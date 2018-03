“Governo não pode só culpar o Hato”

As florestas da Taipa e Coloane vão demorar 10 anos para recuperar dos danos causados pelo tufão Hato, diz o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM). Mas um ambientalista defende que o ataque às zonas verdes começou bem antes e que irá piorar sem um plano de protecção a longo prazo.

Vítor Quintã

O IACM admitiu na sexta-feira que poderá demorar 10 anos para recuperar as zonas florestais da Taipa e Coloane afectadas pelo tufão Hato, que atingiu a cidade em Agosto passado. Mas Joe Chan disse ao PONTO FINAL que a destruição foi grande também porque a vegetação das ilhas já estava fragilizada por décadas de negligência. O ambientalista defende que sem um plano a longo prazo que defina as áreas a proteger, Coloane corre o risco de se tornar uma nova Ilha Verde.

Este ano o IACM quer plantar cerca de 2.000 árvores nas áreas urbanas de Macau e Taipa, cerca de 70 a 80 por cento das 3.500 que foram ceifadas pelo tufão Hato, disse na sexta-feira o chefe da Divisão de Espaços Verdes Urbanos do IACM. Durante a Semana Verde, que começa no dia 17 de Março, as autoridades vão ainda plantar cerca de mil árvores nas florestas da Taipa e Coloane, disse Ung Sio Wai. A prioridade vai para a recuperação dos trilhos e das áreas circundantes, num raio de 10 metros.

Só em 2019 é que o IACM se vai aventurar mais para dentro das zonas florestais, onde pelo menos 500 mil árvores – o equivalente a 500 hectares – foram afectadas pelo Hato. Ung Sio Wai sublinhou que a recuperação total destas áreas da Taipa e de Coloane, vai exigir “trabalhos complexos, de limpeza e de replantação, ao longo de vários anos”. O plano de recuperação, que poderá demorar uma década, foi elaborado em cooperação com a Administração florestal da província vizinha de Cantão.

“Ninguém ligou nenhuma”

O presidente da União de Estudantes Macau Verde aceita o calendário apontado pelo IACM, mas avisa que o Governo “não pode simplesmente deitar as culpas todas para o Hato, sem aceitar parte da responsabilidade”. Isto porque, lamenta Joe Chan, ainda antes do tufão chegar, as florestas de Macau “estavam já muito fracas e fragilizadas, com visível erosão do solo”, sobretudo devido à indiferença das autoridades quanto ao impacto de espécies invasoras e da rápida urbanização de Coloane. “Ninguém ligou nenhuma e foi por isso que o impacto do Hato foi tão extremo”, diz o ambientalista.

Com o Governo a adiar para 2019 uma intervenção mais profunda nas zonas florestais, Joe Chan teme que a época de tufões que se avizinha, que normalmente começa em Junho, possa agravar ainda mais a situação. “O solo está agora muito vulnerável e poderá facilmente ser arrastado quando houve uma próxima tempestade”, alerta Joe Chan. “Não podemos esperar 10 anos, o tempo para fazer algo é agora”.

Macau tem que se preparar, avisa o ambientalista, “porque os tufões vão ser cada vez em maior número e mais fortes devido às mudanças climáticas”. Vários estudos confirmam que a força dos tufões a atingir o Sudeste Asiático tem aumentado nas últimas décadas. E mesmo o antigo director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, Fong Soi Kun, que se demitiu após o Hato ter causado a morte de 10 pessoas, avisava em 2013 que “com as mudanças climáticas, tanto o número como a intensidade dos tufões vai registar um aumento no futuro”.

“Um olho em Coloane”

Em Julho passado, a Assembleia Legislativa chumbou, pela quarta vez, um projecto de lei do deputado José Pereira Coutinho que visava designar Coloane como um parque natural e assim proteger a ilha dos avanços do sector imobiliário. Mas Joe Chan não tem dúvidas em como é necessário “um plano a longo prazo sobre que áreas florestais de Coloane devem ser mantidas”.

Isto porque “já há muitos promotores com um olho em Coloane”, sendo que alguns já recorreram mesmo a medidas extremas, incluindo aterros ilegais, “para tentar conseguir terra para desenvolver, confirma o ambientalista. Há duas semanas as autoridades admitiram que um lago situado na Povoação de Hac Sá tinha sido ilegalmente aterrado. Além disso, uma zona situada entre a praia de Hac Sá e a estátua de A-Má, que costumava ser um espaço de vegetação, foi ocupada por materiais e equipamento de construção.

“Espero que os danos causados pelo tufão Hato à vegetação não sejam usados como uma desculpa para permitir a urbanização selvagem de Coloane”, diz Joe Chan. O ambientalista admite não estar optimista e teme que Coloane siga o mesmo caminho da Ilha Verde, “cujo ecossistema está agora completamente isolado e extremamente fragilizado”. “Esse poderá ser o destino de Coloane se permitirmos que a área verde existente seja cortada em pedaços para permitir projectos imobiliários”, diz o ambientalista.