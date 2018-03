As faces da poesia e da literatura pelo pintor Chen Yu

É hoje inaugurada na Casa Garden, a partir das 18h30, a exposição “Rostos de Poesia”, do pintor Chen Yu, nascido em 1975. O artista plástico, originário de Guangdong, mas residente em Pequim, apresenta 42 quadros que retratam poetas e escritores consagrados como Fernando Pessoa, Luís Vaz de Camões, José Saramago, entre outros nomes universais da poesia e da literatura.

Cláudia Aranda

O artista plástico estabelecido em Pequim, Chen Yu, vai estar hoje presente na inauguração na Casa Garden, às 18h30, da sua exposição “Rostos dos Poetas”, com a curadoria do professor e poeta Yao Jingming. Logo após a abertura da exposição segue-se uma sessão de leitura de poesia sob o tema “O meu coração é um pouco maior do que o universo inteiro”. O evento é promovido pela Fundação Oriente e está integrado nos Festival Literário de Macau – Rota das Letras.

Um total de 42 pinturas a tinta-da-china sobre papel de arroz vão estar expostos nesta mostra, adiantou ao PONTO FINAL Ana Paula Cleto, delegada da Fundação Oriente em Macau. A ideia emergiu da vontade de juntar a arte à poesia e a nomes sonantes da literatura portuguesa e a outros poetas e escritores de referência na literatura universal. “O projecto surge de uma conversa com Yao Jingming, ele conhecia este artista plástico dedicado a esta pintura a tinta-da-china sobre papel de arroz, que lia a poesia dos poetas portugueses e pintava”, explicou a promotora da iniciativa.

Nos seus quadros Chen Yu retrata não apenas poetas, como o português Fernando Pessoa e os franceses Arthur Rimbaud e Charles Baudelaire, mas também escritores consagrados, prémios Nobel de Literatura, como José Saramago, vencedor em 1998, ou Kazuo Ishiguro, premiado em 2017.

Entre os participantes na sessão de poesia deverão incluir-se autores convidados do Festival Literário, assim como outros apreciadores deste género literário. “A sessão de poesia está aberta à leitura de poemas destes autores representados, mas convidamos também os participantes a trazerem os seus poetas favoritos ou os seus próprios poemas”, desafiou Ana Paula Cleto.

Chen Yu, que já expôs em Macau, nasceu em Leizhou, na província de Guangdong, em 1975. O pintor é licenciado e mestre pelo departamento de pintura a óleo da Faculdade de Belas-Artes de Guangzhou. O artista realizou já diversas exposições individuais. Só no ano passado contam-se “Other Mountains: Chen Yu’s Hill Stone Exhibitions”, em Pequim, e “Chen Yu: Poet Portrait Exhibitions”, em Guangzhou. O artista expôs também em Macau, em 2012: “Chen Yu’s Oil Painting Exhibitions”.

Chen Yu participou também em algumas exposições colectivas em Pequim, de que são exemplo “Micro Art Exhibitions” e “China-Korea International Art Exchange Exhibitions”, em 2015, “Self–portrait Exhibitions” e “Everyone Art Oil Painting Exhibitions”, em 2013. “The First Cultural-Ocean Art Highlands Exhibitions” e “Hong Kong First International Chinese Oil Painting Exhibitions”, foram organizadas em Guangzhou, em 2012.