Conrad, os seus pais eram nacionalistas polacos, o Império Russo deportou-os para o Norte, o menino Conrad foi com eles, porque era o único filho, e no primeiro ano viu-os aos dois a morrer de tuberculose e pneumonia. Aos dez anos era um órfão. Essas perdas da infância são muito óbvias, mas há outras que são muito mais subtis, que não aparecem nas biografias mas que são igualmente violentas. Então casa tudo, porque, sendo ainda uma criança, já conheceste o que o tempo faz, o que o tempo rouba, o que o tempo mata, o que o tempo destrói, como não hás-de ficar obcecado com a passagem do tempo e com a morte? Então se alguém escreve é justamente para lutar contra isso, contra a vertigem do tempo, contra o roubo da vida, porque enquanto escreves um romance és eterno, a morte não existe, é como fixar o tempo.

A escolha inicial, aos 17 anos, foi a Faculdade de Filosofia, um ano depois ingressa também na Escola de Jornalismo. Impunha-se uma outra reflexão sobre o mundo, mais vinculada ao efémero e imediato, ao tempo presente?

Na verdade queria começar as duas coisas, comecei Filosofia para fazer Psicologia, que era então obrigatório. Queria fazer Psicologia porque pensava que estava louca (risos), é por isso que entram em Psicologia e Psiquiatria 98% dos candidatos, e os outros 2% fazem-no porque são filhos de psicólogos ou de psiquiatras. Eu tinha ataques de angústia. Na minha classe social e na minha época não te levavam a um psiquiatra ou psicólogo, passei pelos ataques de angústia a frio, sem um só ansiolítico nem nada. E pensei: ‘vou ver o que se passa’, e então entrei em Psicologia. Andei até ao 4º ano, faltava um ano e deixei. Ao mesmo tempo que entrei em Filosofia, apresentei-me nas provas de Jornalismo, mas não entrei, andava com os ataques de angústia. Então apresentei-me no ano seguinte, quis fazer ao mesmo tempo as duas coisas. No jornalismo interessavam-me muitas coisas, também fazia teatro. Sempre gostei do jornalismo escrito, porque tinha facilidade com a escrita, desde pequena, pensei que poderia ser um trabalho com que ganhar a vida. E pensei que o jornalismo poderia ajudar-me a viajar, porque não tinha viajado nada. E pensei que o jornalismo poderia também permitir-me continuar a aprender ao longo da vida, não queria especializar-me porque tenho uma curiosidade muito ampla.

Depois de colaborar com vários meios, integra a redação do maior diário espanhol, o El País, em 1977. Que redação encontrou nessa altura? Que momento se vivia no El País? A dissolução das cortes franquistas aconteceu nesse ano, Espanha libertava-se então de uma longa ditadura.

Eu tinha sido sempre freelancer, colaboradora, tinha começado a trabalhar em 1970, com 19 anos, comecei a trabalhar em sítios horríveis, como o Boletim Interno de uma empresa de gás. Cheguei a trabalhar em 14 sítios ao mesmo tempo, porque não me pagavam, mas as redacções foram-me conhecendo, comecei a ficar conhecida e a fazer sobretudo entrevistas nos novos meios, revistas que saíram nos últimos anos do Franquismo. Era conhecida sobretudo como entrevistadora. Tinham-me dado um prémio, o Círculo de Escritores Cinematográficos. O El País nasceu em Maio de 76, e em Março de 77 criaram o primeiro suplemento dominical. Então um amigo, que tinha sido chefe de redacção de uma das revistas com que colaborei, ligou-me e disse-me que tinha caído a entrevista do suplemento dominical, que era longuíssima, e disse-me ‘precisamos de uma entrevista para amanhã, podes fazer-nos uma entrevista de 15 páginas?’. Eu disse que sim, porque um freelancer diz sempre que sim. Então liguei à Ana Belén, que era e é uma actriz muito conhecida e que eu já tinha entrevistado várias vezes. Ela recebeu-me em sua casa e às duas da tarde do dia seguinte entreguei a entrevista e comecei a colaborar com o El País.

Havia alguma tranquilidade na redacção? Vivia-se um período de convulsão, na transição pós-ditadura.

