DST inicia estágios para técnicos de países de língua portuguesa

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST), em cooperação com o Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, deu início ao programa de formação de 2018 destinado a funcionários governamentais de turismo de países de língua portuguesa.

Entre Março e Julho serão organizadas três sessões de estágios, com a duração de duas semanas cada, envolvendo cerca de 30 funcionários governamentais de turismo de países de língua portuguesa. O primeiro grupo iniciou ontem o programa de formação com participantes de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Um segundo grupo chegará a Macau em Maio, e um terceiro em Julho.

A formação inclui um estágio em departamentos da DST, dois dias de ‘workshops’ no Instituto de Formação Turística (IFT) sobre eficácia na gestão de atracções turísticas, comportamento dos consumidores e criação da imagem de marca dos destinos. Haverá ainda visitas de familiarização a infra-estruturas turísticas, património histórico e cultural e outras atracções de Macau.

O programa de estágio tem como objectivo inteirar os formandos sobre a actividade diária da DST e o desenvolvimento turístico de Macau, segundo uma nota da DST. Por outro lado, através do programa de formação, o organismo pretende reforçar a aprendizagem mútua e o intercâmbio na área do turismo entre Macau e os países de língua portuguesa. A formação destina-se, ainda, a contribuir para o desenvolvimento de competências dos recursos humanos do sector dos países envolvidos.