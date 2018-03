TUI dá razão ao Chefe do Executivo em mais um caso de caducidade de terrenos

O Tribunal de Última Instância (TUI) negou provimento a um recurso interposto pela Companhia de Investimento Predial Pak Lok Mun contra um despacho do Chefe do Executivo que declarou a caducidade de um terreno na Taipa. Em causa estava o lote B11, localizado na Avenida Kwong Tung, com uma área de 2209 m2, e cuja caducidade foi declarada por falta de aproveitamento no prazo fixado no contrato de concessão provisória por arrendamento. A empresa alegou que o prazo de 42 meses de aproveitamento do terreno, iniciado em Dezembro de 1999, não era essencial, mas sim “meramente indicativo”, explica o acórdão. Entenderam os magistrados que esta tese “não tem qualquer base legal e vai contra todos os princípios vigentes em matéria de contratação pública”.

A empresa defendeu também que foi violado o artigo da Lei de Terras referente à declaração de caducidade, argumento igualmente rejeitado pelo colectivo de juízes. Concluíram os magistrados que este articulado “visa dar publicidade ao despacho que declara a caducidade das concessões provisórias e definitivas”. “Essa finalidade tanto é atingida se for o Gabinete do Chefe do Executivo a publicar a declaração de caducidade no Boletim Oficial, como se for o Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas a publicitar no mesmo Boletim Oficial o despacho do Chefe do Executivo”, explicam.

Neste caso, a 14 de Maio de 2015, Raimundo do Rosário emitiu um parecer no qual solicitava ao Chefe do Executivo que declarasse a caducidade do terreno em causa. Chui Sai On redigiu um outro despacho a concordar com o parecer do secretário. Para o colectivos de juízes, “a interpretação deste despacho só pode ser uma: o Chefe do Executivo declarou formalmente a caducidade da concessão do referido terreno”.