Nada tranquilo, a transição foi tudo menos tranquila. Passamos um medo espantoso, com muitas mortes, na transição. E foi, por outro lado, emocionante, fascinante, maravilhoso. A vossa transição [após o 25 de Abril de 1974] foi muito mais tranquila do que a nossa. Tivemos medo e mortes. Houve ataques, houve lutas, assassinatos, os assassinatos da ETA, que matava 100 pessoas por ano. A transição foi tudo menos tranquila, foi tremenda. Também muito emocionante, ser jornalista, e como eu era jornalista de rua, jornalista jovem, a fazer de tudo, a cobrir as primeiras eleições, a fazer a rua, a não estar atrás de uma secretária, pois foi muito emocionante. Tinhas a sensação de estar a fazer história.

Pouco tempo depois, em 79, a literatura atravessa-se no caminho e lança o primeiro romance, “Crónica del Desamor”. Percebe aí que os caminhos do jornalismo e da literatura teriam que seguir em paralelo?

Para mim, o jornalismo escrito é um género literário. É literatura. “A Sangue Frio”, de Truman Capote, é uma reportagem e é alta literatura. É muito raro o escritor que cultiva um só género. O normal é que seja, como Octavio Paz, poeta e ensaísta. Eu considero-me uma escritora que cultiva a ficção, o jornalismo e o ensaio. E eu sabia – eu escrevia ficção desde criança – que um dia ia publicar, só não sabia quando, porque não tinha pressa, era muito exigente comigo mesma. E, na verdade, se eu tivesse seguido o meu passo normal, não teria publicado até aos trinta e tal anos.

Mas fê-lo cedo, aos 28 anos.

Exacto, não o faria até cinco ou seis anos mais tarde, mas houve um editor espanhol, de uma editora que era então muito pequena, que se chamava Debate, agora é uma editora muito grande, e era só de livros de ensaio feministas. Então pediram-me um livro de entrevistas, feminista, com mulheres que falassem da transição. Eu era freelancer, disse sim (risos). Deram-me um contrato, um adiantamento pequeno, gastei-o. Eu fazia muitas entrevistas para o El Pais e aborrecia-me muito fazer um livro de entrevistas, e ainda para mais feminista, não porque não gostasse do tema, mas porque me limitava ainda mais, era repetir, repetir. Morria de tédio ao fazer isto. Passaram-se meses e tinha que lhe dar o maldito livro. E disse-lhe: ‘não me sinto capaz de o fazer, se quiseres faço-te uma espécie de crónica jornalística de ficção, sobre a situação das mulheres na transição, mas de ficção. E assim inaugurei a colecção de romance. E o meu livro, “Crónica del Desamor”, foi o romance número um da Editorial Debate. Mas tive muita sorte, porque correu bem, gostei muito, vendi muitíssimo e isso animou-me, deu-me impulso para continuar a escrever, para fazer melhor.

Onde é que a Rosa Montero jornalista e a Rosa Montero escritora se encontram? A experiência concreta e palpável do jornalismo contamina a literatura?

Jamais. O jornalismo é literatura. A tua pergunta deveria formular-se, a experiência como jornalista contamina a ficção? Não, nada, em absoluto. A experiência de Octavio Paz como poeta contamina o seu ensaio? São géneros distintos, e o que tens a fazer é saber as regras de cada género, porque se as misturas, farás mal. Se fazes um teatro ensaístico, seguramente será aborrecidíssimo. Se fazes um ensaio poético, provavelmente não será bom porque não será exacto. Se fazes jornalismo demasiado romanceado, não será bom jornalismo, porque não será fiável. Se fazes romance jornalístico, não será bom porque será superficial. O jornalismo e a ficção diferenciam-se totalmente. No jornalismo, a clareza é um valor, quanto mais clara e menos equívoca for uma peça jornalística, melhor. No romance, a ambiguidade é um valor. Quantas mais interpretações tiver um romance, inclusive se forem contraditórias, melhor. Os clássicos têm mil interpretações. No jornalismo falas do que sabes, informas, fazes entrevistas, documentas-te. No romance falas do que não sabes que sabes, porque sai do inconsciente. Não sabes que está dentro de ti. No jornalismo falas das árvores e no romance tentas falar do bosque. São dois níveis totalmente distintos. As árvores também são universais mas a partir de um outro nível, o jornalismo é muito mais superficial que o romance. O romance vai ao coração dos seres humanos e o jornalismo descreve o ambiente social, temporal e cultural, enquanto o romance vai ao fundo.

