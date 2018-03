Hélder Beja deixa direcção após 7ª edição do festival literário

Hélder Beja, director de programação do Rota das Letras, irá abandonar o cargo no final da presente edição do festival, a 26 de Março.

Através de um comunicado, Hélder Beja justificou que a decisão surgiu depois da presença dos escritores Jung Chang, Suki Kim e James Church ter sido cancelada. Na ocasião, a direcção do festival foi avisada, oficiosamente, que a presença dos autores não era oportuna em Macau, tendo a decisão sido feita para não os colocar numa situação difícil.

“Na qualidade de co-fundador e membro da direcção da Rota das Letras desde a primeira hora, e na sequência dos eventos noticiados nos últimos dias, que culminaram com o cancelamento da presença de alguns autores que se preparavam para participar no festival, considero que na presente conjuntura não tenho condições para continuar”, escreveu Hélder Beja, em nota enviada na sexta-feira às redacções.

O Festival Literário de Macau – Rota das Letras arrancou no sábado e irá decorrer até 25 de Março.