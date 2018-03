David Chow quer “mais duas ou três” concessões

O empresário local quer que o Governo conceda “mais duas ou três” concessões de jogo a partir de 2020 para dar “mais oportunidades aos residentes de Macau”. Isto porque a recuperação das receitas dos casinos tem beneficiado sobretudo as concessionárias estrangeiras, lamenta David Chow.

Vítor Quintã

O Governo deveria atribuir “mais duas ou três” concessões para operadoras de casinos após as actuais licenças expirarem, a partir de 2020, defendeu ontem David Chow em Pequim, nos bastidores da Assembleia Popular Nacional. Segundo o canal chinês da Rádio Macau, o empresário local acredita que a indústria tem espaço para maior competição e que isso daria “mais oportunidades aos residentes de Macau” para beneficiar da recuperação das receitas do jogo.

Um dos residentes locais que teria mais a ganhar com o aumento do número de concessões de jogo seria o próprio David Chow. A Macau Legend, companhia que lidera, abriu há um ano o hotel-casino Legend Palace, a juntar ao Babylon na Doca dos Pescadores, e tem sido apontada por analistas como dos mais fortes candidatos a obter uma eventual sétima concessão.

No mês passado, Alex Bumazhny, director sénior para Corporate Finance da agência de notação Fitch, disse partir do princípio que as seis operadoras existentes vão continuar, apesar das alegações de assédio sexual que levaram à saída de Steve Wynn da liderança da Wynn Macau. Ontem, também nos bastidores da Assembleia Popular Nacional em Pequim, Lawrence Ho Yau Lung, presidente da rival Melco Resorts and Entertainment, disse estar confiante que a sua empresa irá continuar a operar em Macau após 2020. David Chow acredita também que “o Governo certamente não vai reduzir” o número de licenças de jogo, porque isso “poderia levar as pessoas a pensar que estávamos a voltar a um monopólio”.

Os casinos locais estiveram sob um monopólio desde 1930 até 2002, altura em que o negócio saiu das mãos da Sociedade de Jogos de Macau (SJM) e foi liberalizado. Actualmente, três das seis concessionárias são detidas por empresas norte-americanas, com uma quarta, a Galaxy Entertainment, vinda de Hong Kong. Ou seja, lamenta David Chow, a maior parte do mercado do jogo está nas mãos de estrangeiros, o que é “injusto” para os residentes de Macau. O empresário acredita que o volume de negócios do sector já justifica que o Governo atribua “mais duas ou três concessões e dê mais oportunidades aos residentes de Macau”. Após dois anos de crise, os casinos têm vindo a recuperar e as receitas subiram quase 20 por cento nos primeiros dois meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2017.

Vantagem local

Apesar de defender no mês passado que “há hipóteses reduzidas de haver um novo detentor de licença”, Alex Bumazhny confirmou ainda assim que uma empresa local “teria vantagens no que toca a obter” uma eventual sétima concessão. Uma opinião partilhada por Grant Govertsen, director-executivo da unidade asiática do banco de investimento Union Gaming, e pelo director do Centro Pedagógico e Científico na Área do Jogo do Instituto Politécnico de Macau, Wang Changbin.

Além da Macau Legend de David Chow, há várias outras companhias a operar casinos em Macau sob a licença de uma das seis operadoras, a começar pelo antigo deputado Chan Meng Kam, que gere o Taipa Square, o Golden Dragon, o Royal Dragon e comprou em Janeiro o Lan Kwai Fong. Também a Kingston Financial de Polyanna Chu detém os casinos Casa Real e Grandview. No mês passado, Grant Govertsen acrescentou o nome da Suncity, a maior promotora de jogo VIP de Macau à lista de potenciais candidatos.

Pouco se sabe sobre os planos do Governo para uma eventual renovação das licenças de jogo. O PONTO FINAL pediu anteriormente mais informação à Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), mas o regulador apenas recordou que, em Novembro passado, durante o anúncio das Linhas de Acção Governativa para este ano, o Chefe do Executivo, Chui Sai On, prometeu revelar mais pormenores em “meados de 2018”.