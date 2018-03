GAES volta a promover deslocação de alunos de Macau à UE, UNESCO e Cambridge

O Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES) vai seleccionar 20 estudantes do ensino universitário para viajarem até à União Europeia (UE), à UNESCO e à Universidade de Cambridge no próximo Verão. As actividades destinam-se a residentes de Macau que frequentam, no ano lectivo de 2017/2018, o 2º ano ou superior, de um curso de bacharelato ou licenciatura numa das instituições do ensino superior de Macau ou do exterior. Exceptuam-se os finalistas, deste ano lectivo, dos cursos de licenciatura em regime de 4 anos ou mais.

A delegação dos estudantes vai deslocar-se, em visita de intercâmbio, a França e Bélgica, durante 10 dias, de 22 de Junho a 1 de Julho. Os estudantes terão a oportunidade de visitar as organizações da UNESCO, a sede da UE e o Colégio da Europa, participando na palestra com pessoal das organizações da UE e no workshop sobre a etiqueta no comércio internacional.

Os estudantes seleccionados também vão deslocar-se à Universidade de Cambridge entre os dias 4 e 19 de Agosto, para participarem em seminários temáticos, formação da língua, palestras, visitas a empresas reconhecidas e a locais culturais e históricos.

O intercâmbio e a visita têm como objectivo “permitir que os estudantes do ensino superior de Macau conheçam melhor o funcionamento das organizações da União Europeia e da UNESCO, e aprofundem os seus conhecimentos sobre as relações entre estas organizações e Macau, bem como aumentem a sua compreensão sobre as situações nas áreas da Cultura, Educação, Economia e outras, alargando, assim, a sua visão internacional”, explica o GAES em comunicado.

O organismo vai seleccionar os alunos através da análise do seu currículo e de uma entrevista. Os candidatos seleccionados devem participar no curso preparatório, a realizar em Macau, no final de Junho próximo, para terem noções sobre a União Europeia e a Europa, antes da sua partida.