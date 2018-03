“É importante falarmos sobre tradução e sobre como ela incorpora o texto original”

A tradução preencheu a maior parte do programa de ontem do Festival Literário de Macau – Rota das Letras. Uma das sessões da tarde levou ao Edifício do Antigo Tribunal Nicky Harman, Jeremy Tiang, Han Dong e Chan Ho Kei, escritores e tradutores que conversaram sobre as duas dimensões.

Joana Figueira

O Festival Literário de Macau – Rota das Letras dedicou a grande parte do seu programa de ontem à relação entre obra literária, autores e tradutores. A manhã e o início da tarde ficaram marcados pela Rota das Escolas, com Nicky Harman e Jeremy Tiang, que se juntaram, ao entardecer, no palco do Edifício do Antigo Tribunal, a Han Dong e Chan Ho Kei, para uma conversa sobre as dimensões dos escritores e dos tradutores. Já o PONTO FINAL falou com Stacey Qiao, uma das tradutoras do Rota das Letras que integra a equipa desde há quatro edições, sobre os desafios de uma área que aproxima culturas e pessoas.

A verdade é que, para Stacey Qiao, e apesar de o encontro entre Harman, Tiang, Han e Chan ter o foco na tradução literária, os estudantes de tradução de Macau interessam-se mais pela tradução-interpretação. A tradutora chegou pela primeira vez a Macau em 2012 para estudar na Universidade de Macau e rapidamente o seu caminho se cruzou com o do Rota das Letras. “Foi então que comecei realmente a fazer tradução literária”, contou ao PONTO FINAL.

Antes de Jeremy Tiang, autor do romance “State of Emergency” e da colecção de contos “It Never Rains on National Day” e responsável pela tradução de mais de dez livros do chinês para o inglês, falar sobre o tempo dispensado “dentro de um texto e dentro da mente de uma pessoa” durante o processo de tradução, Stacey Qiao denunciava a preferência dos estudantes pela tradução-interpretação em Macau, “por motivos muito práticos como uma retribuição muito, muito melhor”.

“Penso que não é algo que devamos criticar porque se as pessoas escolhem a área da tradução por causa do dinheiro, então não estão a fazer a melhor opção; se quiseres fazer tradução literária vais fazê-la independentemente daquilo que te paguem. Também penso que há uma outra razão: a tradução literária representa uma percentagem muito, muito pequena de todo o trabalho de tradução e é por isso que existem menos tradutores do que intérpretes”, disse ao PONTO FINAL a professora do mestrado em Tradução na Universidade de Sun Yat-sen, em Zhuhai.

Stacey Qiao considera, porém, que deve ser prestada mais atenção à tradução literária. Num inquérito sobre as razões que levaram os alunos a optar pela área da tradução e interpretação que conduziu assim que começou a leccionar, concluiu que menos de 10% dos seus entrevistados justificava com o gosto por idiomas ou literatura. “Essa é a tendência generalizada nos últimos anos”, disse, apontando que “ainda que a literatura não pague bem, é indispensável na nossa mente, na nossa vida e deve ser atribuído mais valor à tradução literária e aos tradutores literários”.

Mais tarde, durante a sessão “Escritores vs. Tradutores”, Nicky Harman – uma das referências de Stacey Qiao, a par de Howard Goldblatt –, mostrava-se da mesma opinião: “Nós não temos oportunidades suficientes para falar sobre tradução. É importante falarmos sobre tradução e sobre como ela incorpora o texto original”.

Foi Han Dong, reconhecido enquanto romancista, poeta, argumentista e realizador, e autor de mais de 40 romances, colectâneas de contos, de poesia e de ensaios, bem como de séries para televisão, que acabou por atirar para a conversa a frase célebre do poeta norte-americano Robert Frost: “Poetry is what gets lost in translation” [Poesia é o que se perde na tradução, em português]. Nicky Harman, que traduziu “A Phone Call from Dalian: Collected Poems”, de Han Dong, preferiu lembrar o italiano Umberto Eco, que era ao mesmo tempo escritor e tradutor e “sempre teve uma grande conexão com aqueles que o traduziam”.

Jeremy Tiang entrou na argumentação: “A frase ‘lost in translation’ [perdido na tradução] é muitas vezes mencionada, mas não falamos muito daquilo que conseguimos encontrar através da tradução. Às vezes, percebo que consigo utilizar melhor uma expressão ou que existe uma piada que faz mais sentido em Inglês do que em Chinês. É como transpor uma música para um instrumento diferente”.

Stacey Qiao, de 27 anos, falou ao PONTO FINAL sobre não importar tanto aquilo que se diz, mas como se diz. “Na tradução literária, ser um mestre na língua materna é crucial. Penso que não existe um atalho para resolver o problema dos diferentes níveis de significado. Se quiseres aprender sobre as complexidades, a conotação, os significados escondidos de uma língua estrangeira, deves ler, ler e ler. Ajuda-te a sentir aquilo que o escritor sente”.