São já quase trinta livros editados, entre romance e ensaio. Que questões diria que são em si recorrentes, as suas obsessões? O amor, a morte, a condição da mulher, seguramente…

Sou uma escritora essencialmente existencialista, todo o romance contemporâneo é um romance marcado pela morte, mas no meu caso muito mais, no meu caso é obsessiva a presença da morte, da passagem do tempo, do que o tempo nos faz, ou, melhor, do que o tempo nos desfaz, porque viver é ir-se desfazendo no tempo. Outro tema muito meu é a memória como uma construção imaginária, o que recordamos é falso, é uma construção romanceada, e além disso é um relato, é um conto. Além disso é um conto em construção, porque o vamos mudando com o tempo. O que recordo da minha infância não é o que recordava há vinte anos, vai mudando. Se também a memória é uma construção imaginária, a identidade também é uma construção imaginária. A realidade não é fiável, nem a minha identidade é fiável. Outro tema é o poder, e o que o poder faz, e o fanatismo, que lhe é muito próximo. É um tema que está em quase todos os meus romances, poder e fanatismo. A necessidade dos outros para que a vida valha a pena chamar-se vida. Somos animais sociais e necessitamos de viver com os outros para que a vida seja plena. E o amor e a paixão e a carne. A paixão carnal, o sexo. São os principais.

E a questão da passagem do tempo, que percorre toda a obra de Rosa Montero, conduz-nos inevitavelmente ao último romance, “A Carne”, que se afigura como uma reflexão sobre o amor, a solidão, a lenta degradação do corpo. A vida como “um pequeno espaço de luz entre duas nostalgias. A nostalgia do que ainda não vivemos e a do que já não poderemos viver”, como escreve no arranque. Que mulher é esta, Soledad, a personagem central, a que colou o nome “Solidão”?

E a sua irmã chama-se Dolores [Dores, em português]. A Soledad é um tipo de personagem que eu repito bastante, dei-me conta que repito bastante, pode ser um homem ou uma mulher. É curioso porque faz um ano que me dei conta que os meus romances são formalmente muito distintos uns dos outros, mas mantêm uma estrutura básica muito parecida, que é esta: começa com uma personagem, que pode ser um homem ou uma mulher, numa situação catastrófica. É uma personagem totalmente misantropa, solitária a um extremo patológico, que não conhece ninguém, não fala com ninguém, que se odeia a si própria, que não se conhece a si própria, que tem medo de si própria, e que vive uma vida de merda. Começa o romance assim, então o romance é como uma prova, como uma aventura perigosa, muitas vezes perigosa fisicamente, desde logo psiquicamente, emocionalmente, que essa é a história do romance, e a personagem tem que vencer essa prova. E vencem sempre, porque os meus romances são de sobreviventes. Geralmente há, ao longo dessa prova, um momento de revelação, um momento de redenção, em que a personagem se perdoa, onde começa a conhecer-se, e termina o romance a conhecer-se um pouco mais, a gostar-se um pouco mais, termina um pouco melhor do que como começou. E para terminar um pouco melhor, é essencial, ao longo da história, que durante esse caminho a esta personagem completamente misantropa se vá construindo uma família paralela de personagens heterodoxas e que estão fora da sociedade, mas que o próprio romance se encarrega de demonstrar que essas personagens heterodoxas são muito melhores que as personagens de poder que aparecem no romance. No romance “A Carne” isso não é tão claro, mas nos outros é claríssimo, em toda a estrutura. A personagem solitária vai fazendo essa família de personagens marginais, uma para-família. Creio que quando termina o romance, a Soledad está um pouco melhor, creio que ela e eu vamos ser amigas (risos).

A Soledad é uma mulher encurralada pelo seu próprio envelhecimento?

