Novo Macau: Angariação de fundos já ultrapassou o objectivo de 300.000 dólares

A Associação Novo Macau atingiu, no passado sábado, o objectivo mínimo de 300.000 dólares de Hong Kong na sua campanha de angariação de fundos para ajudar a manter o funcionamento da organização. Até ao final do dia de ontem, 175 pessoas contribuíram com um total de 324.870 dólares.

Joana Figueira

A Associação Novo Macau já conseguiu angariar 324,870 dólares de Hong Kong para financiar o seu funcionamento. A 27 dias de terminar a campanha lançada no dia 8 de Janeiro, que pretendia reunir 300 mil dólares, a Associação Novo Macau ultrapassou o objectivo a que se propôs e o desafio lançado à população foi bem recebido. Sulu Sou, vice-presidente da organização, assumiu-se “muito sensibilizado”. “Nada é impossível nesta cidade. Agradecemos a todos os apoiantes que, juntos, ajudaram a obter este resultado”, disse o activista ao PONTO FINAL.

As regras da FringeBacker prevêem que, quando o valor estipulado de financiamento não é alcançado no período de 90 dias, o dinheiro recolhido até então é devolvido aos doadores. Até ao final do dia de ontem, 175 pessoas contribuíram para um total de 324.870 patacas.

A campanha de angariação de fundos foi apresentada no início do ano como uma forma de “salvar a chama da democracia”; na mesma altura, Sulu Sou admitiu que a associação se debatia com dificuldades financeiras. O financiamento colectivo foi lançado na FringeBacker, uma plataforma bilingue em inglês e em chinês, que vai continuar activa até ao dia 8 de Abril.

A grande maioria (“dois terços”, de acordo com a informação avançada por Sulu Sou) preferiu contribuir de forma anónima, sendo Melody Lu, professora do Departamento de Sociologia da Universidade de Macau, uma das pessoas que assumiu a sua doação em nome da filha.

“Muitos cidadãos preocupam-se em mostrar o rosto ou o nome por causa do seu trabalho ou por outros motivos. É o problema da atmosfera política conservadora em Macau. É difícil mudar a cultura política em pouco tempo, mas acreditamos que ela mudará por todos os pequenos movimentos. E eu não acho que seja um problema que a maioria deles escolha ficar anónimo porque existem posições diferentes no movimento social e democrático”, disse Sulu Sou ao PONTO FINAL.

O orçamento da Novo Macau prevê gastos mensais na ordem das 50 mil patacas. A associação afirma orgulhar-se de não receber qualquer financiamento por parte do Governo ou da Fundação Macau e, desta forma, garantir a sua independência. Neste momento, a associação tem dois empregados a tempo inteiro, responsáveis pelo trabalho de administração e comunicação social.

“Embora, nas eleições, tenhamos conseguido um lugar, há muitas incertezas depois da minha suspensão”, disse Sulu Sou à Rádio Macau, justificando assim as actuais dificuldades financeiras da Novo Macau.

São as contribuições dos deputados eleitos, as taxas anuais de 200 patacas dos membros da associação e as doações da sociedade civil que garantem a sobrevivência da Novo Macau.

No final da semana passada, Sulu Sou e a Associação Novo Macau publicaram ainda, nas suas páginas de Facebook, as despesas relativas às Eleições Legislativas de 17 de Setembro do ano passado. “Com uma despesa de cerca de 170.000 patacas e sem o apoio de grandes associações e grandes negócios, obtivemos o apoio de 9.213 cidadãos, o terceiro mais económico dos partidos”, divulgou o grupo pró-democracia.

A Novo Macau agradeceu o “apoio inestimável” dos parceiros voluntários e de todos os outros cidadãos. “Continuaremos a lutar contra as adversidades”, afirma.