Notas antigas de 10 patacas fora de circulação depois de 26 de Maio

O último período de retirada de circulação das notas de dez patacas emitidas em 1991 e 1995 termina em Maio. A Autoridade Monetária de Macau informou ontem, em comunicado, que os titulares das notas de dez patacas devem proceder à sua troca junto dos respectivos bancos emissores até ao fim deste período, que termina a 26 de Maio de 2018. Em conformidade com um despacho do Chefe do Executivo, o período de retirada da circulação das notas de dez patacas do Banco Nacional Ultramarino, aprovadas pelo Decreto-Lei n.o 40/91/M, de 8 de Julho e das do Banco da China, aprovadas pelo Decreto-Lei n.o 8/95/M, de 30 de Janeiro termina agora em Maio. O Banco da China e o Banco Nacional Ultramarino não aceitarão as notas em causa após o termo do período de retirada de circulação, alertam as autoridades.

