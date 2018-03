Graeme Hall, Liliana Ribeiro e Huang Hou Bin vencem concurso de contos do Rota das Letras

Graeme Hall, Liliana Ribeiro e Huang Hou Bin, foram os três vencedores do concurso de contos da 7ª edição do Festival Literário de Macau – Rota das Letras. Os autores escreveram em inglês, português e chinês, respectivamente, e Hall e Huang Hou Bin marcaram ontem presença no Edifício do Antigo Tribunal para receberem os diplomas. Os contos foram publicados no volume da colecção “Contos e Outros Escritos”, “Seis em Ponto”, lançado ontem.

“‘O Riso do Macaco de Jade’ é um conto bem elaborado, estruturado e limpo, sem pontas soltas. Usando a caracterização, situação, dilema e enredo, evoca o cenário de Macau ao mesmo tempo que toca em temas universais”, justificou, assim, Peter Gordon, convidado da edição de 2016 do Rota das Letras, a sua escolha por este conto em língua inglesa.

Entre os contos submetidos em Chinês, Dorothy Tse, autora de três colecções de contos em língua chinesa e que recebeu o prémio em Literatura Chinesa na Hong Kong Biennale pelo livro “So Black”, destacou o de Huang Hou Bin: “Atravessar a Fronteira”.

Já a escritora Raquel Ochoa, vencedora do Prémio Literário Revelação Agustina Bessa-Luís 2009 com o romance histórico “A Casa-Comboio”, que também esteve presente na 6ª edição, escolheu “E se as pedras”, um conto em português escrito por Liliana Ribeiro.

Esta 6ª edição do concurso de contos mantém a entrega de prémios pecuniários (um para cada idioma), no valor de 10.000 patacas. “A principal recompensa continuará a ser a publicação em livro – e nas três línguas – dos textos seleccionados, ao lado daqueles que serão escritos pelos autores que visitaram Macau em Março de 2017”, assume a organização do Rota das Letras. J.F.