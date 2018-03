Inscrições abertas para concursos de empreendedorismo

O Centro dos Estudantes do Ensino Superior vai realizar a 24 de Março uma sessão de partilha de conhecimento sobre concursos de empreendedorismo, sob o tema “O ensino superior fala ao empreendedorismo”, destinado a estudantes do ensino superior, indica um comunicado do Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES).

O objectivo é promover os conhecimentos dos estudantes do ensino superior sobre competições de empreendedorismo em diferentes regiões. A sessão realiza-se no Centro dos Estudantes do Ensino Superior, entre as 15 e as 16h30. Para este evento estão convidados representantes dos estudantes do ensino superior que ganharam prémios em concursos de empreendedorismo em Macau, Hong Kong e no Interior da China, que vão partilhar as suas experiências de participação nesses concursos.

A participação é aberta a todos os estudantes que frequentam cursos do ensino superior em Macau e aos estudantes locais que frequentam cursos do ensino superior em instituições de regiões fora do território. Até 21 de Março, os interessados podem fazer a inscrição na página electrónica para os Estudantes de Ensino Superior de Macau.