Para mim não é um romance sobre o envelhecimento, no sentido em que ela já tem 60 anos. É um romance sobre a maldita passagem do tempo e o que o tempo nos faz. E que nos faz aos 20 anos também. Não quero dar pistas, que o romance tem uma estrutura de intriga muito forte, não quero revelá-la. Ela tem medo da sua própria necessidade de amor, teme a si mesma pela sua própria necessidade de amor, tem medo da loucura, de acabar como a sua irmã. E tem medo da sua necessidade de amor, sobretudo, dá-lhe pavor. Teve muitos amantes, mas estou segura que os amantes que teve procurou-os impossíveis, casados, ou que vivem longe, sempre impossíveis, porque tinha muito medo da sua necessidade de amor.

Há algum encontro entre a autora e a personagem? Há uma reflexão que vos é comum? A Rosa encontra-se na mesma etapa da vida. Há em si um confronto crescente com a mortalidade?

Eu diria que não tem nenhuma graça envelhecer, é uma merda, porque cada vez tens menos vida e a vida encanta-me, a vida é maravilhosa, sou uma vitalista e uma ‘desfrutona’. A velhice é uma época heróica e dura. Por outro lado, eu diria que tive mais medo da morte muito antes, os ataques de angústia que tinha com 16, 17 anos, eram medo da morte, desde os trinta anos que não os tenho.

Sente-se mais apaziguada, hoje?

Apaziguada não será, mas sinto-me menos aterrorizada. Apaziguada não, detesto, tenho ódio à morte, é completamente desumana, é indigna. E o que a morte te faz antes, para matar-te, é uma indignidade. Mas sinto-me menos aterrorizada.

Todo o seu trajecto de vida é marcado por uma forte intervenção cívica. Enquanto jornalista, romancista, ensaísta, cronista, apontou sempre os holofotes sobre o preconceito, a condição da mulher, a sua subjugação e opressão, a condição dos desfavorecidos. O activismo é uma marca indissociável do seu trabalho e postura enquanto mulher. Que problemáticas a inquietam hoje?

Há sempre tópicos novos, mas a base é a mesma. Preocupo-me muitíssimo, fui sempre muito empática, desde pequena, e creio que também por isso me fiz jornalista e me fiz romancista. Ser romancista é ter empatia com as tuas personagens. Tenho um ouvido particularmente afinado para com as pessoas e as criaturas indefesas, com aqueles seres vivos mais indefesos. Por isso também sou ‘animalista’, defendo animais. E as crianças, os velhos, os prisioneiros, as pessoas com doença mental, as mulheres quando estão numa situação de desamparo. Mas creio que o que mais me marca é que tenho um especial ouvido para escutar os sussurros dos seres vivos desamparados, pessoas e criaturas.

Na sessão de abertura do Rota das Letras, em que participou, abordámos as questões de género, que não se diluíram desde os primeiros movimentos feministas, mas que assumem hoje outros contornos. Que entendimento tem de movimentos como o “Me Too”, esta denúncia contínua de casos de assédio sexual no trabalho que atingiu uma escala planetária? É fundamental usar o espaço público para lhes conferir dimensão?

É absolutamente necessário que se saiba. Isto tem sido assim há décadas, era como se fosse normal e admissível. Então há que gritar que não é normal, nem é admissível, que tem que acabar, que isto já não vai continuar no silêncio e na suposta normalidade. A visibilidade dos dramas é essencial para mudá-los, por isso são tão importantes os meios de comunicação social nas sociedades democráticas, porque saber é poder, então denunciar as coisas é absolutamente essencial para poder mudá-las.

Na sessão de sábado referiu o seu trabalho com uma associação feminista de prostitutas, a Hetaira, que luta pelos direitos das trabalhadoras sexuais. Que acções desenvolve com estas mulheres?

Elas fazem manifestações, por exemplo, quando houve propostas para penalizar ou para lhes retirar determinados direitos, escrevi bastantes artigos a favor. Fazem também festas para recolher fundos. As pessoas que estão a trabalhar mais com elas, feministas, reuniram uma grande quantidade de informação, e aí mostram todos os dados que revelam que o proibicionismo não é assim tão simples, é verdadeiramente nefasto para as mulheres. E creio que é evidente, porque se as impedes de serem autónomas, que sejam gestoras do seu próprio negócio, se o impedes porque o tornas ilegal, então vão ter que recorrer a um proxeneta, estás a lançá-las nos braços do que dizes que vais combater.

