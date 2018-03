As consequências internas e diplomáticas da supressão do limite de mandatos do Presidente Xi

Quais serão as consequências mais imediatas da possibilidade que agora se abriu para Xi Jinping de permanecer indefinidamente no poder? O PONTO FINAL falou com três analistas políticos e um constitucionalista para perceber que impacto terão as recentes emendas constitucionais dentro do próprio país e na sua relação com outras potências mundiais.

Catarina Vila Nova

A eliminação do número de mandatos para os cargos de Presidente e vice-presidente da República Popular da China (RPC) deverá ser recebida com um “aplauso interno” por parte da população chinesa, antecipa Arnaldo Gonçalves, especialista em Ciência Política. A alteração constitucional foi aprovada pela Assembleia Popular Nacional (APN) neste domingo pela esmagadora maioria dos deputados e não recebeu, até agora, qualquer resposta por parte da comunidade internacional. O politólogo Larry So vê este silêncio como o resultado do trabalho dos porta-vozes do Governo Central que “apontam o dedo” a quem se atreve a comentar os assuntos internos da política chinesa, enquanto o académico Eilo Yu prevê algumas mudanças no quadro geopolítico. Por sua vez, o constitucionalista António Katchi descarta quaisquer influências que as recentes alterações à Constituição chinesa possam ter na Lei Básica de Macau.

Ainda que Arnaldo Gonçalves considere que o cidadão comum da China “não tem nada a temer”, o mesmo já não se aplica à classe média, “porque tem enriquecido e, neste momento, existe uma série de condicionantes” que se podem “virar contra as pessoas”. O presidente do Fórum Luso-Asiático antecipa igualmente um desequilíbrio na relação de poder que vigorava dentro do Partido Comunista Chinês (PCC) e no seio da elite chinesa. “Eu acho que mais tarde ou mais cedo vamos ter uma luta acesa de facções dentro do PCC. Há um medo que se está a instalar dentro do aparelho do PCC que venha aí uma onda de purgas no sentido do que Lenine e Estaline fizeram durante a Revolução Russa”, afirmou Arnaldo Gonçalves, em declarações ao PONTO FINAL.

Para António Katchi, esta alteração constitucional não pode ser entendida como um retrocesso democrático porque, “de uma maneira ou de outra, a China tem um regime totalitário”. “Tem havido ditadura em todos os aspectos, no sentido do autoritarismo e no controlo sobre a vida das pessoas e, em termos de possibilidade do povo participar na escolha dos dirigentes políticos, já sabemos que não existe”, afirmou o também jurista que nota uma tendência para uma “maior concentração de poderes numa pessoa”. Nesse sentido, pode-se falar de um aprofundamento de um regime totalitário? “Eu diria que sim e, nesse aspecto, podemos dizer que há um retrocesso na medida em que se passou primeiro de uma ditadura muito autocrática e baseada no culto da personalidade para um regime um pouco mais sóbrio, e agora passa-se outra vez para uma regime de fanatismo no culto a uma pessoa”.

A MOVIMENTAÇÃO DAS PEÇAS NO QUADRO GEOPOLÍTICO

No curto prazo, Larry So não prevê quaisquer mudanças nas relações internacionais da China, uma vez que as alterações constitucionais permitem uma estabilização da política chinesa. “Não irão haver grandes flutuações, o que é bom porque se podem manter relações estáveis. Uma vez que diferentes abordagens são aplicadas com diferentes lideranças, agora, como estamos a falar de uma única liderança, podemos ter relações [externas] estáveis”, considerou o académico. Vínculos estes que dificilmente serão prejudicados uma vez que, segundo So, a comunidade internacional irá manter-se silenciosa devido à acção dos porta-vozes do Governo Central que afastam quaisquer comentários aos seus assuntos internos.

Por outro lado, Eilo Yu acredita que as tensões entre a China e os EUA se irão agravar, colocando países como a Rússia, o Canadá e até a União Europeia no papel de mediadores entre estas duas potências. “Eu acredito que ele [Xi Jinping] irá insistir na [iniciativa] ‘Uma Faixa, Uma Rota’ de modo a expandir o papel da China nos assuntos globais”, afirmou o académico que olha para Xi Jinping como um “homem-forte político já bem estabelecido”. “Esta emenda é uma consolidação do poder do Presidente da China que demonstra que ele consegue lidar com a oposição dentro do partido”, considerou o professor.

António Katchi denota “uma aproximação ao regime da Coreia do Norte”, atendendo à garantia dada por Xi Jinping a Kim Jong-un de continuar a proteger o regime da Coreia do Norte. Já Arnaldo Gonçalves não vê que seja apenas esta medida, mas sim “a forma como a China se está a posicionar perante o problema”, dando sinais aos EUA de que “não vai tirar o tapete a Pyongyang”. “Os EUA têm 30 aliados no plano mundial; a China só tem um e esse um é a Coreia do Norte, por isso é natural que haja uma articulação da posição chinesa com a posição da Coreia do Norte”, apontou.

EXTENSÃO AO VICE-PRESIDENTE “VEIO À BOLEIA”

António Katchi rejeita a possibilidade de as emendas constitucionais virem a despoletar situações semelhantes na Lei Básica da RAEM, uma vez que as alterações aprovadas pela ANP estão “muito direccionadas para um determinado cargo”. “A própria eliminação de mandatos para o cargo de vice-presidente da RPC acho que veio à boleia”, ironizou. “Eu duvido que eles vão fazer isso para o cargo de Chefe do Executivo. Facilmente encontram uma nova pessoa de 10 em 10 anos para lhes fazer a vontade porque eles sabem que quem quer que seja será sempre alguém que vai governar com os ditames dos dirigentes do PC”, declarou.

Uma alteração à Lei Básica no sentido de uma maior democratização do território também não se vislumbra como uma possibilidade para o professor de Direito Constitucional do Instituto Politécnico de Macau. “Não estou a ver como é que, na sequência desta alteração tão reaccionária à Constituição chinesa, esta APN iria agora aprovar uma alteração à Lei Básica que fosse num sentido, pelo contrário, democratizante”.

Segundo explicou Katchi, no final do actual mandato de Xi Jinping, terá que haver uma nova eleição que consiste no Presidium da APN apresentar à APN um candidato único aos cargos de Presidente e vice-presidente da RPC. Os deputados à APN votam nos candidatos que terão que ser aprovados pela maioria dos legisladores.

OS RETROCESSOS CONSTITUCIONAIS NO MUNDO

Instado a nomear alguns países que, à semelhança da RPC, conheceram um retrocesso constitucional, António Katchi aponta como exemplos a Argélia, o Burundi e o Togo. Neste último caso, o Presidente, que se encontra no poder desde 2005, recusou-se a respeitar um acordo que estabelecia um limite de dois mandatos quinquenais consecutivos, tendo sido reeleito, em 2015, em “eleições amplamente consideradas fraudulentas”. Na Argélia, o limite de dois mandatos consecutivos foi reintroduzido em 2016, não se aplicando, contudo, ao actual presidente que poderá ainda concorrer a um quinto mandato. O Governo do Burundi encontra-se a preparar um referendo de revisão constitucional, aumentando a duração do mandato presidencial de cinco para sete anos, mas permitindo ao actual Presidente permanecer no poder até 2034.