A Rosa defende, de resto, a legalização da prostituição enquanto medida que melhor protege as mulheres e que melhor serve na luta contra o tráfico. Esta é uma posição que não colhe consenso entre as feministas.

Exacto, contra o tráfico. Não, não é consensual, há um grande debate. Tenho um monte de batalhas nos meus artigos.

Encontra-se em viagem pela China, começou o périplo por Pequim, o que a traz cá?

A verdade é que tenho um romance meio trancado, o terceiro de “Bruna Husky”, que já devia ter terminado, pois não faço mais que viajar, no ano passado e no anterior passei trinta por cento do tempo em Madrid, o resto a viajar, um desastre. E estou a tentar não viajar este ano, mas convidaram-me daqui do Festival Literário de Macau. Então escreveram-me do [Instituto] Cervantes de Pequim e a directora, que é uma craque, já a conhecia de outra viagem à China, disse: “Convidaram-te os de Macau, o que te parece se te organizarmos um passeio, Pequim, Macau, Hong Kong, Xangai”. Pareceu-me irresistível. Já estive três vezes na China, com esta. Em Pequim estive há 25 anos, há 10 anos e agora. Em Xangai só estive há 25 anos, e creio que vai ser irreconhecível, parece que é como “Blade Runner”, e quero ver a Xangai de hoje. Não conhecia Macau e Hong Kong, e pensei que não iria ter outra oportunidade tão boa. Estou a fazer conferências, sobre a literatura, a criação. Em Pequim fiz uma na Universidade, outra no Cervantes, em Hong Kong tenho uma conferência no Clube de Imprensa, e em Xangai tenho na universidade e no Cervantes.

E que China veio encontrar agora, tantos anos depois?

A China que encontrei agora é uma China super preocupante. Encontrei uma China muito preocupante porque quando estive aqui há dez anos era uma China que me pareceu muito mais livre, agora está tudo bloqueado, não podes entrar no Whatsapp, não podes entrar no Facebook, não podes entrar no Twitter, não podes entrar no Google. Parece-me verdadeiramente que um país que pode ser o próximo império vá numa direcção tão restritiva nas liberdades, dá-me medo.

Aos 67 anos, sente que é possível serenar essa inquietação em relação às clivagens e assimetrias que a envolvem ou esse processo de intervenção pública nunca cessa? Uma jornalista nunca deixa de o ser…

Creio que tenho menos terror em relação a morrer, creio que escrevo para aprender a morrer. Às vezes sinto que aprendi algo na vida, às vezes sinto que não aprendi nada e que estou como se tivesse 14 anos. Às vezes citam-me coisas que escrevi no romance “A Ridícula Ideia de Não Voltar a Ver-te”, e penso: ‘que bem soa isto, e que sábio parece. Por que não vivo conforme o que escrevi?’ (risos). Mas os livros são melhores que nós, os livros são a melhor parte do autor, creio que todos pensamos que os livros são o melhor do que somos.

O romance traduz sempre alguma coisa que o autor pretende alcançar?

Não necessariamente, não é um desejo do que queres, escreves algo que é como um sonho. Tu não escolhes a história, a história escolhe-te.

E que história a consome nesta altura?

O terceiro romance de “Bruna Husky”, o meu andróide do século XXII, e estou a batalhar com ela. E tenho o meu próximo romance, que me apetece muito escrever, mas ainda não terminei a Bruna, não posso começar.

Há uma personagem a pairar?

Será protagonizado por um homem, tenho outros romances protagonizados por homens, é um arquitecto, e não digo mais. Começa num comboio…

Que mulher é hoje Rosa Montero, que momento vive?

Não me sinto nada identificada com uma mulher de 67 anos, para mim tenho 16 anos, há dias em que tenho 12 (gargalhada). Cheguei aos 67 completamente alheada dessa senhora. Sinto-me igual, na vida, de futuro. Dizia Oscar Wilde que o pior não é envelhecer, o pior é não envelhecer por dentro. Por dentro vês-te da mesma forma, então há uma distância maior entre o ser real e o ser interior. E eu sinto-me igual desde sempre. Estou impressionada por ter 67 anos, não me posso identificar